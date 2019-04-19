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HP’den ilk büyük Chromebook: 15 inç IPS ekran ve tam boyut klavye

HP'nin büyük Chromebook pazarına girişini kutlayan HP Chromebook 15, uygun fiyata kaliteli dokunmatik ekran ve performans donanımını bir arada sunuyor. Fiyat 449 dolar.
1 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Fiyat/kalite ya da daha bilinen versiyonuyla fiyat/performans oranıyla etkilemeye devam eden Chromebook’lar arasına bir yenisi daha eklendi. HP’nin ilk 15 inç Chromebook modeli olan HP Chromebook 15, IPS dokunmatik ekran ve 64GB taban flash depolama ile geliyor.
Taban model 449 dolar fiyatla geliyor ve istenirse fiyat artışıyla birlikte eMMC depolama iki katına çıkarılabiliyor ve daha hızlı Intel Core i5 işlemci pakete dahil edilebiliyor.
HP’nin açıklamasına göre bugünden itibaren resmi mağazada satışa sunulacak model, fiyatına göre iyi bir donanımla geliyor. Tam boyutlu ve uygun fiyatlı Windows laptoplara kıyasla daha akıcı olacağını söyleyebileceğimiz HP Chromebook 15, medya tüketimi için de IPS ekranı sayesinde iyi bir deneyim sunacaktır.
Cihazın geri kalan donanımı 4GB dahili RAM, Intel HD Graphics 610 ve 13 saate varan pil ömründen oluşuyor. HP’nin sık sık partnerlik kurduğu Bang & Olufsen hoparlörler bu cihazda da bulunuyor. Renk seçenekleri ise gri ve maviden oluşuyor.

https://www8.hp.com/us/en/chrome/chrome-family.html Yorum Yaz
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R0llingMan 1 ay
CrhomeOS'un stadia ile birlikte oyun tarafına kavuşmasıyla windows muazzam yara alacak ve belkide ölmeye başlıyacak.
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ipli jeton 1 ay
Bu güzel. Haberde niye bahsetmediler anlamadım.
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tesbihcekenhoroz 1 ay ipli jeton
Haberi çeviren arkadaş theverge sitesinden çevirmiş galiba orda ekrandan bahsetmemisler.
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ipli jeton 1 ay
Ekran sanırım 1366x768. FHD falan olsaydı öve öve bitiremezlerdi.
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tesbihcekenhoroz 1 ay ipli jeton
google.com/...
Ekran FHD ve 1920 1080. Fiyat ne iyi ne kötü chromebooklarin fiyat aralığı 200 300 dolar arasiydi ama islemciler ve ekran bu derecede değildi. Ips full HD ekran ve i5 islemciye fiyat gayet uygun.
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smart1978 1 ay
Dolr bazinda pahali. O fiyata daha guclu donanimli cihazlar vardir.
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