Android 7.0 sürümü Xiaomi ailesinde ilk kez Mi 5 modeline geliyor

Güncelleme konusunda başarılı ve kullanıcılarını sevindiren firmalardan birisi olan Xiaomi, Android 7.0 Nougat işletim sistemini temel alan yeni MIUI 8 güncellemesini ilk olarak Mi 5 amiral gemi modeline verecek. Güncellemenin alfa sürümü devam ediyor.

İlk Olarak Mi 5 Modeline

Xiaomi belirli bir kullanıcı grubu ile geçtiğimiz haftalarda alfa programına başlamıştı. Xiaomi Mi 5 global ROM barındıran cihazların katıldığı bu program, güncellemenin şekillenmesini sağlayacak. Elde edilen geri dönüşler ile kullanıcılara en iyi yapının sunulması amaçlanıyor.

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Yeni güncellemenin dış görünüş açısından ilk versiyon MIUI 8 arayüzünden pek bir farkı yok ancak kullanıcılar özellikle performans ve akıcılık konusunda bariz farkların olduğunu ifade ediyor. Ayrıca Google tarafında bildirimlerden doğrudan yanıt verebilme, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi gibi yenilikler yer alıyor.