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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör
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Hazırladığı bilgisayarlar kadar monitörleriyle de iddialı olan HP, ürün gamına tasarımıyla öne çıkan yeni bir model ekliyor. Elite L2201x model adını taşıyan 21.5-inç boyutundaki geniş ekran LCD monitör sadece 0.4-inç olan kalınlığı ve parlak ön-arka kaplaması ile şık bir görünüm sergiliyor.

LED backlit tabanlı olan ve Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük desteği sunan monitör, 5,000:1 kontrast oranı ve 250cd/m2 parlaklık değerleriyle geliyor. Görüntü aktarımı için DisplayPort konnektörünü kullanan HP Elite L2201x'in 1 Haziran'da 249 dolarlık etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.

HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör
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HP'den tasarımıyla öne çıkan 21.5-inç boyutunda Full HD monitör
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UzmaN345 8 yıl
Tasarımda ergonomiye sıfır; bence para baglanmaz..
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acmtncy 8 yıl
çok şık fakat kabloları yandan takmak pek hoş bi görüntü olmayacaktır
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Zoefox 8 yıl
evet bende ona takıldım görüntü şık,kablolar yandan fışkırcak falan,kafaları güzelmiş sanırım.
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Furkan! 8 yıl
illa o çözünürlükte kullanmak zaorunda deilsin ki düşür çözünürlüğü :)
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: CeEr
2.15 inchde hiç bişe okunmaz ki =PP :) Haber için teşekkürler, ellerinize sağlık :)

21.5" olacak. Ama doğru söylüyorsun. Bundan sonra FullHD çözünürlüğünde ekran alırsam 27" den ufak almamak lazım. Çünkü benim 21.5" te yazılar çok ufak kaldığı için baya zor okunuyor. Sanıyorum 27" en ideali olacaktır...
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Xagdas 8 yıl
hahahah çok küçük ya, bari 4 inch yapsalarmış telefonlar gibi :))
"HP'den tasarımıyla öne çıkan 2.15-inç boyutunda Full HD monitör"
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BarGoS 8 yıl
başlık yanlış
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CeEr 8 yıl
2.15 inch'de hiç bişe okunmaz ki =PP :) Haber için teşekkürler, ellerinize sağlık :)
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spaydix 8 yıl
başlıkta inç kısmında hata var
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