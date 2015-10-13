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HP'den Star Wars Special Edition dizüstü modeli

3 yıl
2,9b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'den Star Wars Special Edition dizüstü modeli

Star Wars : Güç Uyanıyor filminin vizyon tarihine geri sayım devam ederken, firmaların da bu heyecandan en iyi şekilde istifade etmeye çalıştığı görülüyor. Mobil ve konsol oyunlarından sonra tematik cihazlar da görünmeye başladı.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı Star Wars Special Edition adını taşıyor ve dış tasarım itibariyle hikayedeki karanlık tarafın çizgilerini yansıtıyor. Donanım özellikleri itibariyle de cihazın gücü temsil ettiğini söyleyebiliriz. 

15.6 inçlik Full HD ekrana sahip olan cihazda Skylake işlemciler, opsiyonel Nvidia GeForce grafik kartı, 12GB'a kadar RAM, 2TB'a kadar HDD, kırmızı arka aydınlatmalı klavye ve Bang Olufsen hoparlör, 7 saate kadar kullanım süresi şeklinde özellikler yer alıyor. 

Gri ağırlıklı dış tasarımda Darth Vader ve imparatorluk askerleri boy gösterirken araya kırmızı renkler serpiştirilmiş. Güç adaptöründe de imparatorluk askerleri bizi bekliyor. İç tarafta ise 1000 civarında görsel, arka plan resmi, ses şemaları, fontlar, çizgi roman kitapları ve film fragmanları yer alıyor. Modelin 699$ başlangıç fiyatı bulunuyor.  

http://hexus.net/tech/news/laptop/87161-hp-launches-dark-side-inspired-star-wars-special-edition-laptop/ Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Şu star wars'tan ne ekmek yediler be..
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Mianfei 3 yıl
LOTR veya Heyrı Pıtırlılarınıda görmek istiyoruz. "Görmek" dedim bak. Haşa Hp'den asla mal almam :).
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Şu star wars'tan ne ekmek yediler be..
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RushEpicsTR 3 yıl
Çok Şık..
Kötülerin laptop'a kazınmasıda ayrı bir değişiklik. her modellerinde böyle opsiyonel seçimler olsa 2 marka arasında kalınan durumlarda kendini şeçtirebilir.
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