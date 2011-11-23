HP, ABD'de 2 numaralı tablet üreticisi oldu

Büyük umutlarla girdiği tablet pazarında hayalkırıklığına uğrayarak TouchPad üretimini durduran HP buna rağmen ilginç bir istatistiğe de imza attı.





Analiz firması NPD tarafından Ocak-Ekim ayı aralığı için hazırlanan rapora göre ABD tablet pazarında iPad harici tabletler 1.2 milyon adet satarak 415 milyon dolar gelir kazandırdı. Listenin ilk sırasında ise sürpriz bir şekilde HP bulunuyor. Samsung ise ikinci sırada.





Temmuz ayında 499$ ile piyasaya giren TouchPad, Ağustos indirimi sonrası 99$'a kadar düşmüştü. TouchPad üretiminin durdurulmasının ardından başarılı bir satış yapan HP, Apple'ın ardından ABD'de ikinci büyük tablet üreticisi oldu.





HP tablet pazarının yüzde 17'sini belirtilen dönemde topladı. Samsung ise yüzde 16 ile hemen arkasından geliyor. Sonrasında ise ASUS, Motorola ve Acer var.





Analizin kapsamadığı Ekim ayından sonra ise liste tersine dönmüş durumda. HP tüm stoklarını bitirdi ve artık TouchPad satışı yapılmıyor. Samsung ve ASUS satışlarını artırdı. Tahminler pazardaki iki numaranın artık Samsung olduğu yönünde birleşiyor.