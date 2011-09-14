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HP'den Fashion Night Out’a özel Envy Beats Edition kampanyası

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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HP’nin çekici dizüstü bilgisayarı Envy Beats Edition’ı satın almayı düşünüyorsanız, 15 Eylül’de Dünyanın önde gelen moda dergilerinden Vogue tarafından İstanbul’da ikinci defa düzenlenecek olan Fashion Night Out’a kaçırmayın.

HP’nin FNO’ya özel düzenlediği kampanyaya göre geçtiğimiz ay sınırlı sayıda satışa çıkan HP Envy Beats Edition’ı 15 Eylül 2011 Perşembe akşamı Bağdat Caddesi, Nişantası Teknosa’dan, İstinye Park Darty’den ya da Bağdat Caddesi Vatan Notebook mağazasından satın alan teknoloji severler Beats by Dr. Dre imzalı özel kulaklığın sahibi olacak.

Yüksek kaliteli ses deneyimi için sırtını 90’ların başından bu yana Rap dünyasına damgasını vuran Dr. Dre’nin “İnsanlar müziğin tamamını duymuyor.” Diyerek amacını özetlediği Beats Audio’ya dayayan HP Envy Beats Edition, kullanıcılara kayıpsıza yakın müzik dinleyebilme imkanı sunuyor. Envy Beats Edition’da ses sistemin ayrı bir ünite içinde yer alması ile diğer sistemlerin dijital sinyallerinden izole oluyor. Ayrıca HP Envy Beats Edition’ın kulaklık girişinde metal kullanılmaması sayesinde oluşabilecek ekstra sesleri yok ediyor.

Bilgisayar üzerinde 2 ön ve 2 arka hoparlörü bulunurken; kadife hisli alüminyum ve krom kaplı siyah – kırmızı tasarım stili ve kırmızı ışıklı klavyesi de göz dolduruyor.


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badboymadbad 8 yıl
hp mi allah korusun dv6 3107 modelinden aldım 80 derecenin altına inmez eğer hp diyorsanız kutuplarda ve açık havada kullanmanızı öneririm allah hpnin belasını versin.
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
Sadece kulaklığı alamıyor muyuz
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ReTRo-Asi 8 yıl
Bağdat Caddesi Vatan Notebook mağazasını aradım bizim öyle bilgimiz yok notebookda yok zaten dediler :)
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speedman 8 yıl ReTRo-Asi
ReTRo-Asi

Bağdat Caddesi Vatan Notebook mağazasını aradım bizim öyle bilgimiz yok notebookda yok zaten dediler :)





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Stanislas Xavier 8 yıl
Tasarım çok güzel ama performans aynı seviyede değil..
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aslanemre58 8 yıl
Türkiye'de satışta olan daha güçlü 14 inçlik bir cihaz biliyorsanız buyrun söyleyin

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.mert 8 yıl
iyi haber
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sinantulum 8 yıl
güzelmiş
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