HP ve Lenovo gelecek yıl 40'ar milyon dizüstü satmayı hedefliyor





HP ve Lenovo, son çeyrekte 13 milyon civarında PC satışı yapan ve sektörde liderlik yarışında olan iki firma. Tayvanlı bileşen üreticilerine göre bu iki firma gelecek yıl 40'ar milyon adet dizüstü satışı yapmayı hedefliyor.





Bu rakamlar ile HP bu yıla göre yüzde 25, Lenovo ise yüzde 33-38 arasında bir yükseliş gerçekleştirmeyi planlıyor.





Kaynaklar, Avrupa ve ABD'deki ekonomik durgunluk ve Windows 8'in kısa vadede satış rekorları kıramayacak olmasının bilinmesine karşın, iki firmanın gelecek yıla dair oldukça iyimser olduğunu belirtiyor.





Lenovo, son çeyrek rakamlarına göre dizüstü PC pazarında liderliği ele geçirmiş durumda. Eğer planladıkları gibi bir satış gerçekleşirse Lenovo dizüstü pazarında liderliğini devam ettirirken, genel PC pazarında ise HP'yi geçme ihtimaline sahip olacak.





Diğer üreticiler de gelecek yıl ki satışlardan oldukça umutlu. Samsung yüzde 21.4 artışla 17 milyon dizüstü ve yüzde 300 artışla 40 milyon tablet, Toshiba yüzde 25 artışla 20 milyon dizüstü ve Acer da yüzde 7.7'lik artışla 28 milyon dizüstü modeli satmayı hedefliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121113PD218.html