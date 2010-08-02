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HTC Desire için resmi Froyo güncellemesi yayınlandı

HTC Desire kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği Android 2.2 Froyo güncellemesi resmi olarak yayınlandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC Desire kullanıcıların uzun zamandır beklediği Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemi resmi olarak yayınlandı. 90 MB boyuta sahip olan güncellem paketi, kilitsiz (unlocked) telefonlar için kullanıma sunulurken, kilitli modeller için henüz kullanıma sunulmadı. HTC Desire kullanıcıların merakla beklediği güncellemenin, kurulum sırasında kişisel verileri etkilemediği belirtiliyor.

Android 2.2 güncellemesi ile birlikte performansının artması beklenen HTC Desire'a 720p video çekim özelliği, HTC tarafından hazırlanmış olan Sense arayüzü ve Caller ID güncellenmiş olarak sunulacak. Verilen güncelleme bilgilerine göre Froyo güncellemesi HTC Desire kullanıcılarına HTC Sync üzerinden müzik dosyalarını iTunes ile senkronize etme imkanı da sunuyor. Son olarak kullanıcıların en çok üzerinde konuştuğu özelliklerden biri olan Hotspot desteği de HTC Desire kullanıcıların hizmetine sunuluyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba Arkadaşlar.
Benim htc desire a8181 modeli telefonum var yazılımı komple çöktü telefonu açtığımda sadece htc yazısı çıkıyor tekrar yazılımı nasıl yükleyebilirim yardımcı olurmusunuz yazılımkaynağına nasıl ulaşabilirim.
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namenlos 9 yıl
Ben de Desire kullanıyorum. SettingsAbout Phone altından güncelleme arattırdığımda güncelleme bulunamadığını söylüyor. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
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oner7 9 yıl
eğer telefonun avrupadan alınmış ve generik sürüm ise (yani operatör telfonu değilse) sabret ve bekle gelecektir.


namenlos

Ben de Desire kullanıyorum. SettingsAbout Phone altından güncelleme arattırdığımda güncelleme bulunamadığını söylüyor. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
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akay635 9 yıl

namenlos

Ben de Desire kullanıyorum. SettingsAbout Phone altından güncelleme arattırdığımda güncelleme bulunamadığını söylüyor. Bu konuda yardımcı olabilecek var mı?

Cihazın software number' ı nedir? Software number' ı aşağıdaki yolu izleyerek öğrenebilirsin.
Settings/About Phone/software information menüsünden software number

Software number' a göre elindeki cihazın HTC generic mi, operatör cihazı mı yoksa Avrupa dışındaki başka bir ülkeye ait cihaz mı olduğunu öğrenmek gerekiyor.
Şu anda froyo romu sadece ''Avrupa HTC generic'' cihazları için yayınlandı.
Operatör cihazları ve Avrupa dışındaki ülke cihazları için henüz yayınlanmadı.
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mehmetgirgin 9 yıl
iyi yenilikler gelmiş gibi
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