HP'den Fashion Night Out’a özel Envy Beats Edition kampanyası

HP’nin çekici dizüstü bilgisayarı Envy Beats Edition’ı satın almayı düşünüyorsanız, 15 Eylül’de Dünyanın önde gelen moda dergilerinden Vogue tarafından İstanbul’da ikinci defa düzenlenecek olan Fashion Night Out’a kaçırmayın.

HP’nin FNO’ya özel düzenlediği kampanyaya göre geçtiğimiz ay sınırlı sayıda satışa çıkan HP Envy Beats Edition’ı 15 Eylül 2011 Perşembe akşamı Bağdat Caddesi, Nişantası Teknosa’dan, İstinye Park Darty’den ya da Bağdat Caddesi Vatan Notebook mağazasından satın alan teknoloji severler Beats by Dr. Dre imzalı özel kulaklığın sahibi olacak.

Yüksek kaliteli ses deneyimi için sırtını 90’ların başından bu yana Rap dünyasına damgasını vuran Dr. Dre’nin “İnsanlar müziğin tamamını duymuyor.” Diyerek amacını özetlediği Beats Audio’ya dayayan HP Envy Beats Edition, kullanıcılara kayıpsıza yakın müzik dinleyebilme imkanı sunuyor. Envy Beats Edition’da ses sistemin ayrı bir ünite içinde yer alması ile diğer sistemlerin dijital sinyallerinden izole oluyor. Ayrıca HP Envy Beats Edition’ın kulaklık girişinde metal kullanılmaması sayesinde oluşabilecek ekstra sesleri yok ediyor.

Bilgisayar üzerinde 2 ön ve 2 arka hoparlörü bulunurken; kadife hisli alüminyum ve krom kaplı siyah – kırmızı tasarım stili ve kırmızı ışıklı klavyesi de göz dolduruyor.