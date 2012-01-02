HP'den 20-inç boyutunda yeni monitör

webOS işletim sisteminin geleceği hakkında ser verip sır vermeyen HP, ürün gamına yeni bir monitör daha ekledi. Compaq markasını taşıyan ve daha çok kurumları hedefleyen LE2002mx kod adlı 20-inç monitör, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekliyor.

İnce tasarımlı kasa yapısı ile şık bir görünüm sergileyen LED backlit tabanlı monitör, 5ms tepk süresi, 1,000:1 karşıtlık oranı ve 250cd/m2 parlaklık değerleri ile geliyor. Tepki süresi 5ms olan monitör, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor.

Entegre hoparlörler ile donatılan monitörün üç yıllık garanti ile sunulacağı açıklandı. Compaq serisi altında bu hafta satışa sunulması beklenen kurumsal kullanım odaklı 20-inç boyutunaki monitörün yurt dışındaki satış fiyatının 155 dolar civarında olduğu ifade ediliyor.