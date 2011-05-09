HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hazırladığı bilgisayarlar kadar monitörleriyle de iddialı olan HP, ürün gamına tasarımıyla öne çıkan yeni bir model ekliyor. Elite L2201x model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitör sadece 0.4-inç olan kalınlığı ve parlak ön-arka kaplaması ile şık bir görünüm sergiliyor.
LED backlit tabanlı olan ve Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük desteği sunan monitör, 5,000:1 kontrast oranı ve 250cd/m2 parlaklık değerleriyle geliyor. Görüntü aktarımı için DisplayPort konnektörünü kullanan HP Elite L2201x'in 1 Haziran'da 249 dolarlık etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.
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21.5" olacak. Ama doğru söylüyorsun. Bundan sonra FullHD çözünürlüğünde ekran alırsam 27" den ufak almamak lazım. Çünkü benim 21.5" te yazılar çok ufak kaldığı için baya zor okunuyor. Sanıyorum 27" en ideali olacaktır...
"HP'den tasarımıyla öne çıkan 2.15-inç boyutunda Full HD monitör"