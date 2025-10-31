DJI, avuç içi büyüklüğündeki yeni drone'unu tanıttı: Neo 2 neler sunuyor?

Neo 2, önceki modele göre biraz daha büyük ve ağır: 151 gram (dijital video aktarım modülüyle 160 gram) ağırlığa sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk Neo modeli 135 gram idi. Ancak bu küçük ağırlık artışına rağmen drone selefine göre daha yüksek hızda (43 km/s) uçabiliyor.
Mini drone, 1.606 mAh (11.5 Wh) kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 19 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. DJI, Neo 2'nin saatte 40 km'ye yakın rüzgarlarda bile istikrarlı bir havada kalabildiğini söylüyor.
DJI Neo 2, selefine göre 200 yuan artışla 1.499 yuan (211 dolar) fiyattan Çin'de satışa çıktı. Küresel lansman ise 13 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ek aksesuarlarıyla birlikte fiyatlar ise şöyle:
Drone + ek batarya + şarj kutusu: 282 dolar
Drone + RC-N3 kumanda: 353 dolar
Drone + Motion 3 kumanda ve Goggles N3 gözlük paketi: 523 dolar
