Spotify'ın Android versiyonuna uyku zamanlama özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Müzik dinlerken uykuya dalmayı seven biriyseniz, Spotify'ın Android versiyonuna artık yerleşik bir uyku zamanlama özelliğinin geldiğini müjdeleyelim. Bu özellik adından da anlaşılabileceği gibi müzik çalmayı belirli bir zamanda durdurmayı sağlıyor.
Müzik çalma süresi ayarlanabilecek
Bu özellik Spotify'ın iOS versiyonunda mevcuttu ve uzun bir süredir de Android kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Android kullanıcıları daha önce bu işlemi yapabilmek için üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalmışlardı. Ancak bundan böyle Spotify dışında bir uygulamaya gerek duymayacaklar.
Uyku zamanlama (Sleep Timer) olarak adlandırılan bu özellikle kullanıcılar, çalan şarkı bittikten sonra veya 5 dakikadan 1 saate kadar ayarlayabilecekleri süre içinde Spotify'ın müzik çalmayı durdurmasını ayarlayabilecekler. Özellikle yataklarında müzik dinleyerek uyumayı seven kullanıcıların işine yarayacak bu özelliği kullanabilmek için Spotify uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.
https://www.androidpolice.com/2019/05/25/spotify-does-the-unthinkable-and-adds-a-sleep-timer-on-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisayardan spotify açtığımda telefonumda da arka planda eş zamanlı çalışıyor (süper özellik!) ve bataryayı sömürüyor. Yabancı forumlarda da bunla ilgili çok şikayet gördüm ama çözüm bulamayınca telefondan kaldırdım.
Ya ne alaka?
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