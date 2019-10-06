Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HP’den dev işten çıkarma operasyonu

    Bilgisayar pazarında durgunluğunda etkisiyle beklediği satışları yapamayan HP önümüzdeki 3 yıl içerisinde iş gücünün yüzde 16’sını yani yaklaşık 9000 kişiyi işten çıkaracak.
    5 gün
    2b
    1
    5
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bilgisayar pazarında Lenovo ile kıyasıya bir liderlik mücadelesi veren HP’de işler pek yolunda gitmiyor. Geçtiğimiz yıllarda daha iyi kaynak ayırabilmek adına kurumsal ve son kullanıcı olarak iki ayrı şirkete bölünen HP yine de mali olarak düze çıkamadı. Son kullanıcı ürünlerini yöneten HP Inc. firması büyük bir işten çıkarma operasyonuna hazırlanıyor.

    Küçülmeye gidiyor

    Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan rapora göre HP Inc. firması 2022 yılına kadar 7000 ile 9000 arasında çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Listesi hazırlanan çalışanlarla görüşüldüğü ve büyük kısmının gönüllü olarak işten ayrılma şeklinde olacağı belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor"

    HP’nin dünya çapında çalışan sayısı 55 bin civarındaydı. Böylece iş gücünün yaklaşık yüzde 16’sı kesilmiş olacak. Operasyon sonrasında ise firmanın geriye 46 bin-48 bin arasında çalışanının kalacağı tahmin ediliyor.

    İşten çıkarma haberi firmanın patronu Dion Weisler’in ailevi sorunlar nedeniyle görevi bırakması sonrasında geldi. Weisler’in yerine 1 Kasım tarihinden itibaren Enrique Lores geçecek. İşten çıkarma ile 2022 yılına kadar HP Inc.’nin her yıl 1 milyar dolar tasarruf edeceği tahmin ediliyor. Açıklamanın ardından HP Inc. hisseleri yüzde 9 civarında düşüş yaşadı.

     


    https://www.cnbc.com/2019/10/04/hp-hpq-drops-9percent-after-plans-to-cut-up-to-9000-jobs.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 5 gün
    Hp'yi kötüleyenler hayatlarında spectre veyahut Omen X gibi fiyatı segmentinde iddialı ürünleri tadamadıklarından olsa gerek; Standart Laptop katagorisindeki Pavilion lar ile markayı kötüleyerek kıyas yaparlar. Bütün markalardan olduğu gibi 1000$ ürün ile 500$ Laptop arasında bir zahmet soğutma performansı, malzeme kalitesi, ekran paneli, optimizasyonlar kötü olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 5 gün
    HP'nin şimdiye kadar batmaması şaşırtıcı.
    Casper, Exper, HP, Packard Bell, Hometech, Grundig. Bilgisayardan anlamayanların aldığı bilgisayarlardır. Ofise ucuz yollu pc piyasasının Dacia'sını alayım diyen vatandaşın Acer bakması daha yerinde olur.
    Başta Asus olmak üzere Toshiba, IBM/Lenovo işin ağa babası olup geçmiş skala da dahilinde Sony, Samsung, LG, Dell, MSI, Monster daha tercih edilebilir markalardır.
    Apple ise her daim Fiyat/Performans noktasında... sözün bittiği yerde olup yazılımsal özel ekosistem adı altında, bana mantıklı gelmese de tercih meselesidir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    nemamska 5 gün
    Hp nin marka değeri benim gözümde korkunçtur. Printer'da alternatifi pek olmadığı için ne kadar sıkıntı çektirdiğini çok iyi biliyorum. Laptop'ta da uygun fiyatlı soğutma sorunlu modellerini duydum, gözlemledim.
    Yine bence hak ettiğinden çok satıyor.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asig 5 gün
    ben hp yi bizim casper a benzetirim umarım alanlar pişman olmazlar .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alemburda34 5 gün
    Bence HP Türkiye tarafında şuan işler çok iyi özellikle dizüstü tarafında birçok kişide HP marka bilgisayar görüyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün Northrop Grumman’ın uydulara yakıt ikmali yapacak uzay aracı 9 Ekim’de fırlatılıyor 4 gün Joker, birden fazla rekorla gişelere inanılmaz bir giriş yaptı 4 gün Opioid kullanımını tespit eden nefes testi geliştirildi 4 gün Pixel 4 Kanada fiyatına göre cihazlar daha pahalı hâle geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş sivrisinek çalışması olumsuz sonuçlandı 4 gün Star Trek: Picard'ın yayın tarihi belli oldu: İşte yeni fragman 4 gün Honor V30 ve V30 Pro'nun teknik özelliklerinden bir kısmı ortaya çıktı 4 gün Firefox'un yeni güncellemesi, indirme işlemlerinin gerçekleşmemesine neden oluyor 4 gün Huawei Mate 30 Pro'dan üzen haber | Mobilite 4 gün ABD Adalet Bakanlığı, Facebook'tan uçtan uca şifreleme özelliğini kaldırmasını istiyor 4 gün AMD’den Ryzen işlemcili dizüstü bilgisayar hediye 4 gün Corsair Virtuoso RGB oyuncu kulaklığı inceleme (PC/PS4/XBox One/Switch/Mobil) 5 gün Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir 5 gün Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'de: Xiaomi Mi 9 Lite fiyatı ve özellikleri 5 gün Samsung yepyeni tasarıma sahip bir katlanabilir telefon geliştiriyor 5 gün Microsoft Excel, Play Store'da 1 milyar indirme sayısına ulaştı 5 gün Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı 5 gün Realme X2 Pro, 35 dakikada tamamen şarj edilebilecek 5 gün Binlerce liralık Mandalorian replica kaskı karşınızda 5 gün Overwatch temalı yemekler bu kitapta sizi bekliyor 5 gün GÖRÜNTÜLENEN HP’den dev işten çıkarma operasyonu Sonraki Profesyonellere yönelik Sony Alpha 9 II fotoğraf makinası duyuruldu 5 gün Star Wars temalı tencere seti satışta 5 gün Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek 5 gün Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak 5 gün Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor 5 gün Yeni bir Matrix filmi daha duyuruldu: İşte detaylar 5 gün Kamala Khan, Marvel's Avengers'da oynanabilir bir karakter olacak 5 gün Kitty Hawk’ın yeni uçan arabası, 160 km menzile sahip 5 gün Disney'den şimdi de 'Müfettiş Gadget' filmi geliyor 5 gün Disney artık TV kanallarında Netflix reklamları yayınlamayacak 5 gün Kandaki antibiyotik seviyesini ölçen yama geliştirildi 5 gün Iron Man VR, 28 Şubat’ta PS VR için sunulacak 5 gün Microsoft Surface Pro X ve Surface Laptop 3, kullanıcı dostu yükseltmeye az da olsa izin veriyor 5 gün Note 10 Plus'a belgesel çektik! "Samsung Galaxy Note 10 Plus incelemesi" 5 gün Google, 15 Ekim’de Pixel Buds 2'yi tanıtabilir 5 gün Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor 6 gün iPhone 6s ve iPhone 6S Plus için ücretsiz tamir müjdesi 6 gün Paypal, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya olan desteğini çekti 6 gün 2020 iPhone modellerinde isimlendirme değişebilir 6 gün Google'ın görüntülü konuşma uygulaması Duo'nun Android sürümüne karanlık mod geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim