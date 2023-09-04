Akıllı telefon pazarı tarihi diplerde

Pandemi döneminden sonra başlayan global ekonomik kriz pek çok sektörü derinden etkilerken yavaş yavaş da olsa toparlanma emareleri görünüyor. Bununla birlikte akıllı telefon pazarı bir türlü belini doğrultamadı.

Akıllı telefon pazarı dipte

Yılın ikinci çeyreğinde 272 milyon adet akıllı telefon satılırken yüzde 6.6 düşüş yaşandı. İlk çeyrek satışları da dahil edildiğinde 522 milyona ulaşılıyor. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13.3 daha düşük. Yılın ilk yarısı son 10 yılın en düşüğü oldu.

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İkinci çeyrekte Samsung, 53.9 milyon adet satarken Apple da 42 milyon iPhone sattı. Bu iki firma çift hanelerde düşüş kaydetti. Pazarın şampiyonu ise Transsion. Tecno, Infinix gibi markaların çatı firması Transsion yüzde 71.9 yükselerek 25.1 milyon akıllı telefon sattı. Diğer Çinli markalar da önemli yükselişler yaşadı.

Akıllı telefon pazarının yıl içerisinde toparlanması beklenmiyor. Gelecek yıldan itibaren ise düşüşü sona erdirmeye çalışacak. Bu dönemde yüzde 2-3 arasında yıllık yükselişler göstereceği tahmin ediliyor.

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