Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Telekomünikasyon ve ağ ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Cisco, gittikçe zorlaşan rekabet ortamında maliyetleri kısmak için işten çıkarmalara başlıyor. Firma, toplamda 14 000 kişiyi işten çıkaracak.

Yeni hamle, firmanın tarihindeki en büyük işten çıkarma hamlesi olarak gösteriliyor zira son olarak 2014 yılında firma 6 000 kişiyi işten çıkarmıştı. Toplamda 73 100 çalışanı olan Cisco için, iş gücünün yüzde 20’sinin kesilmesi anlamına geliyor.

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Geçen yıl firmanın patronluk görevini devralan Chuck Robbins; yazılım tabanlı ağ, güvenlik ve yönetim ürünlerine ağırlık vereceğini duyurmuştu. Maliyeti daha düşük ve daha esnek olan bu ürünler, müşterilerden de ilgi görüyor. Bu bakımdan Robbins, donanım tarafında iş gücünü azaltarak, kadroların yazılıma yönelik olarak yeniden yapılandırılmasını istiyor. İşten çıkarma haberi de, bu gelişme sonrasında geldi.

Şimdiden binlerce çalışana erken emeklilik teklifinin yapıldığı ifade ediliyor. Maliyetlerin kısılması ile birlikte, önümüzdeki çeyrek dönemlerde firmanın faaliyet karını arttırması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde firmanın switch bölümü yüzde 3, router bölümü ise yüzde 5 civarında gelir kaybı yaşamıştı. Yılın ikinci çeyreğinde firmanın gelir olarak düz bir çizgi izleyeceği tahmin ediliyor.