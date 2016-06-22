HP dizüstü bataryalarında yangın tehlikesi

Bilgisayar sektörünün iki numaralı ismi HP, son günlerde büyük sıkıntılar yaşıyor. HP ve Compaq dizüstü bilgisayar modellerinin bataryasında yaşanan bir problem, firmanın büyük bir geri çağırma programı başlatmasına neden oldu.

Batarya problemi, Mart 2013 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında satılan dizüstü modellerinde yaşanıyor. Bu modeller; HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario ve HP Pavilion serileri içerisinde yer alıyor. Problem ise bataryanın zaman zaman aşırı ısınması, alev alması ve sonucunda zararlı kimyasallar saçması olarak ortaya çıkıyor.

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HP, yangın riski taşıyan bataryaların tamamını ücretsiz değiştirme garantisi veriyor. Kaynak linkinde yer alan sitedeki yazılım araçları ile yaptığınız analizlerde, eğer riskli batarya taşıdığınız sonucuna ulaşırsanız, seri numarasını formlara girerek firmaya gönderiyorsunuz. Daha sonra yeni bataryanız hazırlanıyor ve belirlenmiş teknik servislere ulaştığında hatırlatma geliyor.

Riskli bataryaların yaklaşık yüzde 1 civarında bir oranda olduğu ifade ediliyor. Batarya değişim programına uygun olan kullanıcıların, yeni batarya gelene kadar dizüstü bilgisayarlarını sadece harici adaptör ile kullanmaları ve riskli bataryanın kesinlikle cihaza takılmaması tavsiye ediliyor.