HP, 2013 sonunda Lenovo'dan liderlik koltuğunu geri alabilir

Bilgisayar pazarında, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllardır oturduğu liderlik koltuğunu Lenovo’ya bırakmak zorunda kalan ABD’nin köklü teknoloji firmalarında HP, 2013’ün 10.ayıyla birlikte liderlik koltuğunu tekrar geri alabilir.

Bilgisayar pazarına sadece dizüstü bilgisayar gözlüğünden baktığımızda, tahminlere göre HP, yılın ilk 10 ayındaki satışıyla Lenovo’nın üzerinde yer alacak. Tedarik zinciri içerisindeki kaynakların verdiği bilgilere göre, HP’nin ilk 10 aylık dönemdeki satışı 23,5 milyona yükselecek. Şu an bilgisayar pazarının lideri durumunda olan Lenovo’nın ise aynı dönemde yaptığı dizüstü bilgisayar satışının ise 22 milyonda kalması bekleniyor. Kaynakların ifadelerine göre ise HP’nin 2013’deki toplam hedefi 28 milyon dizüstü bilgisayar satışı.

Özellikle kurumsal alanlarda dizüstü bilgisayarları yaygın olarak kullanılan HP’nin, bu yılki 28 milyonluk hedefinin altında yatan sebeplerden biri de buna dayanıyor. Microsoft’un Windows XP’ye desteğini Nisan 2014’de kesecek olmasından ötürü birçok firma da mevcut dizüstü bilgisayarlarını, yeni nesil Windows 8 ya da özel Windows 7’li dizüstü bilgisayarlara değiştimeye başlaması, HP’nin 28 milyonluk satışa ulaşmasında önemli bir kalemi oluşturuyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130821PD224.html