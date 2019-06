HP’den 8TB RAM kapasiteli süper bilgisayar

Firmaların veya devletlerin teknoloji gücünü ortaya koymak adına büyük önem taşıyan süper bilgisayar sektörü, farklı projeler görmeye devam ediyor. Japonya’nın dünyanın en güçlüsünü geliştireceğini açıklamasının ardından HP de belleğe dayalı bir süper bilgisayar duyurdu.

İşlemci Yerine Belleğe Yatırım

Prototip aşamasındaki süper bilgisayar The Machine adını taşıyor. Person of Interest hayranları bu ismi hemen hatırlayacaktır. Diğer süper bilgisayarlardan farklı olarak The Machine yüksek işlem performansı için RAM belleklere güveniyor.

Firmanın bellek tabanlı bilişim olarak adlandırdığı bu yeni konsepte ilk örnek The Machine olacak. 2014 yılından bu yana yapılan çalışmalar önemli bir adımı geride bıraktı ve prototip aşamasına geçti. The Machine, simülasyon işlemlerinde standart bilgisayarlardan 8 bin kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Bununla birlikte gelecek yıllarda bellek tabanlı bilişim konseptini kendi bilgisayarlarımızda da görebileceğiz.

The Machine bilgisayarının çalışma mantığı verinin ışık yoluyla fotonlar tarafından taşınmasını temel alıyor. Sayısız işlemci devasa bellek havuzuna aynı anda erişiyor ve böylece milisaniyeler içerisinde hesaplamalar yapılabiliyor. Prototip aşamasında 8TB RAM kullanılıyor. Bu rakam standart sunuculardakinin 30 katı daha fazla. İleri aşamalarda yüzlerce TB belleklere yer verilecek.

The Machine daha çok üst seviye yoğunlukta veri işleyen sunucuları hedefliyor. Bu bakımdan Facebook gibi devler kapsama alanında. Bununla birlikte bilgisayarın en erken 2018-2019 yıllarında piyasada olması bekleniyor. Aynı dönemde güç kesildiğinde bile veriyi saklayabilen memristor adındaki bellek yongaları da piyasaya çıkacak.