HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör

Hazırladığı bilgisayarlar kadar monitörleriyle de iddialı olan HP, ürün gamına tasarımıyla öne çıkan yeni bir model ekliyor. Elite L2201x model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitör sadece 0.4-inç olan kalınlığı ve parlak ön-arka kaplaması ile şık bir görünüm sergiliyor.

LED backlit tabanlı olan ve Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük desteği sunan monitör, 5,000:1 kontrast oranı ve 250cd/m2 parlaklık değerleriyle geliyor. Görüntü aktarımı için DisplayPort konnektörünü kullanan HP Elite L2201x'in 1 Haziran'da 249 dolarlık etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.