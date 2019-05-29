HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ahşap kaplama seçeneğiyle geliyor

Dizüstü bilgisayarların çoğunlukla polikarbonat gövdelerden veya alüminyumdan yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun uygun fiyat, ağırlık ve ayrıca daha iyi ısı iletkenliği gibi birkaç nedeni olsa da, HP farklı bir kaplama seçeneği isteyen kullanıcılar için yeni bir tasarım sunuyor.

Sonbaharda satışa sunulacak

Şirket geçtiğimiz gün Envy serisinin bir parçası olan ve tasarımında ana değişiklikler sunan yeni ahşap kaplama dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. HP ENVY Wood Series olarak adlandırılan bu dizüstü bilgisayarlar, ahşap detaylarla süslenmiş bir şekilde kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İki farklı özellik ve renkte ahşap seçeneği sunan şirket, bu sayede cihazların daha premium bir görünüm kazandığını belirtiyor.

https://press.ext.hp.com/us/en/press-releases/2019/hp-elevates-premium-and-personalized-pc-experiences-for-leaders-and-creators.html

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Teknik özellikler açısından, yenidizüstü bilgisayarlarvemobil işlemci seçenekleriyle gelecek. HP'nin "dünyanın ilk otantik ahşap kaplamalı PC'leri" olarak lanse ettiği bu dizüstü modellerinin önümüzdekipiyasaya sürüleceği açıklanırken, cihazlarınne olacağı konusunda ise henüz verilmiş bir bilgi yok.