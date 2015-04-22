HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi

Haber Editörü
Donanım dünyasının önemli firmalarından HP, Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlarını yeni Intel işlemciler ile güncellediğini duyurdu.
Firmanın özel menteşeleri sayesinde ekranları 360 derece geriye dönebilen ve bu sayede tablet formunda kullanılanılabilen dizüstü bilgisayar serisi Pavilion x360, bütün seride artık ihtiyaca bağlı olarak tercih edilebilen Intel Braswell, Core M ve Core i3 işlemci seçenekleriyle elde edilebiliyor. Bütün modelleri dokunmatik ekranlarla hazırlayan HP, kullandığı yeni menteşe tasarımıyla da daha yumuşak hareketler sunuyor.
Ekran boyutuna bağlı olarak artık 1366x768 piksel ya da 1920x1080 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilen Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlar, firmanın son anlaşması doğrultusunda Bang & Olufsen ses sistemi taşıyorlar ve bu sayede tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek bir multimedya deneyimi vaat ediyorlar.
Serinin dikkat çekenlerinden 11.6-inç'lik model, fansız olarak çalışma gösteriyor ve bünyeside 32 Whr batarya taşıyor. Intel Celeron Pentium N3700 ya da Intel Core M-5Y10C işlemci seçenekleriyle satın alınabilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar RAM ile geliyor ve HP tarafından belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif batarya ömrü ortaya koyuyor. 13.3-inç'lik modeli ise Core i5 Broadwell işlemci, 48 WHr batarya ve 16GB'a kadar arttırılabilen RAM ile elde edilebiliyor. Bu versiyonunu batarya ömrü ise 13 saate kadar çıkabiliyor. Modeller ortak olarak 500GB'lik HDD (SSD depolama seçeneği de mevcut) depolama birimi kullanıyor ve USB 3.0, 2.0, Ethernet ile SD kart okuyucu gibi donanımlar standart veriliyor.
11.6-inç'lik Pentium N3700 işlemcili modeli 410$, 11.6-inç'lik Core M-5Y10C işlemcili modeli 500$, 13.3-inç'lik Core i3 işlemcili model ise 530$ fiyat etiketleriyle satışa çıkacakken, diğer yapılandırmaların fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.
http://liliputing.com/2015/04/hp-updates-pavilion-x360-family-of-2-in-1-notebooks.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: bir kaç yıl önce almıştım ilk hp pcmi. modelini hatırlayamayacagım. fan sesinden dolayı servise yolladım cunku asırı bagırıyordu cihaz. gönderdiler geri birşey yapmadan. sonra bir daha yolladım. yapamadılar bana daha iyi bir hp pc verdiler. sözüm ona daha iyi. kutusunu açmadan gidip satacaktım. ama dedim ki bu sefer sorun çıkmaz heralde(dv7 6b00et). bu pc de kaç kere servise gitti hatırlamıyorum. garantisi bitene kadar baya yollamıştım. işin ilginci hdd de sorun var pc takılıyor diye yollamıştım bir keresinde; adamlar lcd yi değiştirip geri yolladılar :D (şaka değil gerçek) hatta servis sonrası video koymuştum :) youtube.com/... . şu an hala bu hp pc den yazıyorum yazdıklarımı. fakat 3 5 günde bir bana içini açtırtıyor. bir sorun kesinlikle çıkartıyor. fan sesi şu anda başımı ağrıtıyor. ama alıştım ben artık :)) bu hp mühendisleri marsa jupitere bile giderler ama pc yapamazlar benden söylemesi...
son bir anımı daha anlatayım. dileyenler twitter hesabımın fotograflarından bakabilir orada yer alıyor; nedenini tam hatırlamıyorum fakat bir keresinde yine bir arızadan dolayı kasayı açmaya çalışıyorum. ama o kadar saçamaca yapılan bir açma mekanizması olamaz. sanarsınız içinde c4 var onu korumak için bu kadar çok vida koyulmuş. neyse vidalardan ayrı bi de tırnaklı kısım var. o tırnaklı plastik vidasız şekilde çıkıyor. çıkartırken tırnaklardan bir ikisi kırılmıştı. ve yerine oturmuyordu. ben de cihaz servisteyken adamlara demiştim ki şu kapağın da yenisini takar mısınız.. kaç tl olabilir ki yani.. 7.57tl tırnaklı kapak. buraya kadar herşey normal. işçilik ücreti 118.57tl(şaka değil twitterdaki fotoda var) ve onarım ücreti benden kdv dahil 149.19 tl para istendi. 2 tırnagı kırık plastigi takmak için. dedim verin bana kapagı ben kendim takacagım. oyle bir şey yapamazlarmış. :)))
dip not: pc nin altında hala kapak yok :)
Tasarım güzel ancak HP dedi mi insan bir duruyor şöyle. Hele ki sökmesi bu kadar dert iken.
Core M ile ısınma sorunu olacağını sanmıyorum, tabletlerde pasif(fansız) soğutma ile dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.