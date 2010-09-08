HP, eski tepe yöneticisini dava etti

HP, şirketin eski tepe yöneticisi Mark Hurd'u, Oracle firmasında başkan yardımcısı olarak görev başlayacağı için dava etti. Sahip olduğu ticari sırların son derece önemli olduğunu belirten ve Hurd ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirten HP'nin, şirketin ticari sırlarını korumak adına Mark Hurd'u dava etmesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Oracle'ın kurucusu ve tepe yöneticisi Larry Ellison açıklamasında HP yönetim kuruluna yüklendi ve açılan bu davanın, Oracle ve HP arasındaki iş birliğini yokuşa sürebileceğini ima etti.

Açılan davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek ancak teknoloji dünyasının iki devi arasındaki tartışma sürecek gibi görünüyor.