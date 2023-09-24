Çin etkisi: Son altı yılda 500 şirket akıllı telefon pazarından çekildi

Tam Boyutta Gör Pazar araştırmaları yapan Counterpoint, 2017'den başlayarak son altı yılda akıllı telefon markalarının sayısındaki değişime ilişkin bir rapor yayınladı. Uzmanlar 70'ten fazla ülkedeki telefon satışlarını incelediler.

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2017 yılında dünya çapında rekabet eden yaklaşık 700 akıllı telefon markası vardı, ancak 2023 yılına gelindiğinde bu sayı neredeyse 250'ye düştü. Büyüyen kullanıcı tabanı, gelişen cihaz kalitesi ve hatta 4G'den 5G ağlarına geçiş gibi çeşitli nedenler buna katkıda bulundu. Bu nedenle, Hindistan'daki Micromax ve Bangladeş'teki Symphony de dahil olmak üzere birçok yerel üretici önce üretim hacimlerini azalttı ve ardından mobil pazarı tamamen terk etti.

Çinli şirketler büyük rol oynadı

Birçok marka, büyük teknoloji devleriyle rekabet edemedi: Apple, Samsung, Xiaomi ve diğerleri. Daha küçük şirketlerin bilimsel araştırma ve üretim kapasitesi için yeterli parası yoktu. Buna ek olarak, ürünlerinin kalitesi düşükken, yerleşik markaların akıllı telefon ve tabletlerinin kalitesi her zaman istikrarlı ve yüksek düzeyde oldu.

Tam Boyutta Gör Çin pazarı, çok sayıda markanın ortadan kalkmasında rol oynadı. Zira, Çin merkezli şirketler, tüketicilere iyi donanıma sahip şık akıllı telefonları agresif fiyat politikasıyla sunmaya başladılar. Birkaç yıl önce hala faaliyet gösteren bu küçük şirketler, bileşen kıtlığı ve uluslararası mali gerilemenin büyük teknoloji devlerini bile hayatta kalmaya zorladığı COVID-19 salgını sırasında ortadan kayboldu.

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Son altı yılda 500 şirket akıllı telefon pazarından çekildi