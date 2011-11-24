HTC, Chromebook hazırlıklarına başladı

Intel'in ultrabook konseptini geliştirmek için çalışmaları devam ederken Chromebook trendi de diğer taraftan yükselmeye devam ediyor.





Google Android işletim sistemiyle büyük bir yükselişe geçen ABD'nin bir numaralı akıllı telefon satıcısı olan HTC yeni bir projede daha Google ile işbirliği yapıyor.





DigiTimes'ın tedarik zincirindeki kaynaklara göre Samsung ve Acer'dan sonra Chromebook kervanına katılacak üçüncü firma HTC olabilir. İnternet erişim cihazı olarak adlandırılan yeni Chromebook ile HTC Chrome OS ve Android avantajlarından faydalanmak istiyor. Üretim konusunda görüşmelerin devam ettiği yeni modelde dual boot da olabileceği konuşuluyor.





HTC 2008 yılında Shift adında hem Windows Mobile 6 hem de Windows Vista açılışına imkan veren akıllı telefon ve PC karışımı bir UMPC piyasaya sürmüştü. Bu alanda tecrübesi olan HTC'nin Android ve Chrome dual boot'a imkan tanıyan bir cihazda sıkıntı yaşamayacağı tahmin ediliyor.





Chome OS ve Android ARM işlemci desteği sunduğu için düşük güç tüketen ama yüksek performans sunan cihazlar mümkün oluyor.





Chrome OS üzerinde Google'ın geliştirmeleri devam ediyor. Ancak yıl sonunda satışların 30 000 civarında olması bekleniyor. Samsung'un 5 Serisi modeli donanım açısından güçlü olsa da aynı fiyattaki rakipleriyle rekabet edecek esnekliğe sahip değil. HTC'nin nasıl bir fiyat aralığı belirleyeceği bilinmiyor. En azından 300$ seviyesine konumlanan Chromebook'ların daha iyi rekabet edebileceğini söyleyebiliriz.