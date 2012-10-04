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HP'den işletmelere yönelik ElitePad 900 Windows 8 tablet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 çıkış tarihi yaklaşırken, üretici ortakların tanıtımları da hız kesmeden devam ediyor. HP, işletmeleri hedeflediği yeni tableti ElitePad 900'ü duyurdu.

Tablet Intel'in kısa süre önce detaylandırdığı Clover Trail işlemcisini temel alıyor. 10.1 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranda 1280 x 800 piksel çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunulurken, 10 saate kadar kullanım imkanı bulunuyor. 

2GB RAM, 32GB/64GB SSD seçenekleri, LED flaşlı 8MP arka kamera, ön kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı, 9.2mm kalınlık, 750gr ağırlık, alüminyum arka kaplama, microSD yuvası, 3G/4G desteği,  810G askeri standartta dayanıklılık sertifikası şeklinde diğer özelliklere sahip.

Tabletin özellikleri ile yetinmek istemeyenlere ise farklı aksesuarlar sunulacak. 2 USB portu, HDMI çıkışı, tam boy kart okuyucu ve ek batarya sunan Expansion Jacket standı, entegre bir klavye, SD kart okuyucu ve farklı açılarda ekran kullanımı sunan Productivity Jacket standı, klavye, monitör ve şarj standı sunan dock istasyonu, Tablet Pen dokunmatik ekran kalemi bunlar arasında.

Diğer ürünlerin aksine HP, yeni tabletin çıkış tarihini Ocak ayı olarak belirlemiş. Fiyatı da şimdilik bilinmiyor.
HP'den işletmelere yönelik ElitePad 900 Windows 8 tablet
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Kirk Lee 7 yıl
x86 tablet devri başlıyor anlaşılan. dizüstü ve netbook devri yavaş yavaş kapanmaya başlayacak.
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haymatloshan 7 yıl
İşlemcisi hakkında bir bilgi yok,ram seviyesi Acer'e göre düş,hakeza depolama alanında az.Nihai değerlendirme için fiyatı da görmek lazım.
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