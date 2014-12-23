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HP bu kez Full HD ekranlı bir Chromebook modeli piyasaya sürüyor

4 yıl
1,6b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP bu kez Full HD ekranlı bir Chromebook modeli piyasaya sürüyor

Bugüne kadar alt seviye dizüstü segmentinde tüketici ilgisi çekmeye çalışan ve bunda da büyük oranda başarılı olan Chromebook cihazları yavaş yavaş biraz daha üst segmente doğru yönelmeye başladı. Pek çok üreticiden sonra HP de üst seviye bir Chromebook modeli duyurdu. 

Chromebook 14 serisi içerisinde yer alan model x050nr model numarasına sahip. 14 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan model dokunmatik panel özelliği de barındırıyor. Bu açıdan Chromebook Pixel modeli için uygun maliyetli bir alternatif olmayı hedefliyor. Diğer Full HD ekranlı modellerde dokunmatik özelliğine rastlanmıyordu.

Chromebook 14 yine Nvidia Tegra K1 yongasetini kullanıyor. 192 işlem birimli Kepler mimarisi taşıyan GeForce grafik birimi ile birlikte Tegra K1 yongaseti gündelik işlemlerin altından kalkabilecek durumda. Modelde 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında USB 3.0, HDMI, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, microSD kart okuyucu şeklinde diğer özelliklere yer verilmiş. Cihazın bataryası yaklaşık 6 saatlik kullanım süresi sunuyor. 

Bir iki hafta içerisinde satışa sunulacak olan Chromebook 14 modeli 440$ fiyat etiketine sahip. Bu haliyle bile muadil Windows dizüstü modellerinden daha ucuz olan Chromebook 14 modeli ücretsiz 1TB Google Drive depolama alanını da hediye ediyor.  

http://www.digitaltrends.com/computing/this-14-inch-hp-chromebook-is-full-hd-and-touch-enabled/ Yorum Yaz
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Chris Murphy 4 yıl
Fena degil
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CoreXXX 4 yıl
fiyatı ilk bakışta pahalı gibi durabilir ama full hd ekranlı notebooklar pahalıdır arkadaşlar . fiyatı makul
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MrKemal17 4 yıl
440$'a notebooklar alınabiliyor, bu fiyatla alınmaz.
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darkaura 4 yıl
aslinda ogrencilere bedava tablet yerine chromebook dagitilsa cok daha buyuk katkisi olur. tablet ucuz oldugu icin veriliyor ama tablet metaryel uretmekden ziyade fikri metaryelleri (film, muzik, internet siteleri) tuketmek icin kullanilan bir cihaz. yani bir odev yazilamaz, basit bir programlama yapilamaz, temel grafik uygulamalari kullanilamaz. bunlar egitimde cok gerekli olacak seyler. ote yandan chromebook hem tablet gibi ucuz hemde productivity isin uretim kismindada kullanilabilir. zaten amerikada bir anda yuksek satis rakamlari yakalamasi tamamen okullarin ve kurumlarin chromebook dagitmasindan kaynaklandi. bu is icin yapilmis bir cihaz.
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sercandk 4 yıl darkaura
darkaura
aslinda ogrencilere bedava tablet yerine chromebook dagitilsa cok daha buyuk katkisi olur. tablet ucuz oldugu icin veriliyor ama tablet metaryel uretmekden ziyade fikri metaryelleri (film, muzik, internet siteleri) tuketmek icin kullanilan bir cihaz. yani bir odev yazilamaz, basit bir programlama yapilamaz, temel grafik uygulamalari kullanilamaz. bunlar egitimde cok gerekli olacak seyler. ote yandan chromebook hem tablet gibi ucuz hemde productivity isin uretim kismindada kullanilabilir. zaten amerikada bir anda yuksek satis rakamlari yakalamasi tamamen okullarin ve kurumlarin chromebook dagitmasindan kaynaklandi. bu is icin yapilmis bir cihaz.

Kesinlikle çok doğru bir yorum
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Uacellat_62 4 yıl
Türkiye de internet pahalı,kotalı ve sürekli erişim olmadığı için chromebook ların ülkemizde ilgi göreceğini sanmıyorum
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ø 4 yıl
Fena sayılmaz.
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doctor_bey 4 yıl
Chromebook iyi güzelde keşke şu cihazlara başka işletim sistemleride kurabilsek...
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Umutcan 4 yıl doctor_bey
doctor_bey
Chromebook iyi güzelde keşke şu cihazlara başka işletim sistemleride kurabilsek...

Mantıken ubuntunun arm-hf versiyonu kurulabilir. Ama birisinin tegra k1 sürücüleri için yeniden hazırlaması ve kerneli düzenlemesi lazım. (belki de yapmışlardır bile araştırmadım)
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