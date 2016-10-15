Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Bilgisayar pazarında yaşanan gerileme dönemi üreticileri de olumsuz etkiliyor. Pazarın dev isimlerinden HP, önümüzdeki 3 yıl boyunca 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2b
1
7
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelir tablolarında bir türlü dengeyi tutturamayan ve operasyonları ile de beklediği sonuca ulaşamayan firmaların bir süre sonra işçi çıkarmaya başlaması kaçınılmaz oluyor. HP de önümüzdeki 3 yıl boyunca işten çıkarmalara sahne olacak.

 
Uzun Vadeli Planlar

Bir süre önce kurumsal ve son kullanıcı operasyonlarını iki farklı iştirake ayırarak kaynakları daha iyi kullanmaya çalışan firma bir sonuç alamadı. Bunun sonucunda da işten çıkarma kararı geldi. Firma önümüzdeki 3 yıl boyunca 3000-4000 arasında çalışanın işine son vermeyi planlıyor.

Bilgisayar pazarında son yıllarda yaşanan gerilemenin bu kararda doğrudan etkisi var zira işten çıkarmalar PC ve istemci iştirakinde gerçekleşecek. Kurumsal tarafta kar marjı yüksek olduğu ve halen ilgi de yüksek olduğu için firma şimdilik bu tarafa dokunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note ismi tarihe karışabilir"

Yeniden yapılandırma kapsamında HP’nin 350-500 milyon dolar arasında bir masraf yapacağı konuşuluyor. Yeniden yapılandırma sonrasında ise 2019 yılından itibaren yıllık olarak 200-300 milyon dolar arasında tasarruf yapılabilecek. 

 

https://www.engadget.com/2016/10/13/hp-will-cut-up-to-4000-jobs/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
HP pişmanlıktır. Sorunsuz bir ürününe denk gelmedim.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
babacan52 3 yıl
:D güzel firmadır iyi firmadır dedik dedik de ata ata adam bırakmadın kardeşim ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
HP'deki kurumsal kolelere uzun mesailer gorundu desene

HP'ye gelince hic sevememisimdir, batmasi iyi olurdu

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
geçmiş olsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Piyasa harbi cok tuaf oldu insanlar eskiden cok kisa surelerde pc degistirirdi simdi sure uzayinca uzerine telefonlar ve tabletlerin yapabildikleri artinca pazarda eskisi kadar tuketim yuksek olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
HP pişmanlıktır. Sorunsuz bir ürününe denk gelmedim.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 3 yıl
Taş gibi laptoplar yapıyordu bi ara, ısınma sorunu falan yoktu diye hatırlıyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuago 3 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş

Taş gibi laptoplar yapıyordu bi ara, ısınma sorunu falan yoktu diye hatırlıyorum

2000 li yıllarda Toshiba, Dell, Hp taş gibi laptoplar yapıyorlardı. Sanat eseri gibi özenilerek yapıldığı belli cihazlardı. Sonra hepsi maliyet kaygısı ve rekabet nedeniyle kalitesiz plastikten kasaları olan, birbirinin benzeri sıradan cihazlar üretmeye başladılar. Bu markaların bazı özel serileri iyi fakat çok pahallı ve her yerde bulunmuyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Micron bellek kullanan Evga kartlara güncelleme 3 yıl Apple Watch Nike+ Edition çok yakında satışta 3 yıl Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir 3 yıl Galaxy Note 7 ile uçağa binene 556 bin lira para, 10 yıl hapis cezası 3 yıl Planet Earth II'nin yeni fragmanı hayranlık verici 3 yıl Almanya'dan Tesla'ya "Autopilot" uyarısı 3 yıl Galaxy S7'ye bir tutam Galaxy Note 7 3 yıl Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası 3 yıl Patlamalara rağmen Galaxy Note 7′nin kullanım oranı artış göstermiş 3 yıl New York polis departmanı Windows Phone ekosistemine katıldı 3 yıl Apple bu ay sonunda bazı eski cihazların fişini çekiyor 3 yıl Makyajlı Volkswagen Golf 7 önümüzdeki ay tanıtılacak 3 yıl Telefonu kameraya dönüştüren modül: Moto Z için 10x optik yakınlaştırma ve OIS 3 yıl Huawei, 100 milyon akıllı telefon sattı 3 yıl Hologramları unutun, kayar e-Ink ekranlar geliyor 3 yıl Alibaba ve AMD’den dev işbirliği 3 yıl S-Pen teknolojisi Chromebook sınıfına geliyor 3 yıl Nvidia GTX1060 Founder Edition incelemesi "2.15GHz'e Hızaşırttık!" 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ve kriz yönetimi 3 yıl Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HP, 4000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor Sonraki Yeni geliştirilen robotik kol dokunmaları algılayabiliyor 3 yıl Bilim kurgu klasiği "Dünyaların Savaşı" dizi oluyor 3 yıl Google, iki reklam görüntüleme ölçütünü standartlara uyduramadı 3 yıl Volkswagen yeni crossover modeline 'Atlas' ismini verdi 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition ile tanışın 3 yıl Sony PlayStation VR satışa sunuldu 3 yıl Samsung Türkiye, Galaxy Note 7 değişim ve iade koşullarını yayınladı 3 yıl 11 dakika boyunca şınav çekebilen robot "terleyerek" vücut ısısını koruyor 3 yıl Rogue One: A Star Wars Story'nin yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl 2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl BMW'den yeni elektrikli bisiklet: BMW Cruise e-Bike Limited Edition 3 yıl AppStore’un en iyi oyunlarında büyük indirim 3 yıl Xiaomi'nin bükülebilir telefonu görüntülendi 3 yıl İsrail ablukasındaki Gazze’den güneş enerjili araba 3 yıl Instagram'ın resmi Windows 10 uygulaması nihayet yayınlandı 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7′yi getirene hediye çeki verecek 3 yıl Fenerbahçe'nin resmi e-spor takımı kuruldu 3 yıl Rüzgar enerjisi kapasitesi, nükleeri ikiye katlamak üzere 3 yıl İlk iPhone 7 sahibini buldu 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7 için özür diledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim