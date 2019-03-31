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Oppo Reno'nun diyagonal açılan ön kamerası işte böyle görünecek [video]

Akıllı telefon üreticileri tüketiciler tarafından antipatik bulunan çentikli tasarıma alternatif çözümler geliştirme peşinde. Oppu üçgen şeklinde açılan ön kamera sistemi ile yeni bir yaklaşım sunacak
1 ay
3,7b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çentikli tasarımdan hoşlanmayanlar için iyi haberler var. Birçok şirket bu konuda alternatif çözümler geliştirmeye çalışıyor. Görünüşe bakılırsa Oppo bugüne kadar gördüğümüz en ilginç yaklaşımla karşımıza çıkacak.
Ayrıca Bkz. "Helio P22'li Oppo A1K çok yakında tanıtılacak"
Slashleaks tarafından yayınlanan son görseller Oppo Reno'nun açılır-kapanır veya sürgülü mekanizma yerine üçgen şeklinde açılan bir selfie kamerası ile geleceğini ortaya koymuştu. Şimdi ise diyagonal olarak açılan ön kamerayı gösteren kısa bir video ortaya çıktı.

Daha kullanışlı duruyor

Yayınlanan görüntüye bakılırsa kamera uygulamasının başlatılması ve selfie moduna geçilmesi ile birlikte ön kamera kendiliğinden açılıyor. Açıkçası daha önce Oppo ve Vivo telefonlarda gördüğümüz açılır-kapanır kameraya göre daha kullanışlı durduğunu söylemek gerekir.
Oppo Reno'nun yenilikçi selfie kamerası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Açılır-kapanır, sürgülü veya delikli tasarım yerine böyle bir model tercih eder misiniz? Görüşlerinizi bizimle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=gYZGLgMEkEE Yorum Yaz
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cabriyo 1 ay
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aga61 1 ay
oppo reno çok uzun zamandır arayıpda bulamadığım özelliklerle dolu bir cihaz. aradığım kriterler kaliteli amoled ve çentiksiz ekran, ufs 3.0, büyük batarya ve hızlı şarjdı.
dinamik amoled, lamborhgini edition da 5.000mah batarya ve 50w hızlı şarj. tabiki olmazsa olmaz kriterlerim arasında en güncel snapdragon işlemci de vardı.
beni gayet memnun eden bir cihaz geliyor. op7 de aynı ekranı kullanırsa arada kalabilirim ama oppo reno +1 şu anda benim için.
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EinemStick 1 ay yeni yorumcu
Bence android kullandıkça çöp.
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omaha 1 ay
Oppo da her türlü açılan kamera var anlaşılan...
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savasserter 1 ay
Her ne kadar estetik görünmese de yer sorunu için güzel bi çözüm olmuş. Bana göre estetik fonksiyonelliğin önüne geçmemeli. Ayrıca benim gibi ön kameradan izleniyor muyum takıntısı olanlar için de güzel bir gelişme. Lakin tutukluk yapar da açılmazsa o zaman sıkıntı büyük. İnovasyon güzel şey Oppo yu takdir etmek lazım.
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nightbringer 1 ay
Her yerden yataklandığı için daha sağlam duruyor. Oppo cidden bir numara ya adamlar yenilik için şirketi kurmuşlar resmen umarım daha da iyiye giderler
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gun 1 ay
Sanki daha zor bozulurmuş gibi bir his uyandırdı nedenini bilmem.
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