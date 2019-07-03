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HP, Dell, Microsoft ve Amazon üretimin bir kısmını Çin dışına taşıyor

Batılı teknoloji devleri ticaret savaşının ciddileşmesi nedeniyle sıkıntıya girmemek için üretimin bir kısmını Çin dışına taşımaya hazırlanıyor. HP, Dell, Amazon ve Microsoft bunlar arasında.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi son G-20 zirvesinde bir nebze olsun yumuşadı ancak gelecek dönemde neler yaşanabileceğine dair bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Teknoloji devleri bu nedenle üretim için Çin’e alternatif arıyor.

Arayışlar başladı

Gelen bilgilere göre HP, Dell, Amazon ve Microsoft gibi firmalar üretimin bir kısmını Çin’den taşımak için kolları sıvadı. İş gücünün çok ucuz ve oldukça sistemli olduğu Çin’e alternatif ise daha çok Hindistan, Endonezya, Tayland ülkeler olacak.

Ayrıca Bkz. "Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor"

Dev firmalardan HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yaklaşık yüzde 30’luk kısmını diğer Asya ülkelerine kaydırmayı planlıyor. Microsoft, Amazon ve Google ise akıllı hoparlör ile oyuncu donanımları üretiminin bir kısmını Çin’den çıkaracak.

Henüz konu ile ilgili resmî açıklamalar gelmiş değil ancak bu zaten beklenen bir hamleydi. Ticaret savaşlarının ciddiyete bindiği ve ek vergilerin geldiği dönemlerde bu kaydırma gündeme geliyordu. Elbette üretimi Çin dışına çıkarmak ilgili tüm ürünlerde bir miktar maliyet artışına sebep olacaktır.

 

https://www.marketwatch.com/story/hp-dell-microsoft-and-amazon-looking-to-shift-some-production-out-of-china-report-2019-07-03?siteid=bullytweet Yorum Yaz
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mila12 2 gün
HP'nin Foxconn ile açtığı bir fabrika var Çorlu'da
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The Hollow 3 gün
Türkiye'ye gelmeleri zaten imkansız da hadi Türkiye'ye geldiler diyelim.. Yarın öbür gün, onların HP, Dell, Microsoft ve Amazon'u varsa bizim de Allahımız var denilirse ne olacak? Sizce bu dev şirketler bunu göze alabilir mi?
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Jon_Kar 3 gün
Türkiye'ye gelmesi için çalışma yapılmalı
Çalışacak bir ton insan var ulkede
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Fearless_tr 3 gün
Türkiye'ye gelsinler maraba cenneti, kolaylik saglansin bu sirketlere
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