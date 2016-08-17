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Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Zorlaşan rekabet şartlarında mücadele etmekte zorlanan teknoloji devleri için, işten çıkarma kaçınılmaz hamlelerden birisi oluyor. Maliyetleri kısmaya çalışan Cisco, buna son örnek oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Telekomünikasyon ve ağ ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Cisco, gittikçe zorlaşan rekabet ortamında maliyetleri kısmak için işten çıkarmalara başlıyor. Firma, toplamda 14 000 kişiyi işten çıkaracak.

Yeni hamle, firmanın tarihindeki en büyük işten çıkarma hamlesi olarak gösteriliyor zira son olarak 2014 yılında firma 6 000 kişiyi işten çıkarmıştı. Toplamda 73 100 çalışanı olan Cisco için, iş gücünün yüzde 20’sinin kesilmesi anlamına geliyor.

Ayrıca Bkz. "MSI, dizüstü ailesini Pascal mobil grafik kartları ile yeniliyor"

Geçen yıl firmanın patronluk görevini devralan Chuck Robbins; yazılım tabanlı ağ, güvenlik ve yönetim ürünlerine ağırlık vereceğini duyurmuştu. Maliyeti daha düşük ve daha esnek olan bu ürünler, müşterilerden de ilgi görüyor. Bu bakımdan Robbins, donanım tarafında iş gücünü azaltarak, kadroların yazılıma yönelik olarak yeniden yapılandırılmasını istiyor. İşten çıkarma haberi de, bu gelişme sonrasında geldi.

Şimdiden binlerce çalışana erken emeklilik teklifinin yapıldığı ifade ediliyor. Maliyetlerin kısılması ile birlikte, önümüzdeki çeyrek dönemlerde firmanın faaliyet karını arttırması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde firmanın switch bölümü yüzde 3, router bölümü ise yüzde 5 civarında gelir kaybı yaşamıştı. Yılın ikinci çeyreğinde firmanın gelir olarak düz bir çizgi izleyeceği tahmin ediliyor. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-17/cisco-plans-to-cut-up-to-14-000-jobs-in-coming-weeks-crn-says Yorum Yaz
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Barbaroscakir 3 yıl
Sertifika alalım dedik almayalım mı yani_?
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mcrew 3 yıl
uzak doğuyla rekabet edemezsin

huawei denen şirket telekominikasyon pazarının anasını ağlattı

adamlar ihalelerde rakiplerinden %70'e kadar varan düşük teklifler veriyor.

hem devlet teşfiki, hem ucuz işçilik bir de üstüne bazı ülkelere pazar yapmak için zararına teklifler alcatel, cisco bir şey bırakmadı.
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The Veldt 3 yıl
leş java telefonlarla devam ederlerse zor toparlanmaları. lan sabit telefonda bug olur mu :d
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canguler917 3 yıl
donanım tarafında işten çıkarma yapılmış. yerli firmalar alsın işte en iyi mühendisleri, yapsın yerli üretimi.
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Lockheed 3 yıl
cisco cihazları bireysel kullanıcılar için yüksektir genelde. ondan zarar ediyordur.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
uzun bir süredi ethernet çoğaltıcı satamıyorlar galiba ! :)
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L.o.T.u.S 3 yıl
Fetö'cüleri işten çıkarmıştır :)
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Nalimali 3 yıl
Sisqo - Thong Song hatırlayanlar artı
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V4LKyR 3 yıl
Vay arkadaş... Biz de işe gireceğiz diye bekliyoruz... :( (iş arıyorum)
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