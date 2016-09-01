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HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar

IFA 2016 tüketici elektroniği fuarının başlaması ile birlikte dev markaların önemli kozları da görücüye çıkmaya başladı. HP fuara hoparlör görünümlü bir masaüstü bilgisayar getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu hafta başlayan IFA 2016 tüketici elektroniği  fuarı birbirinden ilginç tasarımlara sahne oluyor. Lenovo Yoga Book modelinden sonra şimdi sıra HP Pavilion Wave modelinde.

Pavilion Wave hoparlör görünümünde bir masaüstü bilgisayar. Bang & Olufsen ile birlikte tasaralanan model, ses konusuna önem veren tüketicilere hitap ediyor. Yüksek kaliteli hoparlörler barındıran model, Bang & Olufsen Play yazılımı ile en iyi ses deneyimi için optimizasyon imkanı sunuyor.

Yaklaşık 25cm yüksekliğinde olan Pavilion Wave, üçgen yapısı evdeki dekorasyona da uyum sağlayacak cinsten. Ürünün tek eksiği harici kaynaklara kablosuz olarak bağlanamaması. Bu bakımdan sürekli bilgisayar yanında tutmak gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı"

Ürün içerisinde Skylake tabanlı işlemciler, 16GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar HDD veya 1TB’a kadar SSD seçenekleri yerleştirilebiliyor. Ayrıca kasa içerisinde de sesin kalitesini arttıracak bir yapı kullanılmış.

Kasa içerisinde 3 ayrı odacık yer alıyor ve bileşenler bu odalara dağıtılıyor. Kasayı çepeçevre saran hoparlörlerin bu sayede gücü artıyor. Ayrıca odacıklar sesi yukarıya doğru yansıtıyor ve bir hava boşluğundan dağıtıyor. Bu hava boşluğu ayrıca sıcak havanın da dışarı atılmasını sağlıyor. HP Pavilion Wave için belirlenen başlangıç fiyatı 550$. 23 Eylül itibariyle modelin piyasaya çıkması bekleniyor.

 

https://www.engadget.com/2016/09/01/hp-pavilion-wave/ Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 3 yıl
Laptop olsa yine ısınır
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by.eralp 3 yıl
Tasarım güzel de Hp'nin işi bu değil ki
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Takeshi Kovacs 3 yıl
Bence güzel tasarım
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MrKemal17 3 yıl
İçinde iş görecek bir ekran kartı da varsa iyi cihaz.
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Dahi Olalım 3 yıl
Ekran kartı hakkında bilgi yok. Onun dışındaki özellikler şahane.
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cceviz 3 yıl
toplamadığım pc ye pc demem.
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sendemail 3 yıl
550$ a Tr ye gelsin hemen alırım ,
1 aydır küp kasa toplamaya çalışıyorum ,kurdeşen döktüm .Böyle bir şey çıksa alsam kurtulsam.
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Medyy 3 yıl
HP'den hiçbir işe yaramayacak bir bilgisayar daha. Verge'te AMD R9 M470 ve 530$ olacağı yazıyor.
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