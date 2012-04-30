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HP'den Alexandre Herchcovitch imzalı özel üretim Pavilion dm1 modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik ürünlerin zaman zaman ünlü tasarımcıların elinin değdiği özel versiyonlarına rastlıyoruz. Bu defa HP'nin Pavilion dm1 modeli özel bir versiyonla karşımıza çıktı.

ABD'de bir moda gününde ortaya çıkan model Brezilyalı tasarımcı Alexandre Herchcovitch imzasını taşıyor. 

11.6 inçlik LED ekran 1366 x 768 piksel çözünürlük sunarken işlemci tarafında 1.65GHz hızında çalışan AMD-450 çift çekirdekli APU kullanılmış. Modelin HD webcam, 4GB RAM, 500GB HDD, BeatsAudio, USB 2.0 portu, HDMI, D-Sub (VGA) girişleri şeklinde özellikleri mevcut.

Modelin kasası tamamen altın kaplamalı işlemelerle bezenmiş. Klavyenin altındaki panelde de aynı işlemeleri görmek mümkün. Modelin yanında verilen kılıf da yine aynı motiflerle bezenmiş. HP ilk kez konuk tasarımcısına modelin iç kısmını işleme izni vermiş. 

Özel versiyonlarda olduğu gibi modelin fiyatı hayli yüksek. ABD'de 1799$ etiketiyle bu hafta içerisinde piyasada olacak.

http://notebookitalia.it/hp-dm1-con-amd-e450-edizione-speciale-dorata-14478 Yorum Yaz
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CoreXXX 7 yıl
bu kadar pahalı ve ufak cihaza bi ssd koyun bari gerizekalılar
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E_Aydin35 7 yıl
Çok güzel, bayanların gözdesi olur dah açok. Hp'nin bu tür tasarımlarına bayılıyorum yıllardır gerçekden notebook olsun netbook olsun çok iyi v eiddalı tasarımlara şahit olduk, buda gerçekden parası fazla olup gösteriş için seçilebilecek iyi yollardan biri..:)
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GrounD_ZerO 7 yıl
bu segmentte dm1-3200st yi önerebilirim.. 850 lira civarı.. gereksiz pahallı diyen kişilerin yönelebileceği bir cihaz..
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erci501 7 yıl
üst seviye modellere de isteriz
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ferhat.kadak 7 yıl
para veren ...... dır. boşluğa uygun olanı lütfen doldurunuz
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aceleciburak 7 yıl
1 hafta önce dm1 4110et modelini altım test ettim gerçekten 11.6 inch segmentinde rakipsiz diyebilirim alt kapak full açılıyor ztn hp kullanma talimatına disk nasıl değiştirilir ve ram nasıl değiştirilir diye bilgilerde eklemiş ayrıca cihazda bt 4.0 mevcut 120 gb lık bir ssd ile sağlam performans ve buna bağlı uzun pil ömrü verecektir.
bu model için diyebileceğim bişi yok uç kullanıcılara hitap ediyor. ama hp bu tarz uç ürünler çıkarmak yerine modellerde fiyat indirebilir yada piyasada az sayıda bulunan Fusion işlemcili sistemlerin yelpazesini genişletebilir bu son kullanıcı açısından daha faydalı olur...
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