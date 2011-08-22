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HP'nin bilgisayar bölümü için Samsung'un adı geçiyor

7 yıl
9,1b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeniden yapılanmaya karar veren ve geleceğe yönelik radikal değişikler üzerinde çalışan HP, Kişise Sistemler Grubu'nu elden çıkartmaya yani bilgisayar üretiminden çıkarak bir bakıma IBM benzeri strateji ile ağırlığı servis, hizmet ve danışmanlık gibi operasyonlara vermeye hazırlanıyor. Bu gelişme doğrultusunda tablet işini de sonlandıracak olan HP'de, elden çıkartılacak olan PC bölümü için Güney Kore'nin elektronik devi Samsung'un adı geçiyor.
Gelen bilgilere göre Samsung'un, HP'nin bilgisayar bölümüne olan ilgisi yeni değil, firma uzun sayılabilecek bir süredir bu konuda çalışma yürütüyor. Kaldı ki bilgisayar işinde büyümek ve hatta orta-uzun vadede en büyük üreticiler listesinde zirveye yerleşmek istediği de öne sürülen Samsung, aynı zamanda HP'nin bilgisayar bölümünü satın alabilecek hacme sahip az sayıdaki firmadan biri olarak gösteriliyor. Samsung'a ek olarak Lenovo'nun da adı geçmiyor değil ancak mevcut ekonomik iklim çerçevesinde daha önce IBM'in PC bölümünü satın alan Lenovo'nun böyle bir girişimde bulunup bulunmayacağı diğer taraftan regülasyonların buna izin verip vermeyeceği gibi yanıtlanmayı bekleyen önemli bazı sorular da bulunuyor.
Samsung'un HP'ye olan ilgisinin bir diğer yanı ise WebOS işletim sistemi. Palm'in satın alınmasıyla birlikte geliştirme çalışmaları HP tarafından devam ettirilen webOS işletim sistemi, uygulama kıtlığı dışında mevcut özellikleri itibariyle gelecek vaad eden güçlü bir mobil işletim sistemi olarak gösteriliyor. Google'ın, Motorola'yı satın almasından sonra Android işletim sistemli cihaz hazırlayan firmaların kendilerini garantiye alabilecek yeni satın almalara girişebileceği konuşulurken, Bada işletim sistemine sahip olan Samsung'un, HP'nin kişisel bilgisayar bölümü ile aynı zamanda webOS'un da sahibi olmak isteyebileceği konuşuluyor.

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s.kaskati 7 yıl
Ne HP, ne de PC işinden çekilmesi beni alakadar ediyor. Benim üzüntüm; webOS ne olacak? 2 yıldır takip ediyorum webOS'lu cihazları. Tam HP sayesinde Türkiye'ye gelir derken, sen tut her şeyi kapat. Yapamayacaksan sat hemen sat. Yapamazsan yapan bulunur. Samsung'un da bir işletim sistemine ihtiyacı vardı zaten. :(
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TuffkiLLe 7 yıl
pavilion serisinde çıkan sorunlarla birlikte müşterilerine yeterli desteği vermeyişiyle güvenimi birazda olsa sarsmış olan firma.. buna rağmen yazık oldu, piyasanın HP ye ihtiyacı var
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speedman 7 yıl
hp pavillion dv6 kasa sahibiyim.sorun yok

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Castiel 7 yıl
hp bılgısayar işinde en ıyısı dızustu pıyasasında 2gb 6770 ddr5 lerle en ıyı f/p verıyor
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karti 7 yıl
hp zaten bilgisayar işinde başarılı degildi bence dogru karar.Beceremedigin işi bırakmak da ticaretin geregidir
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aslanemre58 7 yıl karti
karti

hp zaten bilgisayar işinde başarılı degildi bence dogru karar.Beceremedigin işi bırakmak da ticaretin geregidir


He tamam onun için yıllardır liderlik tahtından kimse indiremedi

Ah bi de şu haberleri doğru düzgün bir okusanız
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resler 7 yıl
Bir Zamanlar Digital Equipment Corporation firması vardı. Serverler için kendi geliştirdiği 32 ve 64 Bit RISC işlemcilerini kullanırdı. Tabi PC de üretiyordu. İlk kullandığım dizüstü Digital marka sanırım Pentium 90 işlemcili idi. Şirketteki 386 ve 486 işlemcili masaüstü PC lerden sonra Şahinden inip F16 kullanmak gibi bir şeydi :) Daha sonra Digital firması Compaq tarafından satın alındı. Şirketteki bilgisayarlarda yavaş yavaş Compaq etiketi taşımaya başladı. Hiç Compaq PC kullanmadım. Daha sonra ise HP geldi ve Compaq firmasını aldı. Sanırım hala bazı dizüstü modellerinde Compaq ismini kullanmaya devam ediyor. Şimdi ise HP PC bölümünü satıyor. Nereden nereye.
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wampaa 7 yıl
Neler oluyor HP'ye :D
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