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HTC Desire HD için Android 4.0 ICS güncellemesinin iptal edildiği belirtiliyor

6 yıl
14,3b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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HTC Desire HD için Android 4.0 ICS güncellemesinin iptal edildiği belirtiliyor
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncelleme yol haritasında 2010 yılında piyasaya sunduğu Desire HD'nin de bulunduğunu açıklamıştı ve yapılan bu açıklama Desire HD kullanıcılarını memnun etmişti. Ancak Desire HD kullanıcılarını üzecek bir haber aylar sonra Kanadalı operatör Telus cephesinden geldi.
Operatör, Desire HD için merakla beklenen güncellemenin iptal edildiğini dile getirmiş. HTC ise gerekçe olarak gerçekleştirilen testlerde akıllı telefonun yetersiz performans verdiğini öne sürmüş. Ancak HTC'nin öne sürdüğü gerekçe pek çok kişinin aklında soru işaretleri bırakmıyor değil. Örneğin Desire HD ile One V, aynı işlemciyi (1 GHz Qualcomm MSM8255 Snapdragon) paylaşıyor. Desire HD'de 768 MB RAM'e, One V'de ise 512 MB RAM'e yer verilmiş. Buna rağmen HTC, One V'de Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sisteminden yana tercihini kullanmış.
Dahili flash bellek miktarı ile alakalı bir problemin olamayacağı da vurgulanıyor. Zira Desire S, Desire HD'den daha düşük miktarda dahili flash belleğe sahip olmasına rağmen güncelleme alacak. Bakalım HTC cephesinden farklı açıklamalar gelecek mi?
HTC Desire HD için Android 4.0 ICS güncellemesinin iptal edildiği belirtiliyor
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Güncelleme (15:18): HTC'nin Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre akıllı telefon için güncelleme bu ay veya önümüzdeki ay gelecek.

http://www.telusmobility.com/pv_obj_cache/pv_obj_id_AC73D0FC932B2612A18CCEEF78AE49414BFC0200/filename/Device_OS_Upgrade_Schedule_July12th.pdf Yorum Yaz
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl en beğenilen
HTC bu telefona güncelleme vermiyeyim de telefonlarini yenilesinler diye düşünüyor. Ama bir şey de yanılıyor evet bu insanlar güncelleme gelmeyince telefonlarini değiştirirler ama yeni telefonları HTC olmaz, HTC kendi ayağına sıkıyor.

Şunu unutmamalari lazım ki Android piyasasinda en iyi reklam erken gelen ve telefon kaldırdığı sürece devam eden güncellemelerdir
HTC bu telefona güncelleme vermiyeyim de telefonlarini yenilesinler diye düşünüyor. Ama bir şey de yanılıyor evet bu insanlar güncelleme gelmeyince telefonlar...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar merak etmeyin, bugün güncellemeyi veremezler yarın verirler. Nasıl olupta güncelleme yapamazlar, az sabır edelim yapacaklar bence.
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mcnishleyvs 6 yıl
Ama google bu işte çok iyi ona yorum yok.
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EstrEmO 6 yıl
Evet size çok güzel bir haberim var ics bizim cihaza gelmiyor.

blog.htc.com/...

senin gibi firmanın htc
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DH Misafiri 6 yıl
Htc en sevdiğim telefon markası fakat bir desire hd kullanıcı olarak eğer bu güncellemeyi alamazsam birdaha htc den telefon almam.
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berkerden 6 yıl
Android'de neredeyse hepsi hikaye. Tek bir gerçek var, o da Nexus'lar :)
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NowOrN3wer 6 yıl
Eski telefonum desire a yapmislardi 2.3.3 u eger desire HD yede yaparlarsa htc telefon almam artik
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MERCURY2000 6 yıl
Firmaların satış uğruna müşteri memnuniyetini görmezden gelmesi çok sinir bozucu. Böyle bir durum başına geldiğinde o müşteri niye tekrar aynı markaya yönelsin. Aynı donanıma hatta daha alt donanıma sahip modellerini ıcs ile tanıtırken üstün donanıma sahip cihazlara güncelleme sunulmuyor ve cihaz yenilemeye yönlendiriliyorlar. Kullanıcıların çoğu zaten custom romu bilmiyor bile.
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lazzeus 6 yıl
herkes bir yorum yapmış ama bu açıklamayı htc değil telus diye bir operatör yapmış.
maşallah bizim kullanıcılar da htcye vermiş veriştirmiş.
daha htc tarafında bir açıklama yok dikkat!!!
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Jacobıan 6 yıl
htc,samsung,lg,sony hepsi aynı 1 gün önce söylediklerini bugün yalanlıyorlar
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eng304 6 yıl
thunderwatcher
HTC yaptığı bu açıklamayla kendi bindiği dalı kesiyor. Hiçbir firma elma kadar yalancı ve düzenbaz olamaz diye düşünüyordum ama HTC de geri kalmıyor. Al birini vur ötekine. Bu gidişle Samsung ve Google daha çok ekmek yer. Ben dahil.

Samsung'un da pek farkı yok Galaxy S, SL S+ W bunlara 4.0 vermedi. S+ ve W yeniydi hatta şimdide s2ye jelly bean gelmeyecek korkusu var. Ama google bu işte çok iyi ona yorum yok.
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thunderwatcher 6 yıl
HTC yaptığı bu açıklamayla kendi bindiği dalı kesiyor. Hiçbir firma elma kadar yalancı ve düzenbaz olamaz diye düşünüyordum ama HTC de geri kalmıyor. Al birini vur ötekine. Bu gidişle Samsung ve Google daha çok ekmek yer. Ben dahil.
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TeamAnimus 6 yıl
4.0 vermesinler arkadaşım, ona harcayacakları enerjiyi gitsinsinler 4.1 e harcasınlar
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