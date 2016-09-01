HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar

Bu hafta başlayan IFA 2016 tüketici elektroniği fuarı birbirinden ilginç tasarımlara sahne oluyor. Lenovo Yoga Book modelinden sonra şimdi sıra HP Pavilion Wave modelinde.

Pavilion Wave hoparlör görünümünde bir masaüstü bilgisayar. Bang & Olufsen ile birlikte tasaralanan model, ses konusuna önem veren tüketicilere hitap ediyor. Yüksek kaliteli hoparlörler barındıran model, Bang & Olufsen Play yazılımı ile en iyi ses deneyimi için optimizasyon imkanı sunuyor.

Yaklaşık 25cm yüksekliğinde olan Pavilion Wave, üçgen yapısı evdeki dekorasyona da uyum sağlayacak cinsten. Ürünün tek eksiği harici kaynaklara kablosuz olarak bağlanamaması. Bu bakımdan sürekli bilgisayar yanında tutmak gerekiyor.

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Ürün içerisinde Skylake tabanlı işlemciler, 16GB’a kadar DDR4 RAM, 2TB’a kadar HDD veya 1TB’a kadar SSD seçenekleri yerleştirilebiliyor. Ayrıca kasa içerisinde de sesin kalitesini arttıracak bir yapı kullanılmış.

Kasa içerisinde 3 ayrı odacık yer alıyor ve bileşenler bu odalara dağıtılıyor. Kasayı çepeçevre saran hoparlörlerin bu sayede gücü artıyor. Ayrıca odacıklar sesi yukarıya doğru yansıtıyor ve bir hava boşluğundan dağıtıyor. Bu hava boşluğu ayrıca sıcak havanın da dışarı atılmasını sağlıyor. HP Pavilion Wave için belirlenen başlangıç fiyatı 550$. 23 Eylül itibariyle modelin piyasaya çıkması bekleniyor.