HP, Dell, Microsoft ve Amazon üretimin bir kısmını Çin dışına taşıyor

Son dönemde ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi son G-20 zirvesinde bir nebze olsun yumuşadı ancak gelecek dönemde neler yaşanabileceğine dair bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Teknoloji devleri bu nedenle üretim için Çin’e alternatif arıyor.

Arayışlar başladı

Gelen bilgilere göre HP, Dell, Amazon ve Microsoft gibi firmalar üretimin bir kısmını Çin’den taşımak için kolları sıvadı. İş gücünün çok ucuz ve oldukça sistemli olduğu Çin’e alternatif ise daha çok Hindistan, Endonezya, Tayland ülkeler olacak.

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Dev firmalardan HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yaklaşık yüzde 30’luk kısmını diğer Asya ülkelerine kaydırmayı planlıyor. Microsoft, Amazon ve Google ise akıllı hoparlör ile oyuncu donanımları üretiminin bir kısmını Çin’den çıkaracak.

Henüz konu ile ilgili resmî açıklamalar gelmiş değil ancak bu zaten beklenen bir hamleydi. Ticaret savaşlarının ciddiyete bindiği ve ek vergilerin geldiği dönemlerde bu kaydırma gündeme geliyordu. Elbette üretimi Çin dışına çıkarmak ilgili tüm ürünlerde bir miktar maliyet artışına sebep olacaktır.