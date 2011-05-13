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HP endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladı

8 yıl
10,9b
1
16
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olarak çalışmalarına devam eden HP, artan rekabet koşulları çerçevesinde iddialı olabilmek için yeni bilgisayarları kadar bilgisayarlarla beraber verdiği çevrebirimlerine de ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Çok sayıda yeni klavye ve fare tasarımı üzerinde çalışan firma endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladığını duyurdu.

Yeni fare çalışmak için herhangi bir USB adaptörüne veya aparata ihtiyaç duymuyor zira dizüstü bilgisayar ve eğer varsa masaüstü bilgisayardaki WiFi alıcısı üzerinden, aynı alt yapıyı kullanan diğer cihazları etkilemeden kablosuz olarak görev yapıyor.

HP endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladı
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HP yeni WiFi Mobil Fare için şu özelliklerin üzerinde duruyor;

  • Buetooth farelere göre iki kat pil ömrü sunuyor, 9 aya kadar çalışabiliyor.
  • Üzerinde beş adet ayarlanabilir buton bulunuyor ve kes/yapıştır gibi temel aksiyonlar için kısa yol atanabiliyor.
  • Dört yönlü kaydırma tekerleği ile aşağı-yukarı ve sağa-sola kaydırma yapılabiliyor.
  • Bilgisayardan 9.1 metre uzaklığı kadar tam fonksiyonel kullanım.
  • Hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun tasarım.

HP endüstrinin WiFi üzerinden adaptörsüz kullanılabilen ilk faresine ek olarak Link5 teknolojisini ve bu teknolojiyi kullanan yeni bilgisayar aksesuarlarını da tanıttı. 2.4GHz Wireless altyapısını kullanan Link5 teknolojisi ile kullanıcılar HP uyumlu beş adet bilgisayar aksesuarını tek bir alıcı üzerinden kullanabiliyorlar. Herhangi bir sürücü ya da özel yazılım ihtiyacı duyulmayan bu teknolojide yapılması gereken tek şey, kullanılmak istenen cihazın üzerindeki "connect" butonuna basılması. Bağlanan cihazları hatırlayabilen alıcı bu sayede bilgisayarın ev, ofis ya da mobil için farklı ayarlarla kullanılmasına da olanak tanıyor.

Bağlı cihazlar kullanılmadığında akıllı uyku modunu devreye sokarak pil ömrüne de katkı sağlayan Link5 teknolojisiyle uyumlu aksesuarlar şu şekilde;

  • HP Wireless Mini Klavye: Tabletler başta olmak üzere mobil cihazlar ve HTPC'ler için hazırlanan, tam fonksiyonlu hafif ve ufak klavye.
  • HP Wireless Ultra İnce Klavye: Tasarımın öne çıktığı hafif, taşınabilir ve tam fonksiyonlu klavye.
  • HP Wireless Elite v2 Klavye: Tasarımın yanı sıra konfor ve performans vurgusu de yapılan hafif ve taşınabilir klavye.
  • HP Wireless Optik Fare: Hassasiyet seviyesi ayarlanabilen, sağ ve sol el ile kullanıma olanak tanıyan optik sensörlü fare.
  • HP Wireless Laze Fare: Hasasiyet seviyesi ayarlanabilen, lazer sensörlü fare.
  • HP Wireless Mobil Fare: Mobil kullanıcılar için hazırlanan kablosuz fare.

HP yeni aksesuarları için fiyat ve bulunabilirlik bilgilerini de açıkladı;

  • HP Wi-Fi Mobile Fare, Haziran ayından itibaren 49.99 dolardan başlayan fiyatlar ile Amerika'da kullanıma sunulacak.
  • HP Kablosuz Mini Klavye, 59.99 dolar olarak belirlenen fiyatı ile Amerika'da kullanıma sunuldu.
  • HP Ultra İnce Kablosuz Klavye, 59.99 dolar olarakbelirlenen fiyatı ile Amerika'da kullanıma sunuldu.
  • HP Kablosuz Elite v2 Klave, Temmuz ayından itibaren 49.99 dolar seviyesindeki fiyatı ile Amerika'da pazara sunulacak.
  • HP Kablosuz Optik Fare, 29.99 dolar seviyesindeki fiyatı ile Haziran ayında Amerika'da pazara sunulacak.
  • HP Kablosuz Lazer Fare, 39.99 dolar olarak belirlenen fiyatı ile Haziran ayında Amerika'da pazara sunulacak.
  • HP Kablosuz Mobil Fare, is 24.99 dolar düzeyindeki fiyatı ile Haziran ayında Amerika'da pazara sunulacak.
HP endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladı
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HP endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladı
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caucass 5 yıl
ÇOK İSTİYORUM AMA BULAMIYORUM BİR TÜRLÜ
nereden alaınabileceğini bilen vARSA YARDIM LÜTFEN
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cgdincer 8 yıl
adamlar Wifimouse yapmış
misali Mikimouse :P
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ScreamAiMFire 8 yıl

cgdincer

adamlar Wifimouse yapmış
misali Mikimouse :P

Gülsem mi ağlasam mı bilemedim.
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Batuist 8 yıl
notebookun dahili bluetoothu ile çalışan fare de yapabilirlerdi. fare üretiyorlar bluetooth teknolojisi ile çalışıyor ama sen notebookunda var olan bluetooth teknolojisini kullanamıyorsun ille usb girişine bir alıcı takıyorsun.. madem alıcı takıcam notebooktakini kaldır o zaman.. o ne işe yarar..
Neyse hoş bir ürün olmuş.. artı daha az pil tüketmesi de cabası.
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kımyasal 8 yıl
HP den ıyı bir urun yanlız bıde camışımsı tasarımı olmasa.
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f(x) 8 yıl
Boyutu küçük işte....
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emregök 8 yıl
gamepadlerede yakındadır ; )
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Fatal1ty. 8 yıl
3G'lisi yok mu?
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xxxx1 8 yıl
Cagdas dv6196
Şaka mı bu? ??Bilgisayardan bir metre uzaklığı kadar tam fonksiyonel kullanım.

benim mause 15 metreden çalışmakta!..şakada yapmıyorum....................
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AnseLmo82 8 yıl
peki merak ettiğim şu
wireles kart buna bağlantılı iken yani bununla meşgulken geri kalan parçalardan hangisi kablosuz olarak internete bağlanıyo ?
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ScreamAiMFire 8 yıl
Sen kafanı takma aynı anda iki cihaza bağlanabilir sorun olmaz.
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ScreamAiMFire 8 yıl
Önemli olan tepki süresi beyler kablosuz farelerde tepki süresi çok büyük bir problem. Pil süresinin artması güzel birşey hatta bluetooth denen illetten kurtulmak çok güzel bir haber.
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tembeler 8 yıl
Hp den marka ve ürün gamı olarak nefret etsemde bu tür bir ürün aramaktaydım bu tür bir ürün aramamın sebebi ise normal kablosuz farelerin performansının bana göre yeterli olmaması idi. Neden wireless uyumlu sorunsuz bir fare yapmıyorlar diye düşünürdüm hep.
şu 1m olayı biraz kafa karıştırıcı ama performanslı bir ürün ise hp ye rağmen tercih edebilirim
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Xagdas 8 yıl
Şaka mı bu? ??
"Bilgisayardan bir metre uzaklığı kadar tam fonksiyonel kullanım."
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