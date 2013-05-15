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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP, Tegra 4 çözümünü taşıyan Slatebook x2 Android tabletini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, Tegra 4 çözümünü taşıyan Slatebook x2 Android tabletini tanıttı

WebOS işletim sistemli TouchPad adlı tablet macerası çok kısa süren HP, tablet özellikle Android geliştiricilerin elinde yeniden hayat bulunca pazarlama stratejisinde de önemli değişiklikler yapmıştı.

Slate 7 adıyla 7 inçlik bir Android tablet satışa sunan HP, şimdi de 10.1 inçlik yeni bir modelle daha tüketicinin karşısına çıkıyor. 

HP Slatebook x2, firmanın NVIDIA Tegra 4 çözümünü kullanan ilk ürünü olacak. Ayrıca teknoloji dünyasında Tegra 4'e ilk yer veren firmalardan birisi de HP olacak.

Cortex-A15 tabanlı 4 adet çekirdeğe sahip çözümde bir Cortex-A15 tabanlı çekirdek de düşük güç gereksinimi esnasında devreye girerek diğer çekirdekleri kapatıyor ve böylece enerji tasarrufu sağlanıyor. Yanında 72 işlem birimli GeForce grafik birimi yer alıyor. Tegra 3 çözümünün geçen yıl beklentileri karşılayamaması nedeniyle bu yıl üreticiler Tegra 4’e biraz mesafeli kaldı ve henüz son kullanıcıya ulaşan bir Tegra 4'lü cihaz ortalarda yok.

HP'nin Slatebppk x2 modeli çıkartılabilir klavyeye sahip bir konsept görünümünde. Klavyede de batarya olduğu için model çift batarya ile daha uzun kullanım süreleri sunabiliyor.

10.1 inçlik Full HD IPS ekran, 400 nit parlaklık değeri, 64GB depolama kapasitesi, microSD desteği, USB girişi, DTS Sound+ ses teknolojisi, Android 4.2.2, Google Play ve Tegra Zone desteği, Tegra 4 için optimize edilmiş oyunlar şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Slatebook x2 modeli Ağustos ayında tüketici ile buluşacak. Donanım özelliklerine karşın HP, modelin fiyatını 480$ seviyesinde tutmuş ve rekabetten kopmamayı amaçlamış. 

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TempleJoker 6 yıl en beğenilen
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milaqueth 6 yıl
Arkadaslar konu ile ilgili degil ancak forumda ilanim bulunmakta. Acil satilik slatebook 10 x2 var elimde klavye dahil. Alici bekleniyor. :)
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LilTunechi 6 yıl
klavye dahilse kabul edilebilir seviyede.
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tarafsiz_editor 6 yıl LilTunechi
480usd+kdv olacak, ürün temmuz sonunda çok kısıtlı adetlerde gelecek ve klavye hediyeli :)
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BLUE MAnN 6 yıl
en kısa sürede bir inceleme yayınlanmasını bekliyoruz bakalım bekleneni karşılıyor mu?
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demo22 6 yıl
Deh Deh deyince gidebiliyormu ?
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TempleJoker 6 yıl en beğenilen
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alemburda34 6 yıl
Çok güzel herşeyi düşünmüşler eksik bulamadım, umarım fiyatı Türkiye'ye geldiğinde makul bir seviyede olurda alırız.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bu cihazların klavyelerinin altına artık BD-Yazıcı eklemeye başlasalar iyi olacak. Android kurulu bir cihazda BD-Yazıcı çalıştıran var mı?
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foz54 6 yıl
Tegra 4 yavaş yavaş görünmeye başladı. Sonuçta nvidia yapıyo abi tegra3 her ne kadar kötü olsa da geçen sene samsung,sony, asus, çinli markalar ve surface tabletler dahil her tablette vardı
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erkan0075 6 yıl
Fiyata klavye de dahilse gayet iyi bir fiyatlandırma bence.
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