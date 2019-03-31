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HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor

HP, CES 2019 fuarı kapsamında Spectre x360 dizüstü bilgisayarının AMOLED ekranlı bir varyantını çıkaracağını duyurmuştu. Şirket önümüzdeki ay AMOLED Envy ve Spectre modellerinin satışına başlayacak.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor
HP, geride bıraktığımız Ocak ayında 15 inçlik HP Spectre x360 15 dizüstü bilgisayarının AMOLED ekranlı bir versiyonunu çıkaracağını açıklamıştı. Yayınlanan yeni rapora göre şirket 19 Nisan’dan itibaren ABD ve Avrupa'da yeni ekran seçeneğini sunmaya başlayacak.
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Görünüşe bakılırsa Spectre x360, AMOLED ekrana sahip tek HP dizüstü bilgisayar olmayacak. Aynı ekran seçeneği 15 inç Envy x360 modeline de geliyor.
HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor

Envy  serisine de AMOLED ekran geliyor

Envy dizüstü bilgisayarlar tasarım (ve fiyat) açısından HP’nin Spectre serisinin bir tık altında kaldıkları gibi daha kalın ve ağır oldukları için zariflik konusunda da biraz gerideler. Ancak daha uygun fiyatlı olmaları gibi bir avantajları var.
HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor
HP son yıllarda bazı tasarım öğelerini Spectre serisinden Envy dizüstü bilgisayarlarına getiriyor. Önümüzdeki ay içinde Envy serisi de AMOLED ekranlı olarak satışa sunulacak.
Şirket, 15.6 inçlik AMOLED dizüstü bilgisayar ekranının HDR'yi desteklediğini açıkladı. Ayrıca panelin geniş görüş açısına sahip olduğu ve parlak ışık koşullarında LCD'den daha iyi görünürlük sunduğu ifade edildi.

https://www.anandtech.com/show/14134/hp-amoled-laptops-update Yorum Yaz
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Fennezs 1 ay
Plazma Pioneer TV 'm vardı, yanma sorunu yaşamadım, hem de hiç. Pixel orbiter mı ne o özelliği koruıyordu iyiydi.
TV ekranını kırdım, panikle son kalan Panasonic plazmalardan birini aldım, plazma bence en iyi görüntü teknolojisi idi zira (latency hariç) ve hala da öyle (bu sonuncular yakalamaya başladı ama görüntüde tek özellik daha siyah olması vs değil). Panasonic'te 15 dakka görüntü donuk kalsa hemen iz beliriyor ama kendi kendine geçiyor, olmadı leke silen taramayı çalıştırıp silebiliyorsun. Saatlerce görüntü aynı kalıp oluşan derin izler bile çok fazla da zorlanmadan silindi, ekranda bir problem yok.
OLED için de benzer önlemler alınıyordur sanırım ama tabii bilgisayarda sabit pixeller çok daha fazla ve uzun süreli olacak, ben de merak ediyorum nasıl başaracaklarını.
Bir de Dell XPS 15 (20199 ne zaman çıkacak? Bunda da bir ihtimal OLED olacağı söyleniyordu. Benim merak ettiğim cihaz Dell.
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hdtv 1 ay
AMOLED Aktif Matrix Oled demek. Yanma sonunun önüne geçmek için saniyede bilemem kaç kere (100 civarı sanırım) yanıp sönmesini sağlıyorlar sürekli yakmak yerine böyle olunca biraz daha dayanıyor haliyle, bu sorunlardan tamamen muaf değil.
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The.Mafia 1 ay
AMOLED ekran olması iyi ancak bu ekran var diye fiyatı şişirirler
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skythunderr 1 ay
PC de kullanılan AMOLED ekranlarda yanma sorununu nasıl çözüyorlar biri aydınlatabilir mi?
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hazarRS 1 ay skythunderr
eski plazma tvlerde piksel değişimi ile yanma sorununun önüne geçebilmek mümkündü. Yani pikselde yanan renk bir süre sonra yandaki pikselle yer değiştiriyor. Buna benzer bir çözüm olabilir. Yüksek çözünürlüklü ekranda bu değişim hissedilmez diye düşünüyorum.
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