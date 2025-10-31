DJI, avuç içi büyüklüğündeki yeni drone'unu tanıttı: Neo 2 neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör DJI, kompakt ama oldukça yetenekli yeni drone modeli Neo 2’yi resmi olarak tanıttı. Avuç içine sığacak kadar küçük olan drone, daha yüksek çözünürlüklü kayıt, engellerden kaçınma ve gelişmiş stabilizasyon gibi selefine göre önemli iyileştirmelerle geliyor.

DJI Neo 2 özellikleri

Neo 2, önceki modele göre biraz daha büyük ve ağır: 151 gram (dijital video aktarım modülüyle 160 gram) ağırlığa sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk Neo modeli 135 gram idi. Ancak bu küçük ağırlık artışına rağmen drone selefine göre daha yüksek hızda (43 km/s) uçabiliyor.

Mini drone, 1.606 mAh (11.5 Wh) kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 19 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. DJI, Neo 2'nin saatte 40 km'ye yakın rüzgarlarda bile istikrarlı bir havada kalabildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında 1/2 inçlik sensör, 119.8 derece görüş açısı, f/2.2 diyafram ve 80 Mbps'e kadar 4K 60/100 fps video kaydı özellikleriyle geliyor. 49 GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, görüntü sabitleme için çift eksenli gimbal sistemini barındırıyor. Ayrıca el hareketleriyle kontrol, önde yer alan LiDAR sensörü ve altta yer alan kızılötesi sensörüyle tüm yönlerde engel algılama gibi özellikleri de bulunuyor.

DJI Neo 2, selefine göre 200 yuan artışla 1.499 yuan (211 dolar) fiyattan Çin'de satışa çıktı. Küresel lansman ise 13 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ek aksesuarlarıyla birlikte fiyatlar ise şöyle:

Drone + ek batarya + şarj kutusu: 282 dolar

Drone + RC-N3 kumanda: 353 dolar

Drone + Motion 3 kumanda ve Goggles N3 gözlük paketi: 523 dolar

