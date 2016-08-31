Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı

Lenovo’nun son yıllarda tablet pazarına yaptığı katkılar yadsınamaz. Windows 8 işletim sistemli ilk ikisi bir arada dizüstü modelini piyasaya sürerek dikkat çeken firma, Android tarafındaki Yoga tablet tasarımı ile de ilgi görmüştü. Bugün ise çok farklı bir tasarım karşımızda.

Lenovo Yoga Book adındaki ikisi bir arada dizüstü modeli, ilk bakışta bir klavye olduğu zannedilen yüzeyi ile sınıfında fark yaratacak gibi görünüyor. Ekran ve yüzey arasında önceki Yoga modellerinden alıştığımız menteşe sistemi kullanan firma, bu kez daha küçük bir yapı geliştirmiş. 3 adet eksen ile daha rahat bir kullanım sunulmuş. Kasa tamamen metal alaşıma sahip.

Dokunmatik Yüzey

Yoga Book konsepti hem dokunmatik bir dizüstü modeli isteyen hem de grafik çizimleri ile uğraşan kesimleri hedefliyor. Alt kısımdaki dokunmatik yüzey iki farklı fonksiyona sahip. İlgili butona tıklandığı zaman arka aydınlatmalı dokunmatik tuşlar ortaya çıkıyor ve bir klavye olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Lenovo buna Halo Keyboard adını vermiş.

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Eğer çizim yapacaksanız bu kez tamamen boş bir yüzeye dönüşüyor ve buna da Create Pad adı veriliyor. Wacom ile ortak geliştirilen dokunmatik yüzey tamamen açıldığında bir çizim tableti elde etmiş oluyorsunuz. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil.

Real Pen

Cihaz ile birlikte sunulan Real Pen adındaki ekran kalemi 2048 hassasiyet seviyesine sahip ve 100 dereceye kadar açılardan algılama yapabiliyor. Bu kalem ile ister ekrana isterseniz de Create Pad üzerine çizim yapabiliyorsunuz. Kalemin yetenekleri bununla da sınırlı değil. Elektromanyetik bir alan oluşturan kalem, belirli bir mesafeden cihaz ile iletişim kurabiliyor. Bu mesafe içerisinde örneğin bir A4 kağıt üzerine ne çizerseniz çizin anında ekranda görebiliyorsunuz.

Ekran kalemini kullanmaya başladığınız anda cihaz uykuda bile olsa algılamaya başlıyor ve minik pencerede yazdıklarınızı görebiliyorsunuz. Bu özellik hem Windows 10 hem de Android 6.0 işletim sistemli versiyonlara entegre edilmiş durumda.

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10.1 inçlik Full HD ekrana sahip olan Yoga Book, 4 çekirdekli Intel Atom x5 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 15 saate kadar kullanım süresi, SIM kart desteği şeklinde diğer özelliklere sahip. Android tarafında Book UI adında özel bir kullanıcı arayüzü çalışıyor.

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Lenovo Yoga Book modelinin Android işletim sistemli versiyonu için 499$ fiyat etiketi belirlenmiş. Windows 10 modeli için ise 549$ fiyat etiketi mevcut. Satışlar ise Ekim ayında başlıyor.



