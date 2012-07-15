HP'den Pavillion p6 masaüstü bilgisayar ailesine yeni üye; p6-2220

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP, Pavillion p6 serisi masaüstü bilgisayar ailesinin yeni üyesi p6-2220’yi satışa sundu.

3.3GHz'lik Core i3-2120 işlemcisinden gücünü alan ve 2GB’lık sistem belleği üzerinde bulunan p6-2220’de 1TB’lık sabit sürücü yer alırken; 64-bit Windows 7 ile birlikte geliyor. 630 dolar olarak belirlenen bu standart modelin yanı sıra p6-2220’nin konfigürasyon seçenekleri arasında işlemci açısından Core i5-3450, Core i7-3770 ve Celeron G460 bulunurken; depolama birimi 7200 rpm’de 2 TB, 5400 rpm’de ise 3TB’a, sistem belleği ise 8GB’a kadar yükseltilebiliyor.

Benzer şekilde bilgisayar üzerindeki grafik birimi standart Intel HD’nin yanı sıra AMD Radeon HD7350 ya da Nvidia GeFore GT630 yer alabilirken; DVD sürücüsünün yerine Blu-ray ROM ya da Blu-ray Disk sürücüsü tercih edilebiliyor.







