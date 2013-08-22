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HP, 2013 sonunda Lenovo'dan liderlik koltuğunu geri alabilir

5 yıl
1,1b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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HP, 2013 sonunda Lenovo'dan liderlik koltuğunu geri alabilir

Bilgisayar pazarında, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllardır oturduğu liderlik koltuğunu Lenovo’ya bırakmak zorunda kalan ABD’nin köklü teknoloji firmalarında HP, 2013’ün 10.ayıyla birlikte liderlik koltuğunu tekrar geri alabilir.

Bilgisayar pazarına sadece dizüstü bilgisayar gözlüğünden baktığımızda, tahminlere göre HP, yılın ilk 10 ayındaki satışıyla Lenovo’nın üzerinde yer alacak. Tedarik zinciri içerisindeki kaynakların verdiği bilgilere göre, HP’nin ilk 10 aylık dönemdeki satışı 23,5 milyona yükselecek. Şu an bilgisayar pazarının lideri durumunda olan Lenovo’nın ise aynı dönemde yaptığı dizüstü bilgisayar satışının ise 22 milyonda kalması bekleniyor. Kaynakların ifadelerine göre ise HP’nin 2013’deki toplam hedefi 28 milyon dizüstü bilgisayar satışı.

Özellikle kurumsal alanlarda dizüstü bilgisayarları yaygın olarak kullanılan HP’nin, bu yılki 28 milyonluk hedefinin altında yatan sebeplerden biri de buna dayanıyor. Microsoft’un Windows XP’ye desteğini Nisan 2014’de kesecek olmasından ötürü birçok firma da mevcut dizüstü bilgisayarlarını, yeni nesil Windows 8 ya da özel Windows 7’li dizüstü bilgisayarlara değiştimeye başlaması, HP’nin 28 milyonluk satışa ulaşmasında önemli bir kalemi oluşturuyor.


http://www.digitimes.com/news/a20130821PD224.html Yorum Yaz
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SSDc 5 yıl en beğenilen
onur01651
Hp Candır... EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay efendim niye ısınıyor. Adam onu oyun oynayın diye yapmamış ki. Adı üstünde günlük bilgi & işlem. Sen günlük alışkanlığın oyun ise ve ve oyun için notebook alıyorsan senin zaten beyinsel ve sosyolojik bir problemin var demektir. Alacaksın oyun bilgisayarını sonra oynayacaksın ama yine saatlerce değil. Saatlerce oyun oynamak notebook işi değildir.Desktop işidir. Ayrıca HP oyun bilgisayarı asla üretmez. Çünkü oyun tamamen ayrı bir bölümdür. Yaratma ve Eğlence üretir. Bu seriler oyun da oynatır. 3 kuruşluk beyninizle 5 kuruşluk iş yapmaya çalışırsanız sonra böyle atıp tutarsınız.

Bu bunu alın burdan.
onur01651Hp Candır... EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay ...
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FourierSeries 5 yıl
Evimizde 3tane laptop var, 3 de hp. İki tanesi servise gitti, çok memnun ayrıldım. Yani servise laf atanlar kusura bakmasın ya çok eskiden servise gitmişler ya da sağdan soldan duyup konuşuyorlar. Isınma konusuna gelince, bilgisayar Adana nın sıcağında bir defa bile kendini kapatmadı. Başka marka laptop hiç kullanmadığım için karşılaştırma yapmayacağım.
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12z 5 yıl
Ben alalı 2 seneyi geçti .. 3 kere servise gönderdim burda servisine atıp tutanlara sesleniyorum kesinlikle yanılıyorlar .. 3 kere göndermemdede beni mağdur etmediler 5 kuruşda para vermedim her seferinde düzeltip geri gönderdiler
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DH Misafiri 5 yıl
HP önce fan-işlemci soğutma sistemini adam gibi yapsında gerisi teferruat.
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coldnight 5 yıl
HP can sa canım yanıyor sonra kapanıyor yok böyle bir ısıtıcı kuzey ülkeleri için harika bi seçim
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r4deon 5 yıl
hp elitebook ve masaustu workstation cozumlerınden kazanıyor parayı yurtdısında.
normal notebookları cidden her konuda kalitesiz servisleri ilede cok rezalet olay var ekranı tornavida ile çizmek gibi.
bi su envy dv7 serisi diğer pavilionlara gore daha kaliteli.
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ozgurrdunya 5 yıl
onur01651
Hp Candır... EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay efendim niye ısınıyor. Adam onu oyun oynayın diye yapmamış ki. Adı üstünde günlük bilgi & işlem. Sen günlük alışkanlığın oyun ise ve ve oyun için notebook alıyorsan senin zaten beyinsel ve sosyolojik bir problemin var demektir. Alacaksın oyun bilgisayarını sonra oynayacaksın ama yine saatlerce değil. Saatlerce oyun oynamak notebook işi değildir.Desktop işidir. Ayrıca HP oyun bilgisayarı asla üretmez. Çünkü oyun tamamen ayrı bir bölümdür. Yaratma ve Eğlence üretir. Bu seriler oyun da oynatır. 3 kuruşluk beyninizle 5 kuruşluk iş yapmaya çalışırsanız sonra böyle atıp tutarsınız.

Yalnız HP dizüstüleri normal işlem yaparkende o derece ısınıyorsa da tablet mi kullanmamız gerekiyor. :) Bu mantıkla hiçbir yere varamayız. Sistem dediğiniz notebookta olsa masaüstüde olsa bahaneler ardına saklanamaz. 4 defa sadece internete girilen bir cihazın harddiski yanıyorsa tasarım hatasıdır HP. :)
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Master_Evil 5 yıl
hp yavaş alsın liderliği, soba olarak geçer lenovoyu ona bişey diyemem, ama Türk halkına kakaladığı hatalı cihazları, sattığı kalitesiz ürünleri kimse unutmadı, hala da milletin başı yanıyor şikayetler bitmiyor, servise yollanan ürün ya aynen dönüyor ya da daha kötü bir halde dönüyor, son dediğimi abartmıyorum çiziksiz ürünü harita gibi yolladıklarını ben bu forumda okudum

kendim bizzat yaşadım, servisten ürünün kutusunu yollamayı unuttular ya var mı dünyada böyle birşey


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SSDc 5 yıl en beğenilen
onur01651
Hp Candır... EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay efendim niye ısınıyor. Adam onu oyun oynayın diye yapmamış ki. Adı üstünde günlük bilgi & işlem. Sen günlük alışkanlığın oyun ise ve ve oyun için notebook alıyorsan senin zaten beyinsel ve sosyolojik bir problemin var demektir. Alacaksın oyun bilgisayarını sonra oynayacaksın ama yine saatlerce değil. Saatlerce oyun oynamak notebook işi değildir.Desktop işidir. Ayrıca HP oyun bilgisayarı asla üretmez. Çünkü oyun tamamen ayrı bir bölümdür. Yaratma ve Eğlence üretir. Bu seriler oyun da oynatır. 3 kuruşluk beyninizle 5 kuruşluk iş yapmaya çalışırsanız sonra böyle atıp tutarsınız.

Bu bunu alın burdan.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hp iskandinav ülkelerinde çok satıyor
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ExclusivePack 5 yıl
daha çok bekler Lenovo King ;)
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Jacobıan 5 yıl
alır
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onur01651 5 yıl
Hp Candır...

EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay efendim niye ısınıyor. Adam onu oyun oynayın diye yapmamış ki. Adı üstünde günlük bilgi & işlem. Sen günlük alışkanlığın oyun ise ve ve oyun için notebook alıyorsan senin zaten beyinsel ve sosyolojik bir problemin var demektir. Alacaksın oyun bilgisayarını sonra oynayacaksın ama yine saatlerce değil. Saatlerce oyun oynamak notebook işi değildir.Desktop işidir. Ayrıca HP oyun bilgisayarı asla üretmez. Çünkü oyun tamamen ayrı bir bölümdür. Yaratma ve Eğlence üretir. Bu seriler oyun da oynatır. 3 kuruşluk beyninizle 5 kuruşluk iş yapmaya çalışırsanız sonra böyle atıp tutarsınız.
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Master_Evil 5 yıl onur01651
onur01651

Hp Candır...

EDİT: Herşeyi Türkiye ve Notebook olarak görmeyin. Üzerinde 1gb ekran kartı var diye G serisini alıyorsunuz, sonra vay efendim niye ısınıyor. Adam onu oyun oynayın diye yapmamış ki. Adı üstünde günlük bilgi & işlem. Sen günlük alışkanlığın oyun ise ve ve oyun için notebook alıyorsan senin zaten beyinsel ve sosyolojik bir problemin var demektir. Alacaksın oyun bilgisayarını sonra oynayacaksın ama yine saatlerce değil. Saatlerce oyun oynamak notebook işi değildir.Desktop işidir. Ayrıca HP oyun bilgisayarı asla üretmez. Çünkü oyun tamamen ayrı bir bölümdür. Yaratma ve Eğlence üretir. Bu seriler oyun da oynatır. 3 kuruşluk beyninizle 5 kuruşluk iş yapmaya çalışırsanız sonra böyle atıp tutarsınız.

tamam beyinli kardeş,
sadece Türkiye pazarına üretilen kronik hatalı ürünleri aldık elimizde patladı
laptoplarda oyun oynadık diye makina yandı
garantisiyle servise yolladığımız ürün tamir edilmeden geri yollandı

şimdi bunları yaşamak mı beyinsizlik? yoksa hala bu rezalet firmayı savunmak mı?
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