Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi

4 yıl
3,9b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi
Donanım dünyasının önemli firmalarından HP, Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlarını yeni Intel işlemciler ile güncellediğini duyurdu.
Firmanın özel menteşeleri sayesinde ekranları 360 derece geriye dönebilen ve bu sayede tablet formunda kullanılanılabilen dizüstü bilgisayar serisi Pavilion x360, bütün seride artık ihtiyaca bağlı olarak tercih edilebilen Intel Braswell, Core M ve Core i3 işlemci seçenekleriyle elde edilebiliyor. Bütün modelleri dokunmatik ekranlarla hazırlayan HP, kullandığı yeni menteşe tasarımıyla da daha yumuşak hareketler sunuyor.
Ekran boyutuna bağlı olarak artık 1366x768 piksel ya da 1920x1080 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilen Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlar, firmanın son anlaşması doğrultusunda Bang & Olufsen ses sistemi taşıyorlar ve bu sayede tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek bir multimedya deneyimi vaat ediyorlar.
HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi
 
Serinin dikkat çekenlerinden 11.6-inç'lik model, fansız olarak çalışma gösteriyor ve bünyeside 32 Whr batarya taşıyor. Intel Celeron Pentium N3700 ya da Intel Core M-5Y10C işlemci seçenekleriyle satın alınabilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar RAM ile geliyor ve HP tarafından belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif batarya ömrü ortaya koyuyor. 13.3-inç'lik modeli ise Core i5 Broadwell işlemci, 48 WHr batarya ve 16GB'a kadar arttırılabilen RAM ile elde edilebiliyor. Bu versiyonunu batarya ömrü ise 13 saate kadar çıkabiliyor. Modeller ortak olarak 500GB'lik HDD (SSD depolama seçeneği de mevcut) depolama birimi kullanıyor ve USB 3.0, 2.0, Ethernet ile SD kart okuyucu gibi donanımlar standart veriliyor.
11.6-inç'lik Pentium N3700 işlemcili modeli 410$, 11.6-inç'lik Core M-5Y10C işlemcili modeli 500$, 13.3-inç'lik Core i3 işlemcili model ise 530$ fiyat etiketleriyle satışa çıkacakken, diğer yapılandırmaların fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi
 

http://liliputing.com/2015/04/hp-updates-pavilion-x360-family-of-2-in-1-notebooks.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
500$'a Core M iyi fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
adam ilk seri i5 yada 2 serisi i5 kullanıyor o ısınıyor diye tüm seri ısınıyor sanıyor yaw:) komik olmayın 4000 5000 serisi hp ler ılımıyor bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feelthesin 4 yıl
Aynı yorumlar.. Aynı düşünceler. Arkadaşlar benim yaptığım hatayı yapmayın. Fiyatına aldanmayın özelliklerine aldanmayın. Kısacası hp almayın. Bu kadar ısınan(artısı kışın odanızda üşümezsiniz) ve bu kadar fan sesi çıkartan pc ler yapılamaz. kaç para fazlaysa verin gidin asus alın. sonra benim gibi kafanızı taşlara vurursunuz. he yok benim gibi inat edip ne olacak ne kadar kötü olabilir ki diyip alırsanız da bir kaç ay sonra hp servisleriyle konuşamalarınıza başlarsınız. umarım tavsiyem bir kaç kişinin işine yarar.. ben yandım siz yanmayın.
Not: bir kaç yıl önce almıştım ilk hp pcmi. modelini hatırlayamayacagım. fan sesinden dolayı servise yolladım cunku asırı bagırıyordu cihaz. gönderdiler geri birşey yapmadan. sonra bir daha yolladım. yapamadılar bana daha iyi bir hp pc verdiler. sözüm ona daha iyi. kutusunu açmadan gidip satacaktım. ama dedim ki bu sefer sorun çıkmaz heralde(dv7 6b00et). bu pc de kaç kere servise gitti hatırlamıyorum. garantisi bitene kadar baya yollamıştım. işin ilginci hdd de sorun var pc takılıyor diye yollamıştım bir keresinde; adamlar lcd yi değiştirip geri yolladılar :D (şaka değil gerçek) hatta servis sonrası video koymuştum :) youtube.com/... . şu an hala bu hp pc den yazıyorum yazdıklarımı. fakat 3 5 günde bir bana içini açtırtıyor. bir sorun kesinlikle çıkartıyor. fan sesi şu anda başımı ağrıtıyor. ama alıştım ben artık :)) bu hp mühendisleri marsa jupitere bile giderler ama pc yapamazlar benden söylemesi...
son bir anımı daha anlatayım. dileyenler twitter hesabımın fotograflarından bakabilir orada yer alıyor; nedenini tam hatırlamıyorum fakat bir keresinde yine bir arızadan dolayı kasayı açmaya çalışıyorum. ama o kadar saçamaca yapılan bir açma mekanizması olamaz. sanarsınız içinde c4 var onu korumak için bu kadar çok vida koyulmuş. neyse vidalardan ayrı bi de tırnaklı kısım var. o tırnaklı plastik vidasız şekilde çıkıyor. çıkartırken tırnaklardan bir ikisi kırılmıştı. ve yerine oturmuyordu. ben de cihaz servisteyken adamlara demiştim ki şu kapağın da yenisini takar mısınız.. kaç tl olabilir ki yani.. 7.57tl tırnaklı kapak. buraya kadar herşey normal. işçilik ücreti 118.57tl(şaka değil twitterdaki fotoda var) ve onarım ücreti benden kdv dahil 149.19 tl para istendi. 2 tırnagı kırık plastigi takmak için. dedim verin bana kapagı ben kendim takacagım. oyle bir şey yapamazlarmış. :)))
dip not: pc nin altında hala kapak yok :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl
Uygun fiyat, ısınma sorunu olmadan kaliteli bir kasa ile olursa neden alınmasın?

Tasarım güzel ancak HP dedi mi insan bir duruyor şöyle. Hele ki sökmesi bu kadar dert iken.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl BARIŞ55
BARIŞ55

Uygun fiyat, ısınma sorunu olmadan kaliteli bir kasa ile olursa neden alınmasın?

Tasarım güzel ancak HP dedi mi insan bir duruyor şöyle. Hele ki sökmesi bu kadar dert iken.


Core M ile ısınma sorunu olacağını sanmıyorum, tabletlerde pasif(fansız) soğutma ile dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Ekran dönme olayı artık dizüstülerde standart olmalı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme 4 yıl iPhone 6+ mı Note 4 mü? Karşılaştırma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim