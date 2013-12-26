HP, ikisi bir arada formunda geliştirdiği yeni bilgisayarını duyurdu: Pavilion x2 11t

Dünyanın en önemli bilgisayar üreticilerinden HP, ürün gamına ikisi bir arada formunda hazırladığı yeni Pavilion x2 11t bilgisayarını eklediğini duyurdu.

Klavyesi gövdesinden ayrılarak hem tablet hem de dizüstü bilgisayar şeklinde kullanılabilen HP Pavilion x2 11t, teknik olarak 11.6-inç 1366 x 768 piksel arka aydınlatmalı LED dokunmatik ekrana, Intel Pentium N3510 işlemciye, yine Intel tarafından geliştirilen HD Graphics ekran kartına, 4GB DDR3 RAM miktarına, 64GB / 128GB SSD depolama seçeneklerine ve üç hücreli lityum-iyon bataryaya (8 saat 45 dakika kullanım ömrü) sahip. Windows 8 64-bit işletim sistemi üzerine kurulan bilgisayar, bünyesinde USB 3.0 / 2.0, HDMI ve kulaklık / mikrofon giriş çıkış portlarını barındırıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise 802.11b/g/n Wi-Fi ile Bluetooth teknolojilerinden yararlanan HP Pavilion x2, 11.93 x 8.18 x 0.88-inç boyuta ve 1.4 kg ağırlık ile geliyor.

Şık gövde yapısıyla da dikkat çeken HP'nin yeni ikisi bir arada bilgisayar modeli Pavilion x2 11t, firmanın resmi sitesi üzerinden 600$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://liliputing.com/2013/12/hp-quietly-launches-11-6-inch-pavilion-x2-2-in-1-pc-with-pentium-n3510-cpu.html#respond