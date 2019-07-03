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Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor

Kırgızistan tarafından Sincan özerk bölgesine giriş yapıyorsanız akıllı telefonunuza her hareketinizi rapor edecek bir uygulama yüklenebilir. Karşı çıkma hakkınız da bulunmuyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında yavaş yavaş liderlik yolunda ilerliyor olsa da özgürlüklerin kısıtlanması anlamında da korkutucu bir seviyeye doğru giden Çin’de baskılar artmaya devam ediyor. Sincan özerk bölgesine girişlerde telefonunuza uygulama yüklenebilir.

Zorunlu

Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelen Sincan bölgesine eğer Kırgızistan tarafından giriş yapıyorsanız sınır güvenliğinin Android telefonunuza bir gözetleme uygulaması yüklediği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu)"

Güvenlik sizden telefon şifresini istiyor. Açtıktan sonra da bir uygulama yüklüyor. Çince olan uygulama kişisel verilerinizi okuyor ve İslami değerler de dahil bölge içerisinde yaptığınız herhangi bir aktiviteyi rapor ediyor.

Uygulama iPhone modellerine yüklenemediği için bu kez giriş ve çıkış esnasında gizli bir odada telefonunuz cihaza bağlanıyor ve verileri taranıyor. Temiz olduğu anlaşıldıktan sonra geri veriliyor.

Çin’in Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı baskılar ilk değil. Geçtiğimiz aylarda Çinli bir yüz tanıma şirketinin 2.5 milyon Uygur Türkünü takip ettiği ortaya çıkmış ve Microsoft veri tabanını silmek zorunda kalmıştı.

 

https://www.engadget.com/2019/07/02/china-border-agents-installing-surveillance-app-tourist-phones/ Yorum Yaz
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S A M C R O 4 gün en beğenilen
Çin dünya lideri olursa Amerika’yı bile mumla ararız. Kimse Çin güzellemesi yapmasın Amerika’dan çok daha tehlikeliler.
2 Yanıt Yanıtla +52
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madmahmutd 4 gün
Çin devlet televizyonu: Erdoğan, 'Sincanlılar refah içinde mutlu' dedi
Çin medyasındaki haberlerde, Erdoğan’ın “Sincan bölgesindeki halkların Çin’in refahı içinde mutlu yaşam sürdürdüğü bir gerçek.” dediği ve “Türkiye, hiç kimsenin Çin ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermez. Türkiye, kesinlikle radikalliğe karşıdır ve Çin ile karşılıklı siyasi güvenin artmasını arzulamaktadır.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
tr.euronews.com/...
Çin devlet televizyonu: Erdoğan, 'Sincanlılar refah içinde mutlu' dediÇin medyasındaki haberlerde, Erdoğan’ın “Sincan bölgesindeki halkların Çin’in refahı i...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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oktayakgoz 4 gün
Ankara sincan olmasın
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SEO-Uzmanı 3 gün
devlet dediğin vatandaşını her an gözler !
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Omisis046 4 gün
Silsek noluyo?
1 Yanıt Yanıtla
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Henkan 4 gün yeni yorumcu Omisis046
Polis son konum bilgisinden seni buluyordur ve ceza kesiyordur. Polis ordusu var her yerde. BBC ve Vice News haberlerini izledim. Durum cidden çok kötü.
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smart1978 4 gün
Sincan da harbiden terorist kayniyor baksaniza : dw.com/...
Cinliler bosuna korkmuyor... Tedbirliler. Yadirgamamak lazim...
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Henkan 4 gün yeni yorumcu smart1978
13 bin terörist nedir? :)
1 Yanıt Yanıtla
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S A M C R O 4 gün en beğenilen
Çin dünya lideri olursa Amerika’yı bile mumla ararız. Kimse Çin güzellemesi yapmasın Amerika’dan çok daha tehlikeliler.
2 Yanıt Yanıtla +52
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mvn_ 4 gün S A M C R O
Birinden nefret etmek için kıyaslama yapmaya gerek yok. İkisi de Türk düşmanı.
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Nevfel 4 gün S A M C R O
Kominist ateist çinin hristiyan abd'den daha zalim olduğu doğrudur.
Ama bu ikisinin de İslam düşmanı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Konu müslüman katletmek olunca ikisi birbiriyle yarışıyor.
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ssbrutality 4 gün
ben görüyorum Sincanda arabada herkes ankara kırık oyun havaları dinliyor,dolayısıyla musmutlular :)
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Sipihrz 4 gün
"Sincan da insanlar mutlu bir yaşam sürüyor" boşverin bunları.
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oktayakgoz 4 gün
Ankara sincan olmasın
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madmahmutd 4 gün
Çin devlet televizyonu: Erdoğan, 'Sincanlılar refah içinde mutlu' dedi
Çin medyasındaki haberlerde, Erdoğan’ın “Sincan bölgesindeki halkların Çin’in refahı içinde mutlu yaşam sürdürdüğü bir gerçek.” dediği ve “Türkiye, hiç kimsenin Çin ile ikili ilişkileri bozmasına izin vermez. Türkiye, kesinlikle radikalliğe karşıdır ve Çin ile karşılıklı siyasi güvenin artmasını arzulamaktadır.” ifadelerini kullandığı belirtildi.
tr.euronews.com/...
1 Yanıt Yanıtla +12
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interwap 3 gün madmahmutd
Bu haberi yalanlayan çıktı mı?
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