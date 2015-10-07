HP oyuncuları unutmadı: Karşınızda Pavilion Gaming

İlk bakışta arka aydınlatmalı klavyesiyle dikkatleri üzerine çeken HP Pavilion Gaming, donanımı nedeniyle kalın bir gövdeye ve 2.5 KG ağırlığa sahip. Mobil oyuncular odak noktasında konularak hazırlanan dizüstü bilgisayar, yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan oyunları Intel'in 6. jenerasyon Skylake işlemcileri ile besliyor ve ekran kartı tarafında NVIDIA'nın GTX 950M GPU'sunu kullanıyor.

15.6-inç'lik ekranı 1366 x 768 piksel ya da 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilebilen HP Pavilion Gaming, 2TB'a kadar HDD ya da 1TB / 2TB HDD ile 128GB SSD kombinasyonlarıyla depolama tarafında herhangi bir sorun yaşatmıyor. 16GB'a kadar RAM desteği bulunan oyuncu dizüstü bilgisayarı, isteğe bağlı olarak Intel'in derinlik algılama yeteneğine sahip RealSense kamera birimiyle elde edilebiliyor ve bu kamera oyuncuları arka plandan ayırabiliyor. Bu da yayıncılar için faydalı bir özellik oluşturuyor.

Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan Pavilion Gaming, dünyaca ünlü Bang & Olufsen imzalı hoparlör sistemiyle yüksek ses kalitesi vaadediyor. Gövdesinde ikisi 3.0 olmak üzere üç adet USB portu yer alan ve HDMI ile Ethernet girişleri unutulmayan bilgisayar, 8 Kasım tarihinden sonra 900$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/10/07/hp-pavilion-gaming-notebook/