HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor

Teknoloji Editörü
Dizüstü bilgisayarların çoğunlukla polikarbonat gövdelerden veya alüminyumdan yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun uygun fiyat, ağırlık ve ayrıca daha iyi ısı iletkenliği gibi birkaç nedeni olsa da, HP farklı bir kaplama seçeneği isteyen kullanıcılar için yeni bir tasarım sunuyor.
Sonbaharda satışa sunulacak
Şirket geçtiğimiz gün Envy serisinin bir parçası olan ve tasarımında ana değişiklikler sunan yeni ahşap kaplama dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. HP ENVY Wood Series olarak adlandırılan bu dizüstü bilgisayarlar, ahşap detaylarla süslenmiş bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İki farklı özellik ve renkte ahşap seçeneği sunan şirket, bu sayede cihazların daha premium bir görünüm kazandığını belirtiyor.Teknik özellikler açısından, yeni Envy dizüstü bilgisayarlar Intel Core ve AMD Ryzen mobil işlemci seçenekleriyle gelecek. HP'nin "dünyanın ilk otantik ahşap kaplamalı PC'leri" olarak lanse ettiği bu dizüstü modellerinin önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürüleceği açıklanırken, cihazların fiyat etiketlerinin ne olacağı konusunda ise henüz verilmiş bir bilgi yok.
https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-elevates-premium-and-personalized-pc-experiences-for-leaders-and-creators.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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