HP’den ilk büyük Chromebook: 15 inç IPS ekran ve tam boyut klavye

Fiyat/kalite ya da daha bilinen versiyonuyla fiyat/performans oranıyla etkilemeye devam eden Chromebook’lar arasına bir yenisi daha eklendi. HP’nin ilk 15 inç Chromebook modeli olan HP Chromebook 15, IPS dokunmatik ekran ve 64GB taban flash depolama ile geliyor.

Taban model 449 dolar fiyatla geliyor ve istenirse fiyat artışıyla birlikte eMMC depolama iki katına çıkarılabiliyor ve daha hızlı Intel Core i5 işlemci pakete dahil edilebiliyor.

HP’nin açıklamasına göre bugünden itibaren resmi mağazada satışa sunulacak model, fiyatına göre iyi bir donanımla geliyor. Tam boyutlu ve uygun fiyatlı Windows laptoplara kıyasla daha akıcı olacağını söyleyebileceğimiz HP Chromebook 15, medya tüketimi için de IPS ekranı sayesinde iyi bir deneyim sunacaktır.

https://www8.hp.com/us/en/chrome/chrome-family.html

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Cihazın geri kalan donanımıdahiliveömründen oluşuyor. HP’nin sık sık partnerlik kurduğuhoparlörler bu cihazda da bulunuyor. Renk seçenekleri iseveoluşuyor.