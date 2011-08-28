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HP, her ay belirli webOS uygulamalarını ücretsiz olarak TouchPad müşterilerine sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz pazarının en önemli gelişmelerinden birisi HP'nin webOS faaliyetlerini tamamen sona erdirmesi oldu. WebOS yüklü cihaz üretimini sona erdiren HP, işletim sistemini ise üretici firmalara lisanslayarak canlı tutmayı hedefliyor. Bu kararın ardından 89$-149$ bandına çekilen TouchPad modelleri büyük ilgi görmüş ve meraklıların yoğunluğu satış sitelerini çökertmişti.

HP ürünleri satın alan müşterilerini teselli etmek adına her ay belirli uygulamaları ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Normalde ücretli olan bu uygulamalara promosyon kodunu girerek sahip olabiliyorsunuz. Uygulamalar ve promosyon kodları şu şekilde:

Glimpse: Görev yöneticisi ve bölünmüş ekran uygulaması. Fiyatı 5$. Promosyon kodu : injoj55410gavxv

Kung Fu Panda 2 Storybook: Kung Fu Panda 2 filminin hikayesini anlatan sesli kitap. Fiyat:2.99$. Promosyon kodu : eotss76676jjzqr

Big Boss: Canavarınızla yolunuza çıkanları yok ettiğiniz bir oyun. Fiyatı:1.99$. Promosyon kodu : vfimk09918lngoz

SparkleHD: Evleri yangınlardan su akıntıları ile korumaya çalıştığını bir oyun. Fiyatı:4.99$. Promosyon kodu : pweuq32135vrbhx

TouchPad için kamera.Fiyatı:0.99$. Promosyon kodu:rijon62171nhvtu.

Audubon Birds: Kuzey Amerika için kuş familyaları rehberi. Fiyatı:14.99$. Promosyon kodu : jjiox66488ddnik.

HP bu uygulamayla tüketici ilgisini webOS üzerinde devam ettirmeyi amaçlıyor. Ancak uygulama geliştiricileri açısından avantaj olarak görülmüyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Hp Touchpad kullanicisiyim. HP Touchpad ile Dualboot olarak hem WebOS hemde Android kullaniyorum. Ve hatta Windows 8in bile bu cihazda calistigini duydum. Ucuz ve kaliteli. Ipad fiyatina 4 tane Touchpad aliniyor. gerisini siz düsünün!
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T3RR1BL3WH1SP3R 8 yıl
@acosan İstanbul Bilişim de var
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photo sir 8 yıl
Ülkemize 400 TL ye gelecekmiş bende alacağım süper ya helal olsun HP'e
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Rusty 8 yıl
@nds
Haberi okumadın galiba cihazın işletim sistemi webos, android değil.
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photo sir 8 yıl

Rusty

@nds
Haberi okumadın galiba cihazın işletim sistemi webos, android değil.


o da o anlamda söylememiş android markette sorun yaratıyordu web Os marketinde de böyle bi sorun olacakmı diye sormuş, sen tam okumadın sanırım.
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NDS 8 yıl Rusty
Rusty

@nds
Haberi okumadın galiba cihazın işletim sistemi webos, android değil.

beni anlamamışsın dostum ben marketi sorunlu mu diye sormuştum... hala yanıtını alamadım


edit: T9 düzeltme.
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acosan 8 yıl
Bulabilsem ben satın alacağım
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karaköy_soğancısı 8 yıl
webos sistemi kaldırıldı destek olmıcak diyolar o pad leri bile beleşe verseniz kim napsın onları ?
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NDS 8 yıl
Peki ben cihazı alınca sorunsuz marketine girebilecek miyim? Bildiğiniz gibi türk sim kartları ile android marketin yarısı gözüküyor... bunda böyle bir problem var mı?
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