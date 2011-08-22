HP'nin bilgisayar bölümü için Samsung'un adı geçiyor

Yeniden yapılanmaya karar veren ve geleceğe yönelik radikal değişikler üzerinde çalışan HP, Kişise Sistemler Grubu'nu elden çıkartmaya yani bilgisayar üretiminden çıkarak bir bakıma IBM benzeri strateji ile ağırlığı servis, hizmet ve danışmanlık gibi operasyonlara vermeye hazırlanıyor. Bu gelişme doğrultusunda tablet işini de sonlandıracak olan HP'de, elden çıkartılacak olan PC bölümü için Güney Kore'nin elektronik devi Samsung'un adı geçiyor.

Gelen bilgilere göre Samsung'un, HP'nin bilgisayar bölümüne olan ilgisi yeni değil, firma uzun sayılabilecek bir süredir bu konuda çalışma yürütüyor. Kaldı ki bilgisayar işinde büyümek ve hatta orta-uzun vadede en büyük üreticiler listesinde zirveye yerleşmek istediği de öne sürülen Samsung, aynı zamanda HP'nin bilgisayar bölümünü satın alabilecek hacme sahip az sayıdaki firmadan biri olarak gösteriliyor. Samsung'a ek olarak Lenovo'nun da adı geçmiyor değil ancak mevcut ekonomik iklim çerçevesinde daha önce IBM'in PC bölümünü satın alan Lenovo'nun böyle bir girişimde bulunup bulunmayacağı diğer taraftan regülasyonların buna izin verip vermeyeceği gibi yanıtlanmayı bekleyen önemli bazı sorular da bulunuyor.

Samsung'un HP'ye olan ilgisinin bir diğer yanı ise WebOS işletim sistemi. Palm'in satın alınmasıyla birlikte geliştirme çalışmaları HP tarafından devam ettirilen webOS işletim sistemi, uygulama kıtlığı dışında mevcut özellikleri itibariyle gelecek vaad eden güçlü bir mobil işletim sistemi olarak gösteriliyor. Google'ın, Motorola'yı satın almasından sonra Android işletim sistemli cihaz hazırlayan firmaların kendilerini garantiye alabilecek yeni satın almalara girişebileceği konuşulurken, Bada işletim sistemine sahip olan Samsung'un, HP'nin kişisel bilgisayar bölümü ile aynı zamanda webOS'un da sahibi olmak isteyebileceği konuşuluyor.