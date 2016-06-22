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HP dizüstü bataryalarında yangın tehlikesi

Bilgisayar sektörünün iki numaralı ismi HP, dizüstü bilgisayar modellerinin bataryasında yaşanan bir problem nedeniyle büyük bir geri çağırma programı başlatıyor.
2 yıl
5,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP dizüstü bataryalarında yangın tehlikesi

Bilgisayar sektörünün iki numaralı ismi HP, son günlerde büyük sıkıntılar yaşıyor. HP ve Compaq dizüstü bilgisayar modellerinin bataryasında yaşanan bir problem, firmanın büyük bir geri çağırma programı başlatmasına neden oldu.

Batarya problemi, Mart 2013 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında satılan dizüstü modellerinde yaşanıyor. Bu modeller; HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario ve HP Pavilion serileri içerisinde yer alıyor. Problem ise bataryanın zaman zaman aşırı ısınması, alev alması ve sonucunda zararlı kimyasallar saçması olarak ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Nvidia Tesla P100 ekran kartına PCIe desteği"

HP, yangın riski taşıyan bataryaların tamamını ücretsiz değiştirme garantisi veriyor. Kaynak linkinde yer alan sitedeki yazılım araçları ile yaptığınız analizlerde, eğer riskli batarya taşıdığınız sonucuna ulaşırsanız, seri numarasını formlara girerek firmaya gönderiyorsunuz. Daha sonra yeni bataryanız hazırlanıyor ve belirlenmiş teknik servislere ulaştığında hatırlatma geliyor.

Riskli bataryaların yaklaşık yüzde 1 civarında bir oranda olduğu ifade ediliyor. Batarya değişim programına uygun olan kullanıcıların, yeni batarya gelene kadar dizüstü bilgisayarlarını sadece harici adaptör ile kullanmaları ve riskli bataryanın kesinlikle cihaza takılmaması tavsiye ediliyor. 

 

https://h30686.www3.hp.com/#tab=id1 Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
HP laptoplar bataryasız da cayır cayır yanıyor zaten...
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RuxambroChannel 2 yıl
Evde 3tane hp var kışın doğalgaz faturası ödemiyoruz
2 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
medcezir10 2 yıl
Yıllarca ısınıyor dedik alın işte bu da kanıtı :)
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Master_Evil 2 yıl
hp laptoplardan çok çekti zaten millet, cayır cayır yanıyor işte bu da kanıtı olmuş
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DH Misafiri 2 yıl
Keşke sadece batarya olsa bigisayar çok amaçlı üretmiş adamlar ama elektirikli soba gibi maşşalah.
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elektrosenol 2 yıl
Her HP ' de ısınma sorunu yok bence. 2011 ' den beri HP Compaq NC6400 Laptop kullanıyorum. Bu cihaz 2007 ' de çıkmış ve fonksiyonelliği ile yeni çıkan bir çok Laptop ' a taş çıkartır. Çok fazla abanmadıkça öyle ısınma gibi bir sorunu yok. HP ' nin sanırım bir serisinde bu problem çok yaşanıyordu sonrasında hep yayıldı HP Laptop ' lar ısınıyor diye.
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MegaWolt38 2 yıl
işyerindeki dizüstü bilgisayarlar HP, hayatta gördüğüm en mal, en yavaş, en sorunlu bilgisayarlar. Kışın ellerim üşürse fan tarafında ısıtıyorum.
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alito 2 yıl
infom@n
RuxambroChannel Evde 3tane hp var kışın doğalgaz faturası ödemiyoruz
Hadi birini aldın, ikinciyi aldın, üçüncüyü niye aldın ?

İşte söylemiş ya, kışın doğalgaz faturası ödememek için.
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infom@n 2 yıl alito
alito

infom@n

RuxambroChannel Evde 3tane hp var kışın doğalgaz faturası ödemiyoruz
Hadi birini aldın, ikinciyi aldın, üçüncüyü niye aldın ?


İşte söylemiş ya, kışın doğalgaz faturası ödememek için.


2 tane+ battaniye daha ucuz olurdu.
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kadirirdem 2 yıl
ben kendimi bildim bileli Hp yanıyor...
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OverClocK1ng 2 yıl
a_y_k_u_t
Oh benim modelde sorun yokmuş :)) Arkadaşlar oturduğunuz yerden bir markayı kötülemeyi bırakın evet hp laptoplar ısınıyordu. Ama 1,5 yıldır çıkan modellerin çoğunda ısınma problemi yok. Eski laptopa sahip olup yeni modelleri kötülemeyin bari.

Ben de G6 serisinden itibaren ısınmadığını biliyorum. Ondan öncekiler cayır cayır yanıyordu...
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a_y_k_u_t 2 yıl
Oh benim modelde sorun yokmuş :)) Arkadaşlar oturduğunuz yerden bir markayı kötülemeyi bırakın evet hp laptoplar ısınıyordu. Ama 1,5 yıldır çıkan modellerin çoğunda ısınma problemi yok. Eski laptopa sahip olup yeni modelleri kötülemeyin bari.
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RuxambroChannel 2 yıl
Evde 3tane hp var kışın doğalgaz faturası ödemiyoruz
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gael 2 yıl
ilgili sitedeki yazılım hangisi

test edelim bakalım risk taşıyormu bataryamız
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infom@n 2 yıl RuxambroChannel
RuxambroChannel

Evde 3tane hp var kışın doğalgaz faturası ödemiyoruz

Hadi birini aldın, ikinciyi aldın, üçüncüyü niye aldın ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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tolgatelli 2 yıl
12-15 yıldır tüm hp'lerde ısınma sorunu var.
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