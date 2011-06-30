HP ve Samsung, webOS flörtünde; Samsung, Android'e alternatif mi düşünüyor ?

Mobil işletim sistemleri arasında arayüzüyle dikkat çeken sistemlerin başında webOS geliyor. Palm tarafından geliştirilen fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı istenilen seviyeye bir türlü ulaşmayan webOS için HP'nin bünyesine katılmasıyla güzel günlerde yavaş yavaş başlamış durumda. Yavaş yavaş diyoruz çünkü fikri haklarına sahip olduğu webOS'li ürünleri ürün gamına eklemeyi sürdüren HP cephesinden gelecek önemli bir karar-hamle ile webOS çok farklı bir noktaya taşınabilir.

HP'nin başındaki isim Leo Apotheker, Pekin'de yaptığı açıklamalarda webOS için birkaç firmayla görüşme halinde olduklarını belirtti. Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan tepe yöneticisi "Şunu söyleyebilirim ki, birkaç firma (webOS sistemine olan) ilgilerini ifade ettiler. Onlarla konu hakkında görüşmelerimiz sürüyor." diyerek webOS'i lisanslayabileceklerinin sinyallerini verdi.

Her ne kadar Apotheker detay vermese de kulislerde elektronik devi ve Android'in yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Samsung'un webOS'e ilgili olan firmalardan biri olduğu konuşuluyor. Özellikle ürün gamını Android'li cihazlarla donatan Samsung, webOS ile alternatif bir platform seçeneğini kullanıcılarına sunabilmeyi planlıyor. Kore'nin HP ile görüşme halinde olduğunu söyleyen kaynağa göre Samsung'un alternatif bir sistem aramasının nedeni ise Google'ın ilerleyen dönemlerde Android'in modifiye edilmesiyle ilgili bazı sınırlamalar getireceği yönündeki beklenti.

Eğer Samsung ve HP webOS'in lisans hakları konusunda anlaşmaya varırsa; bu durum liderliğe emin adımlarla giden Android'in büyüme hızının zamanla yavaşlaması ve bir süre sonra azalması başta olmak üzere pazarda birçok yeni sonucun doğmasına sebep olacaktır.

<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-06-29/hewlett-packard-is-in-talks-to-license-webos-software-ceo-apotheker-says.html">Bloomberg</a>