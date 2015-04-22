HP'nin Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarları güncellendi

Donanım dünyasının önemli firmalarından HP, Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlarını yeni Intel işlemciler ile güncellediğini duyurdu.

Firmanın özel menteşeleri sayesinde ekranları 360 derece geriye dönebilen ve bu sayede tablet formunda kullanılanılabilen dizüstü bilgisayar serisi Pavilion x360, bütün seride artık ihtiyaca bağlı olarak tercih edilebilen Intel Braswell, Core M ve Core i3 işlemci seçenekleriyle elde edilebiliyor. Bütün modelleri dokunmatik ekranlarla hazırlayan HP, kullandığı yeni menteşe tasarımıyla da daha yumuşak hareketler sunuyor.

Ekran boyutuna bağlı olarak artık 1366x768 piksel ya da 1920x1080 piksel çözünürlük değerleriyle elde edilen Pavilion x360 serisi dizüstü bilgisayarlar, firmanın son anlaşması doğrultusunda Bang & Olufsen ses sistemi taşıyorlar ve bu sayede tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek bir multimedya deneyimi vaat ediyorlar.

Serinin dikkat çekenlerinden 11.6-inç'lik model, fansız olarak çalışma gösteriyor ve bünyeside 32 Whr batarya taşıyor. Intel Celeron Pentium N3700 ya da Intel Core M-5Y10C işlemci seçenekleriyle satın alınabilen dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar RAM ile geliyor ve HP tarafından belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif batarya ömrü ortaya koyuyor. 13.3-inç'lik modeli ise Core i5 Broadwell işlemci, 48 WHr batarya ve 16GB'a kadar arttırılabilen RAM ile elde edilebiliyor. Bu versiyonunu batarya ömrü ise 13 saate kadar çıkabiliyor. Modeller ortak olarak 500GB'lik HDD (SSD depolama seçeneği de mevcut) depolama birimi kullanıyor ve USB 3.0, 2.0, Ethernet ile SD kart okuyucu gibi donanımlar standart veriliyor.

11.6-inç'lik Pentium N3700 işlemcili modeli 410$, 11.6-inç'lik Core M-5Y10C işlemcili modeli 500$, 13.3-inç'lik Core i3 işlemcili model ise 530$ fiyat etiketleriyle satışa çıkacakken, diğer yapılandırmaların fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://liliputing.com/2015/04/hp-updates-pavilion-x360-family-of-2-in-1-notebooks.html