HP, 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Gelir tablolarında bir türlü dengeyi tutturamayan ve operasyonları ile de beklediği sonuca ulaşamayan firmaların bir süre sonra işçi çıkarmaya başlaması kaçınılmaz oluyor. HP de önümüzdeki 3 yıl boyunca işten çıkarmalara sahne olacak.



Uzun Vadeli Planlar

Bir süre önce kurumsal ve son kullanıcı operasyonlarını iki farklı iştirake ayırarak kaynakları daha iyi kullanmaya çalışan firma bir sonuç alamadı. Bunun sonucunda da işten çıkarma kararı geldi. Firma önümüzdeki 3 yıl boyunca 3000-4000 arasında çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

Bilgisayar pazarında son yıllarda yaşanan gerilemenin bu kararda doğrudan etkisi var zira işten çıkarmalar PC ve istemci iştirakinde gerçekleşecek. Kurumsal tarafta kar marjı yüksek olduğu ve halen ilgi de yüksek olduğu için firma şimdilik bu tarafa dokunmuyor.

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Yeniden yapılandırma kapsamında HP’nin 350-500 milyon dolar arasında bir masraf yapacağı konuşuluyor. Yeniden yapılandırma sonrasında ise 2019 yılından itibaren yıllık olarak 200-300 milyon dolar arasında tasarruf yapılabilecek.