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HP, ikisi bir arada formunda geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu: Pavilion x2 11t

5 yıl
2,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP, ikisi bir arada formunda geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu: Pavilion x2 11t
Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden HP, ürün gamına ikisi bir arada formunda hazırladığı yeni Pavilion x2 11t bilgisayarını eklediğini duyurdu.
Klavyesi gövdesinden ayrılarak hem tablet hem de dizüstü bilgisayar şeklinde kullanılabilen HP Pavilion x2 11t, teknik olarak 11.6-inç 1366 x 768 piksel arka aydınlatmalı LED dokunmatik ekrana, Intel Pentium N3510 işlemciye, yine Intel tarafından geliştirilen HD Graphics ekran kartına, 4GB DDR3 RAM miktarına, 64GB / 128GB SSD depolama seçeneklerine ve üç hücreli lityum-iyon bataryaya (8 saat 45 dakika kullanım ömrü) sahip. Windows 8 64-bit işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayar, bünyesinde USB 3.0 / 2.0, HDMI ve kulaklık / mikrofon giriş çıkış portlarını barındırıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth teknolojilerinden yararlanan HP Pavilion x2, 11.93 x 8.18 x 0.88-inç boyuta ve 1.4 kg ağırlık ile geliyor.
Şık gövde yapısıyla da dikkat çeken HP'nin yeni ikisi bir arada bilgisayar modeli Pavilion x2 11t, firmanın resmi sitesi üzerinden 600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
 
HP, ikisi bir arada formunda geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu: Pavilion x2 11t

http://liliputing.com/2013/12/hp-quietly-launches-11-6-inch-pavilion-x2-2-in-1-pc-with-pentium-n3510-cpu.html#respond Yorum Yaz
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CoreXXX 5 yıl
nihayet normal Windows 8 li tabletler yaygınlaşıyor
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onur01651 5 yıl
64 bit diyor, ama 600$ ise 1200 lira civarında satılacaktır, normal ve ideal bir fiyat, ama sen onun mobiliteye dönüştürdüysen bi parmak izi okuyucun olmalıydı bence, sonuçta wimdows yüklü
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sertacarslan 5 yıl
Bay trail işlemcili hibritler yoldayken buna 600 dolar verilir mi yahu?
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fujhen 5 yıl
Atom yerine Pentium serisi işlemci kullanmaları iyi olmuş.

Malzeme kalitesi de iyi gözüküyor fotoğraflardan ama bir görmek lazım. Fiyatına göre iyi bir ürün çıkmış gibi.
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koagulant 5 yıl
Bu nasıl saçmalık anlamadım. Ufacık ekranlara 2K saçmalığını dayıyorlar, 11,6 inç ekran full hd bile değil. Bu nasıl bir tersliktir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Xagdas 5 yıl koagulant
koagulant

Bu nasıl saçmalık anlamadım. Ufacık ekranlara 2K saçmalığını dayıyorlar, 11,6 inç ekran full hd bile değil. Bu nasıl bir tersliktir.

Tam cahillere ve görgüsüzlere göre işte.

-"Hacı / Kanka / Pampa, bende 2K telefon var."
+"Hiç hayatında 2K film seyrettin mi?, ya da senin gözün o PPI'ı ayırabiliyor mu?"
-"Hayır." :(

Telefon 4,5"e kadar 720p, 10"e kadar 1080p olmalı. Daha büyükler 1440p olabilir.
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