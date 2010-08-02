HTC Desire için resmi Froyo güncellemesi yayınlandı

HTC Desire kullanıcıların uzun zamandır beklediği Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi resmi olarak yayınlandı. 90 MB boyuta sahip olan güncellem paketi, kilitsiz (unlocked) telefonlar için kullanıma sunulurken, kilitli modeller için henüz kullanıma sunulmadı. HTC Desire kullanıcıların merakla beklediği güncellemenin, kurulum sırasında kişisel verileri etkilemediği belirtiliyor.

Android 2.2 güncellemesi ile birlikte performansının artması beklenen HTC Desire'a 720p video çekim özelliği, HTC tarafından hazırlanmış olan Sense arayüzü ve Caller ID güncellenmiş olarak sunulacak. Verilen güncelleme bilgilerine göre Froyo güncellemesi HTC Desire kullanıcılarına HTC Sync üzerinden müzik dosyalarını iTunes ile senkronize etme imkanı da sunuyor. Son olarak kullanıcıların en çok üzerinde konuştuğu özelliklerden biri olan Hotspot desteği de HTC Desire kullanıcıların hizmetine sunuluyor.