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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor

ABD merkezli teknoloji şirketi HP'nin yeni Envy serisi dizüstü bilgisayarları ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor. İşte yeni bir tasarım anlayışı getiren cihazların detayları.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dizüstü bilgisayarların çoğunlukla polikarbonat gövdelerden veya alüminyumdan yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun uygun fiyat, ağırlık ve ayrıca daha iyi ısı iletkenliği gibi birkaç nedeni olsa da, HP farklı bir kaplama seçeneği isteyen kullanıcılar için yeni bir tasarım sunuyor.

Sonbaharda satışa sunulacak

Şirket geçtiğimiz gün Envy serisinin bir parçası olan ve tasarımında ana değişiklikler sunan yeni ahşap kaplama dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. HP ENVY Wood Series olarak adlandırılan bu dizüstü bilgisayarlar, ahşap detaylarla süslenmiş bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İki farklı özellik ve renkte ahşap seçeneği sunan şirket, bu sayede cihazların daha premium bir görünüm kazandığını belirtiyor.
Teknik özellikler açısından, yeni Envy dizüstü bilgisayarlar Intel Core ve AMD Ryzen mobil işlemci seçenekleriyle gelecek. HP'nin "dünyanın ilk otantik ahşap kaplamalı PC'leri" olarak lanse ettiği bu dizüstü modellerinin önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürüleceği açıklanırken, cihazların fiyat etiketlerinin ne olacağı konusunda ise henüz verilmiş bir bilgi yok.

https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-elevates-premium-and-personalized-pc-experiences-for-leaders-and-creators.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
odun gibi yanar o be :)
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cinemaloji 1 hf. yeni yorumcu
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DH Misafiri 1 hf.
Ülkemizde bulunan vergi şovundan dolayı bu tür ürünlere ancak uzaktan bakabiliyoruz. Amerika veya Avrupa'da insanların 1.700 birime aldığı ürünleri biz 7.000 birime bile alamıyoruz. Halbuki onlarda(asgari ücret) 2.000 birim ayda kazanıyor bizde.. Paranın değersizliği ve vergi şovu böyle oluyor işte. Not: Bu tür yorumlara hemen Avrupa'nın her ülkesinde asgari ücret 1.500 - 2.000 değilciler yanıt vermeden, biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bizim rakibimiz ufak ülkeler değil bizim gibi büyük olanlar!
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csh 1 hf.
WinAmp'in ilk tema destegi geldigi zaman (1998 yiliydi sanirim) ahsap gorunumlu olanini gordugumde cok sasirmistim. Onu cagristirdi.
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pop-up 1 hf.
abi çok şık tam bir premium ama alev alır o iyice bir test etseler bari
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Bloodin 1 hf.
Zamanında Nvidia'nın ekran kartlarında tahta parçalar kullandığü ortaya çıkmıştı, onu hatırlattı bana, ne dalga konusu olmuştu ya :D
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Görüntüsü çok şık gerçekten.
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fotrsapka 1 hf.
Ucuz bilgisayarlarda kullandıkları soğutları kullanmayacaklarından ne sıcaklık da nede ahşap kalitesinde sorun olacağını düşünüyorum. Bence gayet başarılı.
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artenis 1 hf.
otomobillerden diğer cihazlara, tasarım bağlamında çok iyi.
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CVenturas 1 hf.
çok güzel duruyor
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ozanyeah12 1 hf.
99 dereceye kendisini zorluyor power limit yemiyo current limit yemiyor ondandır. Kac tane laptop gördüm aynı sistemler ama hp onları geciyordu sebebide bu, altına soğutma ve zamanında termal macununu degiştirirseniz sizi şaşırtacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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tuuruls 1 hf. ozanyeah12
Termal macunun zamanını nasıl takip edebiliriz neye göre değiştireceğiz? Asus'lar için bir kaynak var mıdır acaba?
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hp, laptop ve
6 etiket daha dizüstü bilgisayar hp envy ahşap kaplama Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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