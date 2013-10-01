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HP, kurumsal müşterilere özel olarak hazırladığı EliteBook 820, 840 ve 850 isimli dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

5 yıl
4,4b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirdiği dizüstü bilgisayarlarını kullanıcıların beğenisine sunan HP, EliteBook 820, 840 ve 850 isimli modellerini geçtiğimiz jenerasyona oranla %40 daha ince ve %28 daha hafif olarak kurumsal müşterilere özel olarak hazırlamış. Ortak olarak 12 saat kullanım ömrü sunabilen bilgisayarlar, Windows 7 Pro ya da Windows 8 işletim sistemiyle tercih edilebiliyorlar.
Tanıtılan bilgisayarlardan Hp EliteBook 820, 12.5-inç ekran boyutluyla serinin en küçük modeli olma özelliğini taşıyor. 21mm kalınlık ve 1.3 kg ağırlık değerleriyle hazırlanan ürün, gücünü Intel'in Core i3, Core i5 ya da Core i7 işlemci, 4GB ya da 8GB RAM ve SSD ya da HDD depolama seçeneklerinden alıyor. 14-inç ekran boyutu ile hazırlanan EliteBook 840 modeli ise 22 mm kalınlık ve dokunmatik ekran seçeneğine bağlı olarak 1.7 ve 1.5 kg ağırlık değeriyle geliyor. Teknik olarak Intel'in HD 440 grafik birimine, 8GB RAM miktarına ve Intel Core i5 işlemci gibi detaylara sahip olan ürün, diğer modellerin aksine isteğe bağlı olarak seçilen diğer batarya seçenekleriyle 33 saat kullanım ömrü sunabiliyor. Son olarak EliteBook 850 modelini 15.6-inç bir ekran ile hazırlayan HP, ürüne Intel Core i5 ya da i7 işlemci, 16GB'a kadar arttırılabilir RAM ve Intel HD 4400 veya AMD Radeon HD 8750M grafik birimleri ile güç veriyor. Modelin ağırlığı ise 1.8 Kg seviyesinde.
HP tarafından tanıtılan dizüstü bilgisayar modellerinden EliteBook 850 939$, EliteBook 840 799$, EliteBook 820 ise 859$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Amerika merkezli olarak satışa çıkmış durumda. Diğer bölgeler için bir bilgi şimdilik bulunmuyor.

http://liliputing.com/2013/10/hp-elitebook-800-series-laptops-ultrabooks-run-for-up-to-12-hours.html Yorum Yaz
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sakarboy 5 yıl
evet bu cihazlarpavilion gibi sıradn basit cihaz değiller ama,,
benim gözümde br latitude veyahut thinkpad olamaz..
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sakarboy 5 yıl
ELitebook, probook,
Lattitude ve thinkpad in yanında zayıf chazlardır..
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erkan0075 5 yıl
YordleKing
erkan0075
Nihilous HP nin ürünlerine dandik diyen arkadaslara bol bol açık hava öneriyorum. Elitebook serisi oldukça pahalı bir seri maalesef. Bir o kadarda güzel.
HP ürünlerini Pavillondan ibaret zannedenler için olağan. 2008 yılında ABDden aldığım ve benim hatamla bozulan bilgisayarı, içini açtığım halde garanti süresi sonrasında ücretsiz onaran HP. Hala da kullanırım kendisini, şarj döngüsü 800 gibi bir rakamda, pil kapasitesi 55 Wsaat düzeyinden 35 Wsaate düştü, ama hala orijinal piliyle kullanıyorum. HP business serisinin kalitesi ve müşteri hizmet anlayışı farklıdır. Elitebook en üst düzeydir, altta kalan probook bile o pavillonları biçer geçer.
O kadar parayı verdikten sonra herkes o kadar iyi bakar.Hem bir zahmet de o kadar ilgilensinler yani.Öyle bir konuşmuşsunuz ki sanki dünyada ki herkes HP Elitebook serisi alıyor.Aşağı modellere inersek misal pavilion çöp oğlu çöp seri.Envy serisinden kazık yiyenlerin ise haddi hesabı yok.

Uluslararası garanti açısından Apple'dan kazık yiyip HP tarafından desteklendiğim için HP benim için ayrı bir yerdedir. Kaldı ki yukarıda hikayesi mevcut, bilgisayarı bozuyorum, olmadı garantisi zaten bitmişti diye
içini açıyorum, yapamayacağımı anlayınca toplayıp yetkili servise veriyorum. Seri nodan yapılan sorgulamada garantinin son bulduğu görülüyor, servis fişine benim bilgisayara müdahale ettiğim notu da düşüyor. Ancak onarılan bilgisayar ücretsiz tarafıma teslim ediliyor. Bu arada ortada fatura falanda yok, ama çakal firmalar faturanın yokluğunun arkasına da sığınır genelde. Böyle bir hizmet sunan bilgisayar firması öneriniz varsa onu da denerim, çünkü 2008'de aldığım 6530b eskimeye başladı, artık donanımhaberin flash içerikli web sitesi çok kasıyor GMA4500 ekran kartını.
Ucuz seri alacaksanız tavsiyem zaten lenovo consumer serileri olur, HP'nin yanından geçilmez. Yukarıdaki mesajımda da mevcut, probooklar bile pavillonları biçer şeklinde. Ama business serilerinde Thinkpad ile Elitebook arasında seçim yaparsanız sıkıntı çekmezsiniz. Kaldı ki şu anda da işyerinin tahsis ettiği 8560w kullanıyorum, tek sıkıntı firepro ekran kartının pili yiyip bitirmesi. Bir de yeni serilerde yukarı-aşağı tuşlarının yarım boy olması.
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tremonti 5 yıl
HP'yi son kullanıcıdan ibaret sanan arkadaşlar... Selam hepinize.
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EstrEmO 5 yıl
Elitebook serisinden şirketler elini çekmeye devam ederken pek işe yaramayacak.
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createemir 5 yıl
YordleKing
O kadar parayı verdikten sonra herkes o kadar iyi bakar.Hem bir zahmet de o kadar ilgilensinler yani.Öyle bir konuşmuşsunuz ki sanki dünyada ki herkes HP Elitebook serisi alıyor.Aşağı modellere inersek misal pavilion çöp oğlu çöp seri.Envy serisinden kazık yiyenlerin ise haddi hesabı yok.


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YordleKing 5 yıl
erkan0075
Orijinalden alıntı: Nihilous HP nin ürünlerine dandik diyen arkadaslara bol bol açık hava öneriyorum. Elitebook serisi oldukça pahalı bir seri maalesef. Bir o kadarda güzel.
HP ürünlerini Pavillondan ibaret zannedenler için olağan. 2008 yılında ABDden aldığım ve benim hatamla bozulan bilgisayarı, içini açtığım halde garanti süresi sonrasında ücretsiz onaran HP. Hala da kullanırım kendisini, şarj döngüsü 800 gibi bir rakamda, pil kapasitesi 55 Wsaat düzeyinden 35 Wsaate düştü, ama hala orijinal piliyle kullanıyorum. HP business serisinin kalitesi ve müşteri hizmet anlayışı farklıdır. Elitebook en üst düzeydir, altta kalan probook bile o pavillonları biçer geçer.

O kadar parayı verdikten sonra herkes o kadar iyi bakar.Hem bir zahmet de o kadar ilgilensinler yani.
Öyle bir konuşmuşsunuz ki sanki dünyada ki herkes HP Elitebook serisi alıyor.
Aşağı modellere inersek misal pavilion çöp oğlu çöp seri.Envy serisinden kazık yiyenlerin ise haddi hesabı yok.
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aslanemre58 5 yıl
HP'de Envy ve Elitebook gibi üst seviye cihazlar varken çöpvari yorumlara itimat edilmemeli bence
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erkan0075 5 yıl
Nihilous

HP nin ürünlerine dandik diyen arkadaslara bol bol açık hava öneriyorum. Elitebook serisi oldukça pahalı bir seri maalesef. Bir o kadarda güzel.


HP ürünlerini Pavillon'dan ibaret zannedenler için olağan.

2008 yılında ABD'den aldığım ve benim hatamla bozulan bilgisayarı, içini açtığım halde garanti süresi sonrasında ücretsiz onaran HP. Hala da kullanırım kendisini, şarj döngüsü 800 gibi bir rakamda, pil kapasitesi 55 Wsaat düzeyinden 35 Wsaate düştü, ama hala orijinal piliyle kullanıyorum.

HP business serisinin kalitesi ve müşteri hizmet anlayışı farklıdır. Elitebook en üst düzeydir, altta kalan probook bile o pavillonları biçer geçer.
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Nihilous 5 yıl
HP nin ürünlerine dandik diyen arkadaslara bol bol açık hava öneriyorum. Elitebook serisi oldukça pahalı bir seri maalesef. Bir o kadarda güzel.
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cem650 5 yıl
hiç bir zaman hp ye itimat etmedim hep dandiktir ürünleri.
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