HPE'nin süperbilgisayarı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalıştırıldı

1 Kasım 2015 tarihinde HP'den ayrılarak yeni bir şirket olarak yoluna devam eden Hewlett Packard Enterprise(HPE) şirketi uzay şartlarına dayanıklı ve NASA tarafından kullanılabilecek bir süperbilgisayar üretmek için işe başlamış ve ortaya Spaceborn isimli süperbilgisayar çıkmıştı. Klasik bilgisayarların uzay ortamına elverişli olmaması nedeniyle uzaydaki bilgisayarların birkaç ayda bir değiştiriliyor oluşu yetkilileri zorlu koşullara karşı daha dayanıklı ve aynı zamanda işlem gücü yüksek bir bilgisayar arayışına yöneltmişti. HPE'nin geliştirdiği Spaceborn geçtiğimiz ay SpaceX'in roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS)'na gönderilmişti.





Bir Teraflop Gücünde

HPE tarafından yapılan açıklamaya göre normal bir dizüstü bilgisayardan 30 kat daha hızlı olan Spaceborn , bir teraflop gücünde. Yani Spaceborn ile saniyede bir trilyon hesaplama yapabilmek mümkün. Yeryüzünde toplam 54 kilogram ağırlığında olan süperbilgisayarın aslında ISS'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra çalıştırılması bekleniyordu ancak geçtiğimiz ay ABD'nin Houston şehrini önemli ölçüde etkileyen Harvey Kasırgası, NASA birimlerine de zarar verdi ve Spaceborn'ün kurulumu ve başlatılması gecikti. HPE ve NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre Spaceborn kurulumu geçtiğimiz hafta(14 Eylül'de) tamamlandı ve süperbilgisayar ISS'de ilk kez çalıştırıldı.





HPE'nin yöneticilerinden Mark Fernandez, Spaceborn'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen bir telefrop hesaplama kabiliyetine sahip ilk yüksek hızlı ticari bilgisayar olduğunu duyururken ilk test sonuçlarının kendisi ve meslektaşları için heyecan verici olduğunu dile getirdi. Bir teraflop gücü özellikle uzay ortamı için oldukça yüksek bir güç sunuyor olsa da süperbilgisayar standarlarının bir hayli altında kalıyor. ABD'nin en güçlü süperbilgisayarı Titan 17.590 teraflop gücüyle dünyanın en güçlü dördüncü süper bilgisayarı konumundayken Çin tarafından geliştirilen ve dünyanın en güçlü süperbilgisayarı olarak değerlendirilen Sunway TaihuLight 93.014 teraflop'luk performans sunuyor.

https://www.geekwire.com/2017/one-small-teraflop-hpes-supercomputer-takes-one-giant-leap-space-station/