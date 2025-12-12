Giriş
    Vertical Aerospace, yeni eVTOL modeli Valo'yu tanıttı

    Vertical Aerospace, insanlı uçuş başarısının ardından yeni eVTOL modeli Valo’yu tanıttı. 2028’de sertifikasyon hedefleyen Valo, daha uzun menzil, hızlı şarj ve gelişmiş tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Vertical Aerospace, yeni eVTOL modeli Valo'yu tanıttı Tam Boyutta Gör
    eVTOL geliştiricisi Vertical Aerospace, yeni modeli Valo'yu tanıtarak 2028 yılı için sertifikasyon hedefini duyurdu. Valo, bu yaz İngiltere’de insanlı uçuş gerçekleştiren VX4 prototipinin ticari versiyonu olarak konumlanıyor.

    Vertical Aerospace’e göre Valo, selefinden özellikle yenilenen aerodinamik tasarımıyla ayrılıyor. Şirket, bu yeni yaklaşımın mevcut test programından elde edilen veriler ve havayolu operatörlerinden alınan doğrudan geri bildirimler doğrultusunda şekillendirildiğini belirtiyor.

    Yeni araç, 160 kilometreye kadar menzil ve 240 km/s hıza ulaşabiliyor. Şirketin ilk ticari hat planlamalarında ise havaalanları ile şehir merkezleri arasındaki kilit bağlantılar öne çıkıyor. Ticari kullanıma yönelik bu model, dört yolcu kapasiteli daha aerodinamik bir kabin, zemin altı batarya düzeni, yenilenen kanat ve pervane mimarisi ve iyileştirilmiş malzeme yapısı gibi dikkat çekici özelliklere sahip.

    Vertical Aerospace, yeni eVTOL modeli Valo'yu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Güç aktarma sistemi tarafında, Valo’da sıvı soğutmalı sekiz adet zemin altı batarya paketi bulunuyor ve bu paketler “kısa görevler” için yaklaşık 12 dakikada yeniden şarj edilebiliyor. Araçta ayrıca her biri elektriksel olarak izole edilmiş çoklu devrelere sahip sekiz elektrikli itki ünitesi (EPU) yer alıyor. Toplam faydalı yük kapasitesi ise 550 kilogram olarak açıklanmış durumda.

    Valo’ya yönelik müşteri ilgisi şimdiden güçlü. Vertical Aerospace, American Airlines, Avolon, Bristow, GOL ve Japan Airlines gibi büyük oyuncuları da içeren 1.500 adetlik ön sipariş aldığını bildiriyor.

    Şirket, Valo’ya paralel olarak 1.600 kilometre menzil, 1.100 kg faydalı yük ve hem insanlı hem insansız görev yetenekleri sunan VX4’ün hibrit-elektrikli bir türevini de geliştiriyor. Daha önce yapılan açıklamalara göre, ikinci nesil hibrit güç aktarma sisteminin uçuş testleri 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

