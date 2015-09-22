Güvenlik odaklı Mac uygulaması Virus Scanner Plus bugün için ücretsiz

BitDefender tarafından OS X 10.7 üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan güvenlik uygulaması Virus Scanner Plus, çok uzun bir aradan sonra bugün için ücretsiz yapıldı.





Windows işletim sistemine göre daha iyi durumda olan ancak yine de korunmaya ihtiyaç duyan Mac bilgisayarlar için hazırlanan Virus Scanner Plus, basit bir arayüzle hızlı tarama yapabiliyor ve sistemde gizlenmiş virüsleri bularak temizleyebiliyor. Tehlikeli dosyaları karantinaya alabilen uygulama, arşiv (zip, rar vb) dosyalarını dahi tarayabiliyor ve derin arama sistemin tamamında çalışma gösterebiliyor.





Daha önce 90 TL fiyat etiketiyle satılan Virus Scanner Plus, an itibariyle aşağıdan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.