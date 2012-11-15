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HP ve Lenovo gelecek yıl 40'ar milyon dizüstü satmayı hedefliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP ve Lenovo, son çeyrekte 13 milyon civarında PC satışı yapan ve sektörde liderlik yarışında olan iki firma. Tayvanlı bileşen üreticilerine göre bu iki firma gelecek yıl 40'ar milyon adet dizüstü satışı yapmayı hedefliyor.

Bu rakamlar ile HP bu yıla göre yüzde 25, Lenovo ise yüzde 33-38 arasında bir yükseliş gerçekleştirmeyi planlıyor. 

Kaynaklar, Avrupa ve ABD'deki ekonomik durgunluk ve Windows 8'in kısa vadede satış rekorları kıramayacak olmasının bilinmesine karşın, iki firmanın gelecek yıla dair oldukça iyimser olduğunu belirtiyor. 

Lenovo, son çeyrek rakamlarına göre dizüstü PC pazarında liderliği ele geçirmiş durumda. Eğer planladıkları gibi bir satış gerçekleşirse Lenovo dizüstü pazarında liderliğini devam ettirirken, genel PC pazarında ise HP'yi geçme ihtimaline sahip olacak.

Diğer üreticiler de gelecek yıl ki satışlardan oldukça umutlu. Samsung yüzde 21.4 artışla 17 milyon dizüstü ve yüzde 300 artışla 40 milyon tablet, Toshiba yüzde 25 artışla 20 milyon dizüstü ve Acer da yüzde 7.7'lik artışla 28 milyon dizüstü modeli satmayı hedefliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121113PD218.html Yorum Yaz
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Güven* 6 yıl
HP ye inancım tam
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karayulun 6 yıl
nurettinaz arakdaşım güzel açıklama. hp'nin o kadar sattığına inanılmaz. ancak başka ülkelerde çok satıyor olabilir. hp bile iyi bilir. donanım özelliklerine oranla her zaman pahalıdır ve de dayanıksızdır. her olumlu görünen yanlarının arkasında mutlaka bir sahtekarlık çıkar. özelliğine göre çok pahalıya ürünler sattı zamanla. satışları düşüyor. ve de düşecek te. haksız kazandıkları paranın bedelini ödemektedirler. hırsız hp.
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ksksoldier 6 yıl
HP rüya aleminde gezsin . Bu piyasadan yok olmak istemiyorlarsa öncelikle tasarımcılarını çıkarsın işten kadın çiziyo hpnin dizaynını HP sürünüyo .
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artcraft35 7 yıl
lenovanın 40 milyon tane bilgisayardan kazanmadığını apple 3 milyon taneden kazanıyordur. ne anladım ben bu liderlikten
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nurettinaz 7 yıl
Lenovo yu anladrım adamlar çok ama çok kısa bir sürede hp yi tahtından ettiler ve kat ve kat üstüne çıktılar. Ama hp değil 40milyon bunun yarısını satsa o uyduruk ve fırından daha çok ısınan, elektrik süpürgesinden daha çok ses çıkaran, ekranla alakalı sorunların asla bitmediği, en küçük bir sıkıntıda servise giden ve kesin olarak anakart, hardisk ve başka parçaları değişen ya da bu bahane edilerek haftalarca hatta bazen yasal süre aşılarak teslim edilen ve bu seferde ilk halinden daha beter olan bir markadan asla bu rakamı beklmem hayır adamlar şundan bir kaç sene önceye kadar en çok satılan marka olmalarına rağmen şlk çıktıkları günden beri bu sorunları asla çözmeye çalışmadılar ve çalışmıyorlar bence durum şöyle olur lenovo 60milyona yaklaşırken hp 20milyonun aşağısında kalır.
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Legendery 7 yıl
Lenova tamam neyse de HP hayal görüyor.
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senatorlines 7 yıl
Dell çok iyi ve kaliteli bilgisayar yapıyor bence, bundan sonra DELL, :)
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thorismund 7 yıl
Lenovo iyi gidiyor bu işte y ve z serisi örnek gösterilebilir buna.y580 i7 gtx660m 32gb sdd başka bir üreticide olsa en kötü 3000 TL dir ama lenovo bu özellikli bir ürünü 2000 tl civarı bir fiyata satarak çok hızlı bir giriş yaptı, piyasadaki en iyi fp ürünlerini satıyor şuan lenovo stratejileri çok iyi...
Ayrıca buradan toshibayı da fahiş fiyatlardan ürünlerini sattığı için kınıyorum...
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yenerbalcı 7 yıl
HP istediği kadar dizüstü çıkarsın satılmaz

Üst modelleri çok pahalı alt seviye çok kalitesiz serviste adama kazığı geçiriyorlar

Geçen bu forumda konu açan arkadaş vardı sıfırı 320 tl ye satılan monitör arızalanınca 1100 tl servis ücreti istemişler

forum.donanimhaber.com/...

konuyu kapatmışlar

Lenovo full hd mat ekran çıkartırsa çok satar donanım zaten iyi (monster dükkanı kapatır)
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61efe61 7 yıl
en çok bahçeli sevinecek bu habere
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Krone 7 yıl
Hedeflesinler bakalım
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Amedra 7 yıl
Satmayı hedeflersin ama o rakama ulaşır mısın bilinmez, kullanıcıyı sevindirecek bir haber yap ki biz de bu sefer "hp yapar aga" diyelim.
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jay jay justified 7 yıl
'Kaynaklar...'

Kaynaklar nerede sayın editör?

digitimes.com/...
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Nu.D.38 7 yıl
hani hp dizüstü piyasasından çakiliyordu.

shiftdelete.net/...
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