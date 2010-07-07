Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire, Wildfire ve Legend için Android v2.2 güncellemesi Noel'den önce gelebilir

8 yıl
15,4b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon üretiminde öncü firmalardan HTC'nin 2010 yılında tanıttığı Android işletim sistemli Desire, Wildfire ve Legend modelleri için v2.2 (Froyo) güncellemesi üzerinde çalışıldığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak güncellemenin en geç ne zamana kadar yüklenmeye hazır hale geleceği büyük bir merak konusuydu. Zira HTC Hero için Android v2.1 konusunda pek çok aksaklık yaşanmıştı.

Eric Lin, Noel'den önce Froyo güncellemesinin geleceğini ümit ettiğini ve neden bu sürecin uzun sürdüğünü açıkladı. Açıklamalara göre uygulamaların Froyo'ya geçiş işlemi sanılanın aksine bir haftalık proje gibi değil; zaman alıyor ve tüm cihazların, uygulamaların Froyo ile stabil, beklendiği şekilde çalıştığından emin olmak gerekiyor. HTC son olarak Android'in yeni versiyonu Gingerbread'in 2011'in ilk çeyreğine doğru boy göstereceğini belirtti.


http://www.unwiredview.com/2010/07/06/htc-hopes-to-be-done-with-android-2-2-froyo-updates-before-christmas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1Lifeliveit 8 yıl
Herşey bir yana bir kaç kişi dandik sitelerde bile froyo yu wildfire a uyumlayıp yayınlamaya başlamışken HTC nin bunu yapamaması ayıptır derim tabi altında başka birşey yok ise...!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onderavci 8 yıl
bu uygulama bize nasıl gelecek? ben telefonumu teknosadan aldım ve hala root olamadım. froyo yüklemesi benim telefonada otomatik gelecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoodooRush 8 yıl
Bekleyen derviş durumuna dönüyor bu güncellemeler nedense. Çok mu zor sense'i androidle çalışan bir program veya tema haline getirmek acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_KadirşinaS_ 8 yıl
Vallahi yani anasını satayım sanki başta işletim sistemi yazıyor herifler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
bu güncelleme işi gerçekten çok sıkıcı bir hal almaya başladı bence.. biraz daha ileride google bir ikinci yeni işletim sistemini duyurduğunda firmalar bir öncekine anca geçiyor olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
kendileri kaybeder.arayüz çekici olabilir ama desire ı tercih etmemdeki en önemli sebep adroid işletim sistemi olmasıydı.arayüz sonra geldi.böyle 6 ay geç işletim sistemi çıkaracaklarsa şahsen giderim nexus one veya google destekli yeni cihaz ne olursa onu seçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 8 yıl
Herhalde tek kişi çalıştırıyorlar. 10 tane Sense uygulamasını uyumlu hale getirmek bu kadar zor olmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laconf 8 yıl

Computeus

Herhalde tek kişi çalıştırıyorlar. 10 tane Sense uygulamasını uyumlu hale getirmek bu kadar zor olmamalı.


adam hero'yu yeni bitirdi, tatil yapamadan desire'a başlayacak herhalde, yazık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
ozamana kadar Nexusone Androidin bir sonraki versiyonu gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musasm 8 yıl
Ne noeli yahu. Dalga mı geçiyorlar. 5 ay var Noele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Umarım beklemeye değer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StaNicKm 8 yıl

DoguK@N

Umarım beklemeye değer.


sonuna kadar değer

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15372 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
desire, htc ve Noel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim