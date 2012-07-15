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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den Pavillion p6 masaüstü bilgisayar ailesine yeni üye; p6-2220

6 yıl
9,2b
1
7
Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, Pavillion p6 serisi masaüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi p6-2220’yi satışa sundu.
3.3GHz'lik Core i3-2120 işlemcisinden gücünü alan ve 2GB’lık sistem belleği üzerinde bulunan p6-2220’de 1TB’lık sabit sürücü yer alırken; 64-bit Windows 7 ile birlikte geliyor. 630 dolar olarak belirlenen bu standart modelin yanı sıra p6-2220’nin konfigürasyon seçenekleri arasında işlemci açısından Core i5-3450, Core i7-3770 ve Celeron G460 bulunurken; depolama birimi 7200 rpm’de 2 TB, 5400 rpm’de ise 3TB’a, sistem belleği ise 8GB’a kadar yükseltilebiliyor. 
Benzer şekilde bilgisayar üzerindeki grafik birimi standart Intel HD’nin yanı sıra AMD Radeon HD7350 ya da Nvidia GeFore GT630 yer alabilirken; DVD sürücüsünün yerine Blu-ray ROM ya da Blu-ray Disk sürücüsü tercih edilebiliyor. 



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acbold 6 yıl en beğenilen
Hazır pc lere kıl oluyorum.Bilinçsiz tüketici için birebir.
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hamza1912 4 yıl
Arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var Foxconn A74ml anakartım arızalandı chipset arızasıymış adam 90 liraya tamir ederim dedi tamirin geçici çözüm olduğunu biliyorum sıfırını bulamıyorum elimdeki ram ve işlemciye uygun başka marka anakart alsam parçalar uyumlu olurmu
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DH Misafiri 6 yıl
bende aynısı var süper bigisayar benimkisi samsung HP
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AltairIbnLaAhad 6 yıl
laptoplarına 8gb koyan hp bari masaüstüne 4 gb felan koysaymış
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E_Aydin35 6 yıl
Banada 2Gb bir bellek saçma ve düşük geldi, böyle bir sistem için belki çıta dah ayüksek olabilirdi.. İyi bir seçenek olucak masaüstü sektöründe bu bilgisayar. 850-1400Tl arası olursa iyi olur..
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erci501 6 yıl
Cep telefonlarinda bile 2 gb ram donemi baslamisken masaustune 2 gb ram komik olmus
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acbold 6 yıl en beğenilen
Hazır pc lere kıl oluyorum.Bilinçsiz tüketici için birebir.
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yc#1 6 yıl
64-bit işletim sistemi veriyorsan belleği de en az 4 GB koyacaksın ki bi anlamı olsun. Özellikle bellek fiyatlarının dip yaptığı bu dönemde.
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