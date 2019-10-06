HP’den dev işten çıkarma operasyonu

Bilgisayar pazarında Lenovo ile kıyasıya bir liderlik mücadelesi veren HP’de işler pek yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz yıllarda daha iyi kaynak ayırabilmek adına kurumsal ve son kullanıcı olarak iki ayrı şirkete bölünen HP yine de mali olarak düze çıkamadı. Son kullanıcı ürünlerini yöneten HP Inc. firması büyük bir işten çıkarma operasyonuna hazırlanıyor.

Küçülmeye gidiyor

Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan rapora göre HP Inc. firması 2022 yılına kadar 7000 ile 9000 arasında çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Listesi hazırlanan çalışanlarla görüşüldüğü ve büyük kısmının gönüllü olarak işten ayrılma şeklinde olacağı belirtiliyor.

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HP’nin dünya çapında çalışan sayısı 55 bin civarındaydı. Böylece iş gücünün yaklaşık yüzde 16’sı kesilmiş olacak. Operasyon sonrasında ise firmanın geriye 46 bin-48 bin arasında çalışanının kalacağı tahmin ediliyor.

İşten çıkarma haberi firmanın patronu Dion Weisler’in ailevi sorunlar nedeniyle görevi bırakması sonrasında geldi. Weisler’in yerine 1 Kasım tarihinden itibaren Enrique Lores geçecek. İşten çıkarma ile 2022 yılına kadar HP Inc.’nin her yıl 1 milyar dolar tasarruf edeceği tahmin ediliyor. Açıklamanın ardından HP Inc. hisseleri yüzde 9 civarında düşüş yaşadı.