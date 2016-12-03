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Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor

Mobil dünyanın en beğenilen arayüzlerinden MIUI, Android 7.0 Nougat işletim sistemine geçiş için gün sayıyor. Pilot denemeler Xiaomi Mi 5 amiral gemisi üzerinde başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Güncelleme konusunda başarılı ve kullanıcılarını sevindiren firmalardan birisi olan Xiaomi, Android 7.0 Nougat işletim sistemini temel alan yeni MIUI 8 güncellemesini ilk olarak Mi 5 amiral gemi modeline verecek. Güncellemenin alfa sürümü devam ediyor.

İlk Olarak Mi 5 Modeline

Xiaomi belirli bir kullanıcı grubu ile geçtiğimiz haftalarda alfa programına başlamıştı. Xiaomi Mi 5 global ROM barındıran cihazların katıldığı bu program, güncellemenin şekillenmesini sağlayacak. Elde edilen geri dönüşler ile kullanıcılara en iyi yapının sunulması amaçlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu"

Yeni güncellemenin dış görünüş açısından ilk versiyon MIUI 8 arayüzünden pek bir farkı yok ancak kullanıcılar özellikle performans ve akıcılık konusunda bariz farkların olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor. 

 

https://androidcommunity.com/android-nougat-based-miui-8-first-to-roll-out-on-the-xiaomi-mi-5-20161202/ Yorum Yaz
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pranis 2 yıl en beğenilen
Saf android hiç güzel değil.
Aynısını meizu-lenovo-samsung- asus(en kötüsü)- htc de yapıyor.
İşlemciler ramlar özellikler aynı olduktan sonra insan ya tasarım yada işletim sistemi farkı arıyor. Sırf vibeui diye k3 note aldım, Şu an redmi note 4üm var, kaymak gibi MIUI kullanıyorum. Saf android elime aldığımda saman gibi geliyor.
Saf android hiç güzel değil.Aynısını meizu-lenovo-samsung- asus(en kötüsü)- htc de yapıyor.İşlemciler ramlar özellikler aynı olduktan sonra insan ya ta...
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Guest-F8946C419 2 yıl
Saf android sürüm ile gelse ne olur sanki?


Bir de haberin ortasına başka bir haber linki koyma fikri kimden çıktı acaba? ne kadar dikkat dağıtıyor hiç düşündünüz mü diyeceğim ama bu sefer oraya reklam da eklerler.
Saf android sürüm ile gelse ne olur sanki?Bir de haberin ortasına başka bir haber linki koyma fikri kimden çıktı acaba? ne kadar dikkat dağıtıyo...
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DH Misafiri 2 yıl
Komik olan taraf Xiaomi halen çoğu modeline 6.0 vermedi. Adamlar sadece MIUI arayüzünü değiştiriyorlar. Daha geçen sene 6.0 gelecek modeller 5.01 de bekliyor. Kafadan konuşmuyorum. Zira iki tane telefonum var. Adamlar kendi arayüzüne odaklanmış. 4.4 sürümlere de 5 vereceklerdi, yakında 4.4 sürümlü ürünlere desteği kesecekler. Demedi demeyin. Xiaomi.eu sitesinde desteği ve çeviriyi kestik. Xiaomi Android sürünleri kurcalamıyor, MIUI içeriğini kurcalıyor. Çok fazla değişiklikte yapmıyor. Oysa Flyme ve EUI gibi arayüzler çok değişiklik yapıyor.Çinde meşhur olmayan EUI gibi çök güzel yapılar var.
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kadirirdem 2 yıl
ben kullanıyorum bakalım Global Stabil rom'a ne zaman gelecek....
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Batuist 2 yıl
yeni gelecek denilen özelliklerden mesela yerleşik numara engelleme miuida zaten var.. yeni gelmeyecek ki? haber yazarlarının biraz daha bilgili olması gerekimiyor mu haber yazarken . buna günlük dilde "gaf" deniyor sanırım..
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interwap 2 yıl
Uzun zamandır OnePlus One ile MIUI kullanıyorum. 5-6-7 derken 8'i bekliyorum. Bağımsız geliştirici umarım bu sürümü es geçmez.
2 tane General Mobile Discovery var. MIUI 7 ve 8 yüklü. Telefonun ömrüne ömür katıyor.
Kullanınca zaten vazgeçemiyorsunuz.
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AxFs 2 yıl
Gm 4g kullanıyorum hala 5.1 sürümündeyim 7.0 nasıl bir sorunu var mı? Donma falan yapmıyorsa birde 7.0 a geceyim
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Hayırlı olsun.
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susesa 2 yıl
MIUIın özellikleri çok güzel ama maalesef stabil değil. Devamlı sorun çıkartıyor . En son rehberimde farklı isimlere farklı numaralar atamış. Dolayısıyla yanlış kişi arıyorum arada. Hiç hoş bi şey değil.
MI5 üzerinde 8.0.4 kullanıyorum.
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wolf silver 2 yıl
Bizi hala redmi note 3 Pro ile 5.1 ile devam edelim.
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Neyinkafasi 2 yıl wolf silver
wolf silver

Bizi hala redmi note 3 Pro ile 5.1 ile devam edelim.

kardeş redmi note 3 proya android 6.0 varken böyle saçma sapan cihazı küçümseyen yazılar yazmayın. Android 7 de alacak, muhtemelen sen hala 5.1 den güncellemeyip böyle ağlayacaksın.
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HatersGonnaHate 2 yıl
Multitasking de olacak mı acaba?
Bir de xiaomi redmi note 3 proya ne zaman geleceği hakkında bilgi yok mu?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yaw şu yapay zeka ne zaman program derleme olayına geçecek sabırla onu bekliyoruz !
eğer bu olursa ; sıradan insan programcıların 9 dan 5 é çalışma saatlerine göre değilde, yapay zeka analiz yöntemiyle 1 saatte bir programcının bir ömür boyu deneme yanılma yolu ile yazdığı ve yazacağı hatalı işletim sistemleri denemekten ciddi bir şekilde kurtulacağız !
tabi yapay zeka nın asıl amacı sorunlara çözüm olma boyutunda bu dünyada sorun çıkartan en tehlikeli türün insan olduğunu insanların yazdığı bir analiz algoritmasıyla çözdüğü andan itibaren yapay zeka hepimizin yuvasını yapacak :)
ama şu an için bizim ilk beklentimiz artık hatasız işletim sistemleri istiyoruz ! :)
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