HP'nin yeni AMOLED ekranlı dizüstü bilgisayarları Nisan ayında geliyor

HP, geride bıraktığımız Ocak ayında 15 inçlik HP Spectre x360 15 dizüstü bilgisayarının AMOLED ekranlı bir versiyonunu çıkaracağını açıklamıştı. Yayınlanan yeni rapora göre şirket 19 Nisan’dan itibaren ABD ve Avrupa'da yeni ekran seçeneğini sunmaya başlayacak.

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Görünüşe bakılırsa Spectre x360, AMOLED ekrana sahip tek HP dizüstü bilgisayar olmayacak. Aynı ekran seçeneği 15 inç Envy x360 modeline de geliyor.

Envy serisine de AMOLED ekran geliyor

Envy dizüstü bilgisayarlar tasarım (ve fiyat) açısından HP’nin Spectre serisinin bir tık altında kaldıkları gibi daha kalın ve ağır oldukları için zariflik konusunda da biraz gerideler. Ancak daha uygun fiyatlı olmaları gibi bir avantajları var.

HP son yıllarda bazı tasarım öğelerini Spectre serisinden Envy dizüstü bilgisayarlarına getiriyor. Önümüzdeki ay içinde Envy serisi de AMOLED ekranlı olarak satışa sunulacak.

Şirket, 15.6 inçlik AMOLED dizüstü bilgisayar ekranının HDR'yi desteklediğini açıkladı. Ayrıca panelin geniş görüş açısına sahip olduğu ve parlak ışık koşullarında LCD'den daha iyi görünürlük sunduğu ifade edildi.

https://www.anandtech.com/show/14134/hp-amoled-laptops-update