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HP, TouchPad'i Avrupa ve Kanada'da satışa sundu

7 yıl
6,7b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden HP, webOS'li ilk tableti TouchPad'i Amerika'dan sonra Kanada ve Avrupa'nın üç büyük ülkesinde daha satışa sundu.

Önümüzdeki dönemde İtalya ve İspanya ile birlikte Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur ve Avustralya'da da satışa sunulacağı bilinen tabletin yeni satışa sunulduğu ülkelerdeki fiyatları şöyle;
16 GB'lık Model
32 GB'lık Model
Almanya
479 Avro
579 Avro
Fransa
479 Avro
579 Avro
İngiltere
399 Sterlin
479 Sterlin
Kanada
449 Kanada Doları
550 Kanada Doları
HP; TouchPad'i Fransa, Almanya ve İngiltere'de kendi çevrimiçi mağazasının yanı sıra Carphone Warehouse, PC World gibi satış kanalları aracılığıyla da satışa sunarken; Kanada da ise Best Buy aracılığıyla satışa sunmuş durumda.

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C@r@nthir 7 yıl
güzel
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