HP'den Alexandre Herchcovitch imzalı özel üretim Pavilion dm1 modeli

Elektronik ürünlerin zaman zaman ünlü tasarımcıların elinin değdiği özel versiyonlarına rastlıyoruz. Bu defa HP'nin Pavilion dm1 modeli özel bir versiyonla karşımıza çıktı.





ABD'de bir moda gününde ortaya çıkan model Brezilyalı tasarımcı Alexandre Herchcovitch imzasını taşıyor.





11.6 inçlik LED ekran 1366 x 768 piksel çözünürlük sunarken işlemci tarafında 1.65GHz hızında çalışan AMD-450 çift çekirdekli APU kullanılmış. Modelin HD webcam, 4GB RAM, 500GB HDD, BeatsAudio, USB 2.0 portu, HDMI, D-Sub (VGA) girişleri şeklinde özellikleri mevcut.





Modelin kasası tamamen altın kaplamalı işlemelerle bezenmiş. Klavyenin altındaki panelde de aynı işlemeleri görmek mümkün. Modelin yanında verilen kılıf da yine aynı motiflerle bezenmiş. HP ilk kez konuk tasarımcısına modelin iç kısmını işleme izni vermiş.





Özel versiyonlarda olduğu gibi modelin fiyatı hayli yüksek. ABD'de 1799$ etiketiyle bu hafta içerisinde piyasada olacak.