HTC Desire, Wildfire ve Legend için Android v2.2 güncellemesi Noel'den önce gelebilir

Akıllı telefon üretiminde öncü firmalardan HTC'nin 2010 yılında tanıttığı Android işletim sistemli Desire, Wildfire ve Legend modelleri için v2.2 (Froyo) güncellemesi üzerinde çalışıldığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak güncellemenin en geç ne zamana kadar yüklenmeye hazır hale geleceği büyük bir merak konusuydu. Zira HTC Hero için Android v2.1 konusunda pek çok aksaklık yaşanmıştı.

Eric Lin, Noel'den önce Froyo güncellemesinin geleceğini ümit ettiğini ve neden bu sürecin uzun sürdüğünü açıkladı. Açıklamalara göre uygulamaların Froyo'ya geçiş işlemi sanılanın aksine bir haftalık proje gibi değil; zaman alıyor ve tüm cihazların, uygulamaların Froyo ile stabil, beklendiği şekilde çalıştığından emin olmak gerekiyor. HTC son olarak Android'in yeni versiyonu Gingerbread'in 2011'in ilk çeyreğine doğru boy göstereceğini belirtti.