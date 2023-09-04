Akıllı telefon pazarı tarihi diplerde

Akıllı telefon pazarı dipte
Yılın ikinci çeyreğinde 272 milyon adet akıllı telefon satılırken yüzde 6.6 düşüş yaşandı. İlk çeyrek satışları da dahil edildiğinde 522 milyona ulaşılıyor. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13.3 daha düşük. Yılın ilk yarısı son 10 yılın en düşüğü oldu.
İkinci çeyrekte Samsung, 53.9 milyon adet satarken Apple da 42 milyon iPhone sattı. Bu iki firma çift hanelerde düşüş kaydetti. Pazarın şampiyonu ise Transsion. Tecno, Infinix gibi markaların çatı firması Transsion yüzde 71.9 yükselerek 25.1 milyon akıllı telefon sattı. Diğer Çinli markalar da önemli yükselişler yaşadı.
Akıllı telefon pazarının yıl içerisinde toparlanması beklenmiyor. Gelecek yıldan itibaren ise düşüşü sona erdirmeye çalışacak. Bu dönemde yüzde 2-3 arasında yıllık yükselişler göstereceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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