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Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı

Yoga tablet ailesi ile her zaman ilginç özellikler sunmaya çalışan Lenovo, bugün bu çalışmalarını zirveye çıkardı. Lenovo Yoga Book modeli dokunmatik yüzeyi ile dikkat çekmeyi başarıyor.
2 yıl
10,4b
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14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı

Lenovo’nun son yıllarda tablet pazarına yaptığı katkılar yadsınamaz. Windows 8 işletim sistemli ilk ikisi bir arada dizüstü modelini piyasaya sürerek dikkat çeken firma, Android tarafındaki Yoga tablet tasarımı ile de ilgi görmüştü. Bugün ise çok farklı bir tasarım karşımızda.

Lenovo Yoga Book adındaki ikisi bir arada dizüstü modeli, ilk bakışta bir klavye olduğu zannedilen yüzeyi ile sınıfında fark yaratacak gibi görünüyor. Ekran ve yüzey arasında önceki Yoga modellerinden alıştığımız menteşe sistemi kullanan firma, bu kez daha küçük bir yapı geliştirmiş. 3 adet eksen ile daha rahat bir kullanım sunulmuş. Kasa tamamen metal alaşıma sahip.

Dokunmatik Yüzey

Yoga Book konsepti hem dokunmatik bir dizüstü modeli isteyen hem de grafik çizimleri ile uğraşan kesimleri hedefliyor. Alt kısımdaki dokunmatik yüzey iki farklı fonksiyona sahip. İlgili butona tıklandığı zaman arka aydınlatmalı dokunmatik tuşlar ortaya çıkıyor ve bir klavye olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Lenovo buna Halo Keyboard adını vermiş.

 

Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı
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Eğer çizim yapacaksanız bu kez tamamen boş bir yüzeye dönüşüyor ve buna da Create Pad adı veriliyor. Wacom ile ortak geliştirilen dokunmatik yüzey tamamen açıldığında bir çizim tableti elde etmiş oluyorsunuz. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil.

Real Pen

Cihaz ile birlikte sunulan Real Pen adındaki ekran kalemi 2048 hassasiyet seviyesine sahip ve 100 dereceye kadar açılardan algılama yapabiliyor. Bu kalem ile ister ekrana isterseniz de Create Pad üzerine çizim yapabiliyorsunuz. Kalemin yetenekleri bununla da sınırlı değil. Elektromanyetik bir alan oluşturan kalem, belirli bir mesafeden cihaz ile iletişim kurabiliyor. Bu mesafe içerisinde örneğin bir A4 kağıt üzerine ne çizerseniz çizin anında ekranda görebiliyorsunuz.

Ekran kalemini kullanmaya başladığınız anda cihaz uykuda bile olsa algılamaya başlıyor ve minik pencerede yazdıklarınızı görebiliyorsunuz. Bu özellik hem Windows 10 hem de Android 6.0 işletim sistemli versiyonlara entegre edilmiş durumda.

 

Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı
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10.1 inçlik Full HD ekrana sahip olan Yoga Book, 4 çekirdekli Intel Atom x5 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 15 saate kadar kullanım süresi, SIM kart desteği şeklinde diğer özelliklere sahip. Android tarafında Book UI adında özel bir kullanıcı arayüzü çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "HTC One A9s geliyor"

Lenovo Yoga Book modelinin Android işletim sistemli versiyonu için 499$ fiyat etiketi belirlenmiş. Windows 10 modeli için ise 549$ fiyat etiketi mevcut. Satışlar ise Ekim ayında başlıyor. 


 

http://www.phonearena.com/news/The-Lenovo-Yoga-Book-is-a-2-in-1-tablet-that-aims-to-cater-to-both-power-users-and-creative-types_id84757 Yorum Yaz
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The-Engineer 2 yıl en beğenilen
Mükemmel bi şey olmuş bu. Uzun zamandır ilk defa bi tablet için acaba alma mi dedim


Alttaki dokunmatik yüzey bayağı yenilikçi olmuş. Özellikle o kağıt kalemle yazdığın şeyleri ekrana gecirebilmesi çok hoşuma gitti.
Mükemmel bi şey olmuş bu. Uzun zamandır ilk defa bi tablet için acaba alma mi dedimAlttaki dokunmatik yüzey bayağı yenilikçi olmuş. Özell...
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merm 2 yıl
Amoled ekralı olursa cidden tadından yenmez, yoga 900'üm bunu kıskandı :D
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1BilimAdamı 2 yıl
Bu ürün ciddi 500 küsür dolar mı
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pUnduli 2 yıl
Fikir olarak güzel bir cihaz, ana olayı çizim olduğuna göre mucizevi bir donanıma ihtiyacı yok. Bizim zamanımızda olsa okula sırf bunla giderdim kitapları da PDF yapıp.
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O40 2 yıl
Bu ürünün 3d yazıcılar ile birleştiğinde harika işler çıkartacağına inanıyorum
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DH Misafiri 2 yıl
Android tablet alınır mı sorusu bundan sonra daha bi anlamlı olacak
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zbilici 2 yıl
Bence tamamen gereksiz bir ikinci ekran. Yani yaptığım resim üzerinde direk kalem ile düzenleme yapacağıma neden altındaki ekranda bu işlemi yapayım ki?!
Firmalar kendilerini diğer firmalardan farklı gösterebilmek için arayış içerisindeler. Bu arayış esnasında da böyle saçma sapan gereksiz şeyleri çıkartıyorlar. Ipad Pro da mesela bunlardan bir tanesi.
Steve Jobs ne güzel söylemiş: "Yaptığımız şeyler kadar yapmadıklarımızdan da gurur duyuyorum. Yenilik, bin şeye hayır demektir."
Her şeyi yapmak zorunda değilsiniz.
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gorkem2626 2 yıl
Kesinlikle tutar bu tarz bi cihazı birde şu geçirmez yaparlarsa. Muhteşem olur.
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Solid State Disk 2 yıl
Hoş konsept.
Lâkin işlemcisi artık iyice eski ve cılız durmakta. Intel'in yeni Apollo Lake Cpu'ları ile güncellenip ekranın çerçevesi az daha içe çekilirse tadından yenmez :)
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kadirirdem 2 yıl
değişik olmuş beğendim...
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eric13 2 yıl
Bircok denenmis fikri bir araya getiren vasat donanimli bir tablet. Bakalim bu ne kadar tutacak cunku not defteri fikirini Hp android tablette denemisti tutmamisti, dokunmatik klavye olayi acerin fikriydi o da tutmadi ...
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next.gen 2 yıl
Konsept müthiş
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