HP, her ay belirli webOS uygulamalarını ücretsiz olarak TouchPad müşterilerine sunacak

Mobil cihaz pazarının en önemli gelişmelerinden birisi HP'nin webOS faaliyetlerini tamamen sona erdirmesi oldu. WebOS yüklü cihaz üretimini sona erdiren HP, işletim sistemini ise üretici firmalara lisanslayarak canlı tutmayı hedefliyor. Bu kararın ardından 89$-149$ bandına çekilen TouchPad modelleri büyük ilgi görmüş ve meraklıların yoğunluğu satış sitelerini çökertmişti.





HP ürünleri satın alan müşterilerini teselli etmek adına her ay belirli uygulamaları ücretsiz olarak dağıtma kararı aldı. Normalde ücretli olan bu uygulamalara promosyon kodunu girerek sahip olabiliyorsunuz. Uygulamalar ve promosyon kodları şu şekilde:





Glimpse: Görev yöneticisi ve bölünmüş ekran uygulaması. Fiyatı 5$. Promosyon kodu : injoj55410gavxv





Kung Fu Panda 2 Storybook: Kung Fu Panda 2 filminin hikayesini anlatan sesli kitap. Fiyat:2.99$. Promosyon kodu : eotss76676jjzqr





Big Boss: Canavarınızla yolunuza çıkanları yok ettiğiniz bir oyun. Fiyatı:1.99$. Promosyon kodu : vfimk09918lngoz





SparkleHD: Evleri yangınlardan su akıntıları ile korumaya çalıştığını bir oyun. Fiyatı:4.99$. Promosyon kodu : pweuq32135vrbhx





TouchPad için kamera.Fiyatı:0.99$. Promosyon kodu:rijon62171nhvtu.





Audubon Birds: Kuzey Amerika için kuş familyaları rehberi. Fiyatı:14.99$. Promosyon kodu : jjiox66488ddnik.





HP bu uygulamayla tüketici ilgisini webOS üzerinde devam ettirmeyi amaçlıyor. Ancak uygulama geliştiricileri açısından avantaj olarak görülmüyor.