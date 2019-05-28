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Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi

Dünyanın en popüler müzik akışı platformlarından Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi. Kullanıcılar artık müzik dinleyerek uykuya dalabilecekler.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,1b
2
11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Müzik dinlerken uykuya dalmayı seven biriyseniz, Spotify'ın Android versiyonuna artık yerleşik bir uyku zamanlama özelliğinin geldiğini müjdeleyelim. Bu özellik adından da anlaşılabileceği gibi müzik çalmayı belirli bir zamanda durdurmayı sağlıyor.

Müzik çalma süresi ayarlanabilecek

Bu özellik Spotify'ın iOS versiyonunda mevcuttu ve uzun bir süredir de Android kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Android kullanıcıları daha önce bu işlemi yapabilmek için üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalmışlardı. Ancak bundan böyle Spotify dışında bir uygulamaya gerek duymayacaklar.
Uyku zamanlama (Sleep Timer) olarak adlandırılan bu özellikle kullanıcılar, çalan şarkı bittikten sonra veya 5 dakikadan 1 saate kadar ayarlayabilecekleri süre içinde Spotify'ın müzik çalmayı durdurmasını ayarlayabilecekler. Özellikle yataklarında müzik dinleyerek uyumayı seven kullanıcıların işine yarayacak bu özelliği kullanabilmek için Spotify uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

https://www.androidpolice.com/2019/05/25/spotify-does-the-unthinkable-and-adds-a-sleep-timer-on-android/ Yorum Yaz
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Editör Bey günaydın.
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DH Misafiri 1 hf.
Hangi sürüm olduğunu yazsaydın da apk bekleseydik
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methotrexat 1 hf.
5 dakikada uyuyan beri gelsin
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sheff2x 1 hf.
en başından gelmesi gereken özellik
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seyru 1 hf. telikopukGitar
Playerdayken yarım ay simgesi oluyor ona basıcan
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telikopukGitar 1 hf. seyru
Gördüm hocam. Çok teşekkür ederim. Şarkının içerisende olacağını hiç düşünmemiştim..
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telikopukGitar 1 hf. seyru
O zaman Mate 10 lite'a gelmemiş diyelim
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Editör Bey günaydın.
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Darklord Sauron 1 hf.
Önce rezil ettikleri uygulamayı düzeltsinler sonra özellik eklerler.
Bilgisayardan spotify açtığımda telefonumda da arka planda eş zamanlı çalışıyor (süper özellik!) ve bataryayı sömürüyor. Yabancı forumlarda da bunla ilgili çok şikayet gördüm ama çözüm bulamayınca telefondan kaldırdım.
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telikopukGitar 1 hf.
Galiba Huawei telefonlar bu güncellemeyi de alamıyorlar.
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seyru 1 hf. telikopukGitar
Ben honor play kullanıyorum bu özellik 2 ay önce geldi.
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Xloud 1 hf. telikopukGitar
telikopukGitar
Galiba Huawei telefonlar bu güncellemeyi de alamıyorlar.

Ya ne alaka?
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spotify, güncelleme ve
6 etiket daha yeni özellik uyku zamanlama sleep timer Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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