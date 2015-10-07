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HP oyuncuları unutmadı: Karşınızda Pavilion Gaming

3 yıl
5,1b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP oyuncuları unutmadı: Karşınızda Pavilion Gaming
 
Geçtiğimiz yıl içerisinde oyunculara yönelik Omen isimli dizüstü bilgisayarını duyuran HP, şimdi ise Pavilion Gaming'in görücüye çıkarttı.
İlk bakışta arka aydınlatmalı klavyesiyle dikkatleri üzerine çeken HP Pavilion Gaming, donanımı nedeniyle kalın bir gövdeye ve 2.5 KG ağırlığa sahip. Mobil oyuncular odak noktasında konularak hazırlanan dizüstü bilgisayar, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan oyunları Intel'in 6. jenerasyon Skylake işlemcileri ile besliyor ve ekran kartı tarafında NVIDIA'nın GTX 950M GPU'sunu kullanıyor.
15.6-inç'lik ekranı 1366 x 768 piksel ya da 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilebilen HP Pavilion Gaming, 2TB'a kadar HDD ya da 1TB / 2TB HDD ile 128GB SSD kombinasyonlarıyla depolama tarafında herhangi bir sorun yaşatmıyor. 16GB'a kadar RAM desteği bulunan oyuncu dizüstü bilgisayarı, isteğe bağlı olarak Intel'in derinlik algılama yeteneğine sahip RealSense kamera birimiyle elde edilebiliyor ve bu kamera oyuncuları arka plandan ayırabiliyor. Bu da yayıncılar için faydalı bir özellik oluşturuyor.
Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan Pavilion Gaming, dünyaca ünlü Bang & Olufsen imzalı hoparlör sistemiyle yüksek ses kalitesi vaadediyor. Gövdesinde ikisi 3.0 olmak üzere üç adet USB portu yer alan ve HDMI ile Ethernet girişleri unutulmayan bilgisayar, 8 Kasım tarihinden sonra 900$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor.
HP oyuncuları unutmadı: Karşınızda Pavilion Gaming
 

http://www.engadget.com/2015/10/07/hp-pavilion-gaming-notebook/ Yorum Yaz
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oray 3 yıl
Intel Core i5-6300HQ 3.2GHz Quad Core Processor (6th Gen Skylake)
15.6" 1920x1080 FHD IPS LED-Backlit Display
256GB Solid State Drive
8GB (1x8GB) DDR3L (1600Mhz)
NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB GPU
Intel 3165AC WiFi + Bluetooth 4.0
6-Cell Battery
Windows 10 (64-Bit)
amazon.com 799$
Çok daha iyisi çok daha ucuza ;)
amazon.com/...
Intel Corei5-6300HQ3.2GHz Quad Core Processor (6th Gen Skylake)15.6"1920x1080 FHD IPS LED-BacklitDisplay256GB Solid State Dri...
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar bilgisayarı yaklaşık 3 ay kullandım ,benzer özelliklerdeki bilgisayarlar başk yerlerde dafazla 5 bin civarında , ancak yüksek bir performans içimin tabiyki o paraları gözden cıkarmalısın .!!
bilgisayara gelince öneririm ısınma deri yok beni en çok şaşırtan olay bu zorlanma kasma yok . tek sıkıntım win 10 la ilgili birkaç problem var onlarda güncelleme ile düzeldi sayılır . kasa plastik olması dez avantaj ancak cizilmeye karşı dayanıklı diyebilirim , klavye 10 yıldızlı bi klavye olduğun dan emin olun konumlandırılması çok ideal.
bi husus da fan sağ taraf ta ilk başlarda eliniz biraz zorlanıyor onada alışıyor sonuçta bukadar uygun fiyata bir bilgisayar iyi öneririm merak ettiginiz husuzları arkadaşlar cevaplarım ...
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hardauzunlar5252525252 2 yıl
gtx 950m hahahahahahaha
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MS4343 3 yıl
Hp laptoplarin cogunda belli bir sure sonra asiri isinma -ekran sararmasi vs olusurkrn bu donanimla eger iyi bir sogutma saglanmadiysa bu laptop yanar
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kompliman 3 yıl
sanırım fan hem ekran kartına hem de işlemciye boruyla soğuk hava iletimi yapıyor. bunun ısınmaya faydası olmaz mı? (resimde sağdaki laptop)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fotrsapka 3 yıl
Hp envy kullandım 1 sene kadar gayet memnundum. Bu bilgisayarda kullanıcısını üzecek tipte bi bilgisayar oldugunu sanmıyorum. Ama bi omen değil
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kompliman 3 yıl
arkadaşlar teknosada indirime girmiş sizce bu fiyata alınır mı? Bir de üzerindeki işlemci 64Gb ram e kadar destekliyormuş acaba anakart da ilerisi için 64 Gb ram i destekler mi? 2 slot varmış üzerinde sanırım. Yalnız SSD yok laptopda. Artık yeri varsa sonradan takılır heral:)
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Parallel Killer 3 yıl
hayatta hp almam, bir kişinin de alıp memnun kaldığını görmedim, sakının bu firmadan
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Bir ki?inin bile HP'den memnun kalmamy? olmasy enteresan nerede ya?yyorsun sen Marsda filan my? Kimsenin memnun kalmady?y bir marka zaten yoluna devam etmez ürün çykartmaz, Sony yolda kaldy ama HP devam ediyor.

Velhasyly kelam hala kim ki o diye aranyyorsan, benim o memnun kalan ki?i, 6 yyly bitirdik 7'nci yyla giriyorum gayet de sa?lam dayanykly ve iyi performansly bir cihaz benim ba?ymy yakan ise öyle bir markanyn fanyny bile temizleyebilmekten aciz yurdumun serviscikleri.


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stalker(1979) 3 yıl
Bari 970m koysaydın. 950m de iyi ancak GTX 980 Masaüstü gpu'nun dizüstü versiyonu bile çıkmışken 950m biraz düşük kalmış sanki. oray arkadaşın verdiği örnekteki bilgisayar bundan daha ucuz ve daha yüksek özellikli.
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umut_baris 3 yıl
Sözüm ona oyuncu bilgisayarı ama 128 GB ssd var.

Marka ses sistemi koy, sana özel algısı yarat, adam gibi soğutucu koyma. Klasik HP işte.

HP iyi yeaa diyenler alır yine.

Dizüstünden kurtulduğum güne seviniyorum.
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frostburn 3 yıl
keşke unutsaymış hp bizi , hatta öksüz kosaymış..
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istanbulbirbaska 3 yıl
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