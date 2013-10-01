HP, kurumsal müşterilere özel olarak hazırladığı EliteBook 820, 840 ve 850 isimli dizüstü bilgisayarlarını tanıttı





Yeni geliştirdiği dizüstü bilgisayarlarını kullanıcıların beğenisine sunan HP, EliteBook 820, 840 ve 850 isimli modellerini geçtiğimiz jenerasyona oranla %40 daha ince ve %28 daha hafif olarak kurumsal müşterilere özel olarak hazırlamış. Ortak olarak 12 saat kullanım ömrü sunabilen bilgisayarlar, Windows 7 Pro ya da Windows 8 işletim sistemiyle tercih edilebiliyorlar.

Tanıtılan bilgisayarlardan Hp EliteBook 820, 12.5-inç ekran boyutluyla serinin en küçük modeli olma özelliğini taşıyor. 21mm kalınlık ve 1.3 kg ağırlık değerleriyle hazırlanan ürün, gücünü Intel'in Core i3, Core i5 ya da Core i7 işlemci, 4GB ya da 8GB RAM ve SSD ya da HDD depolama seçeneklerinden alıyor. 14-inç ekran boyutu ile hazırlanan EliteBook 840 modeli ise 22 mm kalınlık ve dokunmatik ekran seçeneğine bağlı olarak 1.7 ve 1.5 kg ağırlık değeriyle geliyor. Teknik olarak Intel'in HD 440 grafik birimine, 8GB RAM miktarına ve Intel Core i5 işlemci gibi detaylara sahip olan ürün, diğer modellerin aksine isteğe bağlı olarak seçilen diğer batarya seçenekleriyle 33 saat kullanım ömrü sunabiliyor. Son olarak EliteBook 850 modelini 15.6-inç bir ekran ile hazırlayan HP, ürüne Intel Core i5 ya da i7 işlemci, 16GB'a kadar arttırılabilir RAM ve Intel HD 4400 veya AMD Radeon HD 8750M grafik birimleri ile güç veriyor. Modelin ağırlığı ise 1.8 Kg seviyesinde.

HP tarafından tanıtılan dizüstü bilgisayar modellerinden EliteBook 850 939$, EliteBook 840 799$, EliteBook 820 ise 859$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Amerika merkezli olarak satışa çıkmış durumda. Diğer bölgeler için bir bilgi şimdilik bulunmuyor.

http://liliputing.com/2013/10/hp-elitebook-800-series-laptops-ultrabooks-run-for-up-to-12-hours.html