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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP ve Samsung, webOS flörtünde; Samsung, Android'e alternatif mi düşünüyor ?

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemleri arasında arayüzüyle dikkat çeken sistemlerin başında webOS geliyor. Palm tarafından geliştirilen fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı istenilen seviyeye bir türlü ulaşmayan webOS için HP'nin bünyesine katılmasıyla güzel günlerde yavaş yavaş başlamış durumda. Yavaş yavaş diyoruz çünkü fikri haklarına sahip olduğu webOS'li ürünleri ürün gamına eklemeyi sürdüren HP cephesinden gelecek önemli bir karar-hamle ile webOS çok farklı bir noktaya taşınabilir.

HP'nin başındaki isim Leo Apotheker, Pekin'de yaptığı açıklamalarda webOS için birkaç firmayla görüşme halinde olduklarını belirtti. Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan tepe yöneticisi "Şunu söyleyebilirim ki, birkaç firma (webOS sistemine olan) ilgilerini ifade ettiler. Onlarla konu hakkında görüşmelerimiz sürüyor." diyerek webOS'i lisanslayabileceklerinin sinyallerini verdi.

Her ne kadar Apotheker detay vermese de kulislerde elektronik devi ve Android'in yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Samsung'un webOS'e ilgili olan firmalardan biri olduğu konuşuluyor. Özellikle ürün gamını Android'li cihazlarla donatan Samsung, webOS ile alternatif bir platform seçeneğini kullanıcılarına sunabilmeyi planlıyor. Kore'nin HP ile görüşme halinde olduğunu söyleyen kaynağa göre Samsung'un alternatif bir sistem aramasının nedeni ise Google'ın ilerleyen dönemlerde Android'in modifiye edilmesiyle ilgili bazı sınırlamalar getireceği yönündeki beklenti.

Eğer Samsung ve HP webOS'in lisans hakları konusunda anlaşmaya varırsa; bu durum liderliğe emin adımlarla giden Android'in büyüme hızının zamanla yavaşlaması ve bir süre sonra azalması başta olmak üzere pazarda birçok yeni sonucun doğmasına sebep olacaktır.


<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-06-29/hewlett-packard-is-in-talks-to-license-webos-software-ceo-apotheker-says.html">Bloomberg</a> Yorum Yaz
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phantom_coal 8 yıl
Androidden baskasi tutmaz samsung'da.
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kadirt 8 yıl
Samsung 4 koldan telefon imal ediyor.
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Starrk35 8 yıl
E pardon da samsung senin Bada isimli bir işletim sistemin vardı yanlış hatırlamıyorsam ?
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LKLC 8 yıl
alternatif gelmesi her zaman iyidir.
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positroN 8 yıl
palm cihazlari da en az palm os kadar guzeldi ama samsung uzerinde de gormek fena olmaz. hala palm treo'yu unutamiyorum
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séquestre 8 yıl
Sistemler karışıyor :)
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lazloo 8 yıl
Samsung a Android yeterde artar bile.Bada ya da bence 2 seneye kalmaz son verilir.
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ibrcbl 8 yıl
badaya ne olacak?
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fuckulteli 8 yıl
İşletim sistemi hakkında söyleyebileceğim bir bilgi yok ancak nedendir bilmiyorum bu WebOS bana çok içten, kullanışlı ve sevilecekmiş gibi geliyor, bundan dolayı Samsung'un katkılarıyla yaygınlaşması (ihtimali) haberi güzel bir gelişme :)
HP'nin bu işletim sisteminiyle tanıttığı akıllı telefonlarının tasarımlarıda çok hoştu :) Yuvarlak hatları vardı. Tableti hakkında birşey söyleyemeyeceğim.
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Pardus Linux 8 yıl
Güzel bir haber sonuçta WebOS'ta Palm'dan gelen tecrübeyle birlikte oldukça iyi bir işletim sistemi menü geçişleri, uygulama açış hızları vs. zaten Android'e göre daha iyi tek eksiği uygulama sayısı gibi gözüküyor onuda Samsung, LG gibi büyük firmlardan alacağı destekle aşabilir.Android'e ve iOS'a rakip olabilecek bir sistem ben şahsen çok seviyorum WebOS'u...
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