HP'den ince ve hafif tasarımlarıyla ön plana çıkan Ultrabooklar geliyor

Küresel pazarın sayılı dizüstü bilgisayar firmalarından Hewlett Packard, Tayvan merkezli kaynaklardan (komponent ve parça üreticileri) gelen bilgilere göre karşımıza birbirinden yeni ultrabooklarla çıkacak. Hatta HP'nin ultrabookları Asus firmasının üzerinde çalıştığı ve eylül ayına doğru satışa sunmayı planladığı UX21'den (ultrabook) daha önce teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.



İnce olduğu kadar hafif tasarımlarıyla dikkat çeken ultrabook sınıfı dizüstü bilgisayarlardan HP ilk aşamada iki veya daha fazla model üretebilir. HP'nin üretim için Foxconn firmasıyla el sıkıştığı; bununla kalmayıp Foxconn'un HP'ye siparişleri göndermeye başladığı söyleniyor. Ancak HP ile Foxconn, siparişlerin teslimi konusundaki yorumları reddetti.

HP'nin ultrabooklarının Intel Core i7-2677M (1.8 GHz) ve Intel Core i7-2637M (1.7 GHz) işlemcilerden güç alması bekleniyor.



* Fotoğraf temsilidir.



http://www.digitimes.com/news/a20110711PD204.html