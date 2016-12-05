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HP’den 8TB RAM kapasiteli süper bilgisayar

Son dönemde birbiri ardına süper bilgisayar haberleri gelmeye devam ediyor. Üreticiler en yüksek performansı elde edebilmek için farklı çözümler üzerinde çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
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18
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Firmaların veya devletlerin teknoloji gücünü ortaya koymak adına büyük önem taşıyan süper bilgisayar sektörü, farklı projeler görmeye devam ediyor. Japonya’nın dünyanın en güçlüsünü geliştireceğini açıklamasının ardından HP de belleğe dayalı bir süper bilgisayar duyurdu.

İşlemci Yerine Belleğe Yatırım

Prototip aşamasındaki süper bilgisayar The Machine adını taşıyor. Person of Interest hayranları bu ismi hemen hatırlayacaktır. Diğer süper bilgisayarlardan farklı olarak The Machine yüksek işlem performansı için RAM belleklere güveniyor.

Firmanın bellek tabanlı bilişim olarak adlandırdığı bu yeni konsepte ilk örnek The Machine olacak. 2014 yılından bu yana yapılan çalışmalar önemli bir adımı geride bıraktı ve prototip aşamasına geçti. The Machine, simülasyon işlemlerinde standart bilgisayarlardan 8 bin kat daha hızlı işlem yapabiliyor. Bununla birlikte gelecek yıllarda bellek tabanlı bilişim konseptini kendi bilgisayarlarımızda da görebileceğiz.

The Machine bilgisayarının çalışma mantığı verinin ışık yoluyla fotonlar tarafından taşınmasını temel alıyor. Sayısız işlemci devasa bellek havuzuna aynı anda erişiyor ve böylece milisaniyeler içerisinde hesaplamalar yapılabiliyor. Prototip aşamasında 8TB RAM kullanılıyor. Bu rakam standart sunuculardakinin 30 katı daha fazla. İleri aşamalarda yüzlerce TB belleklere yer verilecek.

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The Machine daha çok üst seviye yoğunlukta veri işleyen sunucuları hedefliyor. Bu bakımdan Facebook gibi devler kapsama alanında. Bununla birlikte bilgisayarın en erken 2018-2019 yıllarında piyasada olması bekleniyor. Aynı dönemde güç kesildiğinde bile veriyi saklayabilen memristor adındaki bellek yongaları da piyasaya çıkacak. 

 

http://wccftech.com/hp-supercomputer-the-machine/ Yorum Yaz
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
şimdiye kadar hep upgrade ederek yaklaşık bir şahin parasını pc ye yatırdım.
sonuç orta halli bir pc im var hala. çünkü pc teknolojisine yetişilmiyor.
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Piêr Dé Sans 2 yıl cocarca33
Hp nin derdi de senin benim gibi 1000 dolara notebook alan adamlar zaten.
konuya baktımda süper pc mantığını kavrayan 2-3 kişi dışında herkes boş boş konuşmuş.
he arkadaşlar he. hp 8 tb ram ile zaten ev kullanıcılarını düşünüyor, sırf siz cs:go da daha iyi frag alın diye kasıyor.
Hp nin derdi de senin benim gibi 1000 dolara notebook alan adamlar zaten.konuya baktımda süper pc mantığını kavrayan 2-3 kişi dışında herkes boş boş konuşm...
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dgo_cr7 2 yıl
Yani diyor ki, gelecek sanallaştırmada.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Müthiş! Adamlar işlemciyi sürekli sınırlayan şeye oynamışlar. Haberdeki en önemli detay satır arasına sıkıştırılmış yuh. İşlemci ram'e elektrikle değil ışıkla erişiyor. Bir saç teli kalınlığındaki foton hüzmesiyle saniyede 6 terabyte veri transferi yapıyormuş. Elektrik kesilse bile bellek içeriği sabit kalıyor!
HP bu memristörle depolama işine de el atarsa piyasadaki bütün SSD lere elveda deyin.
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ddsmurat 2 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Müthiş! Adamlar işlemciyi sürekli sınırlayan şeye oynamışlar. Haberdeki en önemli detay satır arasına sıkıştırılmış yuh. İşlemci ram'e elektrikle değil ışıkla erişiyor. Bir saç teli kalınlığındaki foton hüzmesiyle saniyede 6 terabyte veri transferi yapıyormuş. Elektrik kesilse bile bellek içeriği sabit kalıyor!
HP bu memristörle depolama işine de el atarsa piyasadaki bütün SSD lere elveda deyin.

Aynen öyle
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RyzeTheAmazing 2 yıl
Google chrome da 10 sekmeden sonra kasiyormus kesin bilgi yayalim
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quentin 2 yıl
dünyanın en hızlısı çinde herşeyde olduğu gibi hp neyin derdinde hala
ntv.com.tr/...
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JoeyBane 2 yıl
arap, sabunu bol bulunca
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cocarca33 2 yıl
sabaha kadar 8 TB yap HP sen o isinmayan laptop yapmadiktan sonra neye yarar
adamlar bi laptop yapiyor petek bildigin bacaklarinin uzerine koysan erir
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Piêr Dé Sans 2 yıl cocarca33
Hp nin derdi de senin benim gibi 1000 dolara notebook alan adamlar zaten.
konuya baktımda süper pc mantığını kavrayan 2-3 kişi dışında herkes boş boş konuşmuş.
he arkadaşlar he. hp 8 tb ram ile zaten ev kullanıcılarını düşünüyor, sırf siz cs:go da daha iyi frag alın diye kasıyor.
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kadirirdem 2 yıl
Teknolojiye yetişilmiyor bir tane alıp kullanacaksın bırakın gelişsin dursun.
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Tihilu 2 yıl
"Ben şimdi pırofosyonel lol oyuncusuyum abi sabahtan akşama kadar lol oynuyorum bu sabahtan geceye kadar 200 fps verir mi bana çünkü proyum ben fps önemli"
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01myavuz 2 yıl
"Sayısız işlemci devasa bellek havuzuna aynı anda erişiyor ve böylece milisaniyeler içerisinde hesaplamalar yapılabiliyor."
Bu herşeyi açıklıyor.Tek başına çalışmayacak.
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Anomyous123 2 yıl
The machine
bana biryerlerden tandık geliyor ama
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