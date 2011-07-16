HP, TouchPad'i Avrupa ve Kanada'da satışa sundu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, webOS'li ilk tableti TouchPad'i Amerika'dan sonra Kanada ve Avrupa'nın üç büyük ülkesinde daha satışa sundu.

Önümüzdeki dönemde İtalya ve İspanya ile birlikte Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur ve Avustralya'da da satışa sunulacağı bilinen tabletin yeni satışa sunulduğu ülkelerdeki fiyatları şöyle;



16 GB'lık Model 32 GB'lık Model Almanya 479 Avro 579 Avro Fransa 479 Avro 579 Avro İngiltere 399 Sterlin 479 Sterlin Kanada 449 Kanada Doları 550 Kanada Doları

HP; TouchPad'i Fransa, Almanya ve İngiltere'de kendi çevrimiçi mağazasının yanı sıra Carphone Warehouse, PC World gibi satış kanalları aracılığıyla da satışa sunarken; Kanada da ise Best Buy aracılığıyla satışa sunmuş durumda.