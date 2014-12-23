HP bu kez Full HD ekranlı bir Chromebook modeli piyasaya sürüyor





Bugüne kadar alt seviye dizüstü segmentinde tüketici ilgisi çekmeye çalışan ve bunda da büyük oranda başarılı olan Chromebook cihazları yavaş yavaş biraz daha üst segmente doğru yönelmeye başladı. Pek çok üreticiden sonra HP de üst seviye bir Chromebook modeli duyurdu.





Chromebook 14 serisi içerisinde yer alan model x050nr model numarasına sahip. 14 inçlik LED ekranında Full HD çözünürlük sunan model dokunmatik panel özelliği de barındırıyor. Bu açıdan Chromebook Pixel modeli için uygun maliyetli bir alternatif olmayı hedefliyor. Diğer Full HD ekranlı modellerde dokunmatik özelliğine rastlanmıyordu.





Chromebook 14 yine Nvidia Tegra K1 yongasetini kullanıyor. 192 işlem birimli Kepler mimarisi taşıyan GeForce grafik birimi ile birlikte Tegra K1 yongaseti gündelik işlemlerin altından kalkabilecek durumda. Modelde 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında USB 3.0, HDMI, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, microSD kart okuyucu şeklinde diğer özelliklere yer verilmiş. Cihazın bataryası yaklaşık 6 saatlik kullanım süresi sunuyor.





Bir iki hafta içerisinde satışa sunulacak olan Chromebook 14 modeli 440$ fiyat etiketine sahip. Bu haliyle bile muadil Windows dizüstü modellerinden daha ucuz olan Chromebook 14 modeli ücretsiz 1TB Google Drive depolama alanını da hediye ediyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/this-14-inch-hp-chromebook-is-full-hd-and-touch-enabled/