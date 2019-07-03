Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor

Teknoloji dünyasında yavaş yavaş liderlik yolunda ilerliyor olsa da özgürlüklerin kısıtlanması anlamında da korkutucu bir seviyeye doğru giden Çin’de baskılar artmaya devam ediyor. Sincan özerk bölgesine girişlerde telefonunuza uygulama yüklenebilir.

Zorunlu

Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Sincan bölgesine eğer Kırgızistan tarafından giriş yapıyorsanız sınır güvenliğinin Android telefonunuza bir gözetleme uygulaması yüklediği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz.

"LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu)"

Güvenlik sizden telefon şifresini istiyor. Açtıktan sonra da bir uygulama yüklüyor. Çince olan uygulama kişisel verilerinizi okuyor ve İslami değerler de dahil bölge içerisinde yaptığınız herhangi bir aktiviteyi rapor ediyor.

Uygulama iPhone modellerine yüklenemediği için bu kez giriş ve çıkış esnasında gizli bir odada telefonunuz cihaza bağlanıyor ve verileri taranıyor. Temiz olduğu anlaşıldıktan sonra geri veriliyor.

Çin’in Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı baskılar ilk değil. Geçtiğimiz aylarda Çinli bir yüz tanıma şirketinin 2.5 milyon Uygur Türkünü takip ettiği ortaya çıkmış ve Microsoft veri tabanını silmek zorunda kalmıştı.