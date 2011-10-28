Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP kararını verdi: "Bilgisayar bölümünü satmıyoruz"

7 yıl
13,2b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaz dönemine damgasını vuran gelişmelerin başında hiç şüphe yok ki HP'nin PSG olarak bilinen ve bilgisayar üretimini de içeren Kişisel Sistemler Grubu'nu satma yönündeki açıklamaları olmuştu. Bir süre önce Meg Whitman'ı yeni tepe yöneticisi olarak atayan HP, bir süredir devam eden incelemelerine son noktayı koydu ve Kişisel Sistemler Grubu'nu satmamaya karar verdi.
Şu an dünyanın bir numaralı bilgisayar üreticisi olan HP, gelecek stratejisi kapsamında Kişisel Sistemler Grubu'nu daha karlı bir operasyon haline getirmeyi hedefliyor. Meg Whitman açıklamasında, "HP'nin stratejisinde ana nokta yüksek değer sağlamak,tüketicilerle, küçük-orta ölçekli işletmelerle ve kurumsal müşterilerle olan ilişkileri sürdürmektir." dedi.  Tablet bilgisayar pazarında da kalacak olan HP'de tepe yöneticisi Whitman, şu an başında oldukları bu segmette Windows 8 ile devam edeceklerini, webOS'un geleceği hakkındaysa henüz kesin bir karar vermediklerini ve tüm ekibin bunun için sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.7

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erci501 7 yıl
hp dunyanin en cok satan bilgisayari. en guclu oldugun seyi satarsan yalayacak avuc bile bulamazsin. ama kar edemiyolarsa bu yine yonetici hatasidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 7 yıl
3.çeyrekte kişisel sistemlerde 9.5 milyar dolar gibi bir gelir elde eden bir bölümü satmak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 7 yıl
WebOS'i de bırakıp Windows Phone ve Android'e yönelseler iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 7 yıl
Burda CEO'lar hazır, hemen karar vermişler, adamların satışları nasıl, kar'ları nasıl, çalışanları ne alemde, şirketin gelecek projeleri biliniyormu :) süperiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Evet, kafasi calisan bir yonetici bulunmustur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GokhanMaths 7 yıl
reklam yaptılar yoksa ne satması.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
zaten kapatma kararı saçmalıktı. bu kadar akıl yoksunu kişiler nasıl böyle dev şirketlerin başına geçiyor anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Vestel'in yeni nesil akıllı televizyonunu ve Pixellence teknolojisini konuştuk 7 yıl Transcend 64GB SDXC, USB3.0 & Express kart okuyucuları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim