HP kararını verdi: "Bilgisayar bölümünü satmıyoruz"

Yaz dönemine damgasını vuran gelişmelerin başında hiç şüphe yok ki HP'nin PSG olarak bilinen ve bilgisayar üretimini de içeren Kişisel Sistemler Grubu'nu satma yönündeki açıklamaları olmuştu. Bir süre önce Meg Whitman'ı yeni tepe yöneticisi olarak atayan HP, bir süredir devam eden incelemelerine son noktayı koydu ve Kişisel Sistemler Grubu'nu satmamaya karar verdi.

Şu an dünyanın bir numaralı bilgisayar üreticisi olan HP, gelecek stratejisi kapsamında Kişisel Sistemler Grubu'nu daha karlı bir operasyon haline getirmeyi hedefliyor. Meg Whitman açıklamasında, "HP'nin stratejisinde ana nokta yüksek değer sağlamak,tüketicilerle, küçük-orta ölçekli işletmelerle ve kurumsal müşterilerle olan ilişkileri sürdürmektir." dedi. Tablet bilgisayar pazarında da kalacak olan HP'de tepe yöneticisi Whitman, şu an başında oldukları bu segmette Windows 8 ile devam edeceklerini, webOS'un geleceği hakkındaysa henüz kesin bir karar vermediklerini ve tüm ekibin bunun için sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.7