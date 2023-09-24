Çin etkisi: Son altı yılda 500 şirket akıllı telefon pazarından çekildi

2017 yılında dünya çapında rekabet eden yaklaşık 700 akıllı telefon markası vardı, ancak 2023 yılına gelindiğinde bu sayı neredeyse 250'ye düştü. Büyüyen kullanıcı tabanı, gelişen cihaz kalitesi ve hatta 4G'den 5G ağlarına geçiş gibi çeşitli nedenler buna katkıda bulundu. Bu nedenle, Hindistan'daki Micromax ve Bangladeş'teki Symphony de dahil olmak üzere birçok yerel üretici önce üretim hacimlerini azalttı ve ardından mobil pazarı tamamen terk etti.
Çinli şirketler büyük rol oynadı
Birçok marka, büyük teknoloji devleriyle rekabet edemedi: Apple, Samsung, Xiaomi ve diğerleri. Daha küçük şirketlerin bilimsel araştırma ve üretim kapasitesi için yeterli parası yoktu. Buna ek olarak, ürünlerinin kalitesi düşükken, yerleşik markaların akıllı telefon ve tabletlerinin kalitesi her zaman istikrarlı ve yüksek düzeyde oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.