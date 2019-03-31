Oppo Reno'nun diyagonal açılan ön kamerası işte böyle görünecek [video]

Çentikli tasarımdan hoşlanmayanlar için iyi haberler var. Birçok şirket bu konuda alternatif çözümler geliştirmeye çalışıyor. Görünüşe bakılırsa Oppo bugüne kadar gördüğümüz en ilginç yaklaşımla karşımıza çıkacak.

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Slashleaks tarafından yayınlanan son görseller Oppo Reno'nun açılır-kapanır veya sürgülü mekanizma yerine üçgen şeklinde açılan bir selfie kamerası ile geleceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise diyagonal olarak açılan ön kamerayı gösteren kısa bir video ortaya çıktı.

Daha kullanışlı duruyor

Yayınlanan görüntüye bakılırsa kamera uygulamasının başlatılması ve selfie moduna geçilmesi ile birlikte ön kamera kendiliğinden açılıyor. Açıkçası daha önce Oppo ve Vivo telefonlarda gördüğümüz açılır-kapanır kameraya göre daha kullanışlı durduğunu söylemek gerekir.

Oppo Reno'nun yenilikçi selfie kamerası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Açılır-kapanır, sürgülü veya delikli tasarım yerine böyle bir model tercih eder misiniz? Görüşlerinizi bizimle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=gYZGLgMEkEE