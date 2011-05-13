HP endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olarak çalışmalarına devam eden HP, artan rekabet koşulları çerçevesinde iddialı olabilmek için yeni bilgisayarları kadar bilgisayarlarla beraber verdiği çevrebirimlerine de ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Çok sayıda yeni klavye ve fare tasarımı üzerinde çalışan firma endüstride ilk defa WiFi üzerinden çalışan fare hazırladığını duyurdu.

Yeni fare çalışmak için herhangi bir USB adaptörüne veya aparata ihtiyaç duymuyor zira dizüstü bilgisayar ve eğer varsa masaüstü bilgisayardaki WiFi alıcısı üzerinden, aynı alt yapıyı kullanan diğer cihazları etkilemeden kablosuz olarak görev yapıyor.

HP yeni WiFi Mobil Fare için şu özelliklerin üzerinde duruyor;

Buetooth farelere göre iki kat pil ömrü sunuyor, 9 aya kadar çalışabiliyor.

Üzerinde beş adet ayarlanabilir buton bulunuyor ve kes/yapıştır gibi temel aksiyonlar için kısa yol atanabiliyor.

Dört yönlü kaydırma tekerleği ile aşağı-yukarı ve sağa-sola kaydırma yapılabiliyor.

Bilgisayardan 9.1 metre uzaklığı kadar tam fonksiyonel kullanım.

Hem sağ hem de sol el ile kullanıma uygun tasarım.

HP endüstrinin WiFi üzerinden adaptörsüz kullanılabilen ilk faresine ek olarak Link5 teknolojisini ve bu teknolojiyi kullanan yeni bilgisayar aksesuarlarını da tanıttı. 2.4GHz Wireless altyapısını kullanan Link5 teknolojisi ile kullanıcılar HP uyumlu beş adet bilgisayar aksesuarını tek bir alıcı üzerinden kullanabiliyorlar. Herhangi bir sürücü ya da özel yazılım ihtiyacı duyulmayan bu teknolojide yapılması gereken tek şey, kullanılmak istenen cihazın üzerindeki "connect" butonuna basılması. Bağlanan cihazları hatırlayabilen alıcı bu sayede bilgisayarın ev, ofis ya da mobil için farklı ayarlarla kullanılmasına da olanak tanıyor.

Bağlı cihazlar kullanılmadığında akıllı uyku modunu devreye sokarak pil ömrüne de katkı sağlayan Link5 teknolojisiyle uyumlu aksesuarlar şu şekilde;



HP Wireless Mini Klavye: Tabletler başta olmak üzere mobil cihazlar ve HTPC'ler için hazırlanan, tam fonksiyonlu hafif ve ufak klavye.

HP Wireless Ultra İnce Klavye: Tasarımın öne çıktığı hafif, taşınabilir ve tam fonksiyonlu klavye.

HP Wireless Elite v2 Klavye: Tasarımın yanı sıra konfor ve performans vurgusu de yapılan hafif ve taşınabilir klavye.

HP Wireless Optik Fare: Hassasiyet seviyesi ayarlanabilen, sağ ve sol el ile kullanıma olanak tanıyan optik sensörlü fare.

HP Wireless Laze Fare: Hasasiyet seviyesi ayarlanabilen, lazer sensörlü fare.

HP Wireless Mobil Fare: Mobil kullanıcılar için hazırlanan kablosuz fare.

HP yeni aksesuarları için fiyat ve bulunabilirlik bilgilerini de açıkladı;