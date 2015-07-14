HP'den Bang & Olufsen ses sistemli yeni dizüstü bilgisayar!

Geçtiğimiz Mart ayında Beats Audio'ya veda eden dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, hatırlayacağınız üzere Bang & Olufsen ile önemli bir ortaklığa imza atmıştı. Bu doğrultuda üretilen ilk dizüstü bilgisayar çözümü de "EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition" ismindeki modelle görücüye çıktı.

2014 yılında Intel Core M işlemciyle satışa sunulan 12.5-inç ekranlı EliteBook Folio 1020'nin Bang & Olufsen ses sistemiyle güncellenmiş hali olan EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition, tercih edilen renk kombinasyonu ve tasarımıyla oldukça şık görünüyor. Windows 10 işletim sistemi taşıyacak olan dizüstü bilgisayar, gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonu ve web kamerasıyla da Skype görüşmelerinde yüksek bir performans ortaya koyabilecek.

Şimdilik resmi satış fiyatı açıklanmamış olan Hp EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition, önümüzdeki sonbahar aylarında satışa çıkıyor.

http://microsoft-news.com/hp-announces-the-new-bang-olufsen-limited-edition-of-the-elitebook-folio-1020/