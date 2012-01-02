HP'den 20-inç boyutunda yeni monitör

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
webOS işletim sisteminin geleceği hakkında ser verip sır vermeyen HP, ürün gamına yeni bir monitör daha ekledi. Compaq markasını taşıyan ve daha çok kurumları hedefleyen LE2002mx kod adlı 20-inç monitör, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyor.
İnce tasarımlı kasa yapısı ile şık bir görünüm sergileyen LED backlit tabanlı monitör, 5ms tepk süresi, 1,000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlaklık değerleri ile geliyor. Tepki süresi 5ms olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor.
Entegre hoparlörler ile donatılan monitörün üç yıllık garanti ile sunulacağı açıklandı. Compaq serisi altında bu hafta satışa sunulması beklenen kurumsal kullanım odaklı 20-inç boyutunaki monitörün yurt dışındaki satış fiyatının 155 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"webOS işletim sisteminin geleceği hakkında ser verip sır vermeyen HP," başlangıcın bu kısmı haberle ne alakası var? ille her haber metninde özneyi bu denli uzatmanın anlamı var mı? HP de başla işte webosun hp'nin yeni monitörüyle ne alakası var.. Erdi tüm haberlerini beğeniyorum ama tek kusurun bence haberlere giriş cümlelerin. bunuda yapıcı bir eleştiri olarak al.. bu cümleden sonra gerisini okuyamadım webosla girdin monitörle çıktın. kel alaka yani.. en basitinden Haber kanallarını izlerken ne zaman haberlere böyle giriş yapılarak girildiğini gördün? Mesela "dün gece arkadaşlarıyla barda iyice kafayı dağıtan ve soluğu dünyayı bulanık görürken aldığı evde kafası birdünya olmuş bir şekilde bulan iş adamı tacettin kaya bugün yaptığı basın toplantısında şirketin bilanço tablolarını ve geleceğine ilişkin planları hakkında değerlendirmelerde bulundu" çok mantıklı oldu di mi?? Bu haberin girişi ne kadar mantıklıysa bu da o kadar!!!