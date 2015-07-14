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HP'den Bang & Olufsen ses sistemli yeni dizüstü bilgisayar!

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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HP'den Bang & Olufsen ses sistemli yeni dizüstü bilgisayar!
 
Geçtiğimiz Mart ayında Beats Audio'ya veda eden dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, hatırlayacağınız üzere Bang & Olufsen ile önemli bir ortaklığa imza atmıştı. Bu doğrultuda üretilen ilk dizüstü bilgisayar çözümü de "EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition" ismindeki modelle görücüye çıktı.
2014 yılında Intel Core M işlemciyle satışa sunulan 12.5-inç ekranlı EliteBook Folio 1020'nin Bang & Olufsen ses sistemiyle güncellenmiş hali olan EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition, tercih edilen renk kombinasyonu ve tasarımıyla oldukça şık görünüyor. Windows 10 işletim sistemi taşıyacak olan dizüstü bilgisayar, gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonu ve web kamerasıyla da Skype görüşmelerinde yüksek bir performans ortaya koyabilecek.
Şimdilik resmi satış fiyatı açıklanmamış olan Hp EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition, önümüzdeki sonbahar aylarında satışa çıkıyor.
HP'den Bang & Olufsen ses sistemli yeni dizüstü bilgisayar!
 

http://microsoft-news.com/hp-announces-the-new-bang-olufsen-limited-edition-of-the-elitebook-folio-1020/ Yorum Yaz
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by.eralp 3 yıl
Hp ürünlerinde ağırlıklı olarak "U" işlemci kullanıyor.Buna rağmen yinede ısınırsa yuh zaten.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Elitebook kullandım. Bu HP şikayetlerinin hiçbiriyle karşılaşmadım nedense.
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DeepBrown 3 yıl
soğutma olayında ne aşamada bu şirket ?
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sis651 3 yıl DeepBrown
Artık mobil işlemciler normal yüklerde fazla ısınmadığı için aşırı ısınma sorunu yok. Yoksa HP'ye kalsa hala soba satmaya devam ederdi. :D
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uguralcepp 3 yıl
Ya şu adamlara hp aldığımdan beri şanet ediyorum. Tamam 8 yıldır kullanıyorum ama ellerim yanıyor kullanırken. Klavyesiz kullanılmıyor. Herifler tasarım konusunda çok başarılı ama soğutma son noktayı koyuyor.
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MegaWolt38 3 yıl
HP kadar dandik ötesi bir marka yok. Beş para etmez ürünler, iş yerindeki tüm dizüstü masaüstü hp. probook ve elitebook. en az bir usb belleği çalışmayan dizüstü yok. eşşek yüküyle ağır, kullanışsız. Elitebook da aynı probook da...Şirket olmasa asla kullanmam.
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WmGMD 3 yıl
Beats olan bir modelini kullanıyorum gerek renk gerek tasarım gerekse de ses olarak memnunum.
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