HTC Desire HD için Android 4.0 ICS güncellemesinin iptal edildiği belirtiliyor

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncelleme yol haritasında 2010 yılında piyasaya sunduğu Desire HD'nin de bulunduğunu açıklamıştı ve yapılan bu açıklama Desire HD kullanıcılarını memnun etmişti. Ancak Desire HD kullanıcılarını üzecek bir haber aylar sonra Kanadalı operatör Telus cephesinden geldi.



Operatör, Desire HD için merakla beklenen güncellemenin iptal edildiğini dile getirmiş. HTC ise gerekçe olarak gerçekleştirilen testlerde akıllı telefonun yetersiz performans verdiğini öne sürmüş. Ancak HTC'nin öne sürdüğü gerekçe pek çok kişinin aklında soru işaretleri bırakmıyor değil. Örneğin Desire HD ile One V, aynı işlemciyi (1 GHz Qualcomm MSM8255 Snapdragon) paylaşıyor. Desire HD'de 768 MB RAM'e, One V'de ise 512 MB RAM'e yer verilmiş. Buna rağmen HTC, One V'de Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminden yana tercihini kullanmış.

Dahili flash bellek miktarı ile alakalı bir problemin olamayacağı da vurgulanıyor. Zira Desire S, Desire HD'den daha düşük miktarda dahili flash belleğe sahip olmasına rağmen güncelleme alacak. Bakalım HTC cephesinden farklı açıklamalar gelecek mi?



Güncelleme (15:18): HTC'nin Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre akıllı telefon için güncelleme bu ay veya önümüzdeki ay gelecek.



http://www.telusmobility.com/pv_obj_cache/pv_obj_id_AC73D0FC932B2612A18CCEEF78AE49414BFC0200/filename/Device_OS_Upgrade_Schedule_July12th.pdf